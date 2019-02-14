Решай он-лайн
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
13 539 ₽
Ставка
5,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 30 000 ₽
|5
|5,1
|5,1
|4,9
|от 100 000 ₽
|5,2
|5,3
|5,3
|5,1
|от 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|5,3
|5,4
|5,4
|5,2
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 1 000 $
|0,3
|0,7
|0,95
|0,95
|от 3 500 $
|0,5
|0,9
|1,15
|1,15
|от 16 500 $ до 100 000 $
|0,6
|1
|1,25
|1,25
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 750 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 2 500 €
|0,1
|0,1
|0,15
|0,15
|от 12 500 € до 75 000 €
|0,1
|0,15
|0,15
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
оформляется банковская карта Visa/Mastercard/МИР
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-Банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решай он-лайн» в 34 городах России
6 335
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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