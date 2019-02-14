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Пенсионный

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 222
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1095 до 1825 дней
от 10 000 ₽ 6,75

ставка по вкладу равна ключевой ставке Банка России уменьшенной на 1 п.п.

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Особые условия
  • процентная ставка зависит от ключевой ставки Банка России;
  • пенсионное удостоверение для открытия вклада не требуется
Пополнение
возможно
  • 1 000 рублей;
  • не позднее 90 дней до окончания срока вклада;
  • максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • 30% от суммы вклада;
  • один раз в течение срока договора
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 1 года – по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5 %, но не менее ставки до востребования

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 11 городах России
61 057
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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