Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Особые условия процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России;

пенсионное удостоверение для открытия вклада не требуется Пополнение возможно 1 000 рублей;

не позднее 90 дней до окончания срока вклада;

максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия 30% от суммы вклада;

один раз в течение срока договора Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 года – по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5 %, но не менее ставки до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.