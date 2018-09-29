Новостройка от партнеров
Кубань Кредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- отсутствие надбавок за отказ от личного страхования;
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
- низкая ставка
Особые ограничения
- кредит выдается на покупку квартиры в строящихся многоквартирных домах у застройщиков-партнеров (перечень указан на сайте банка)