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Новостройка от партнеров

Кубань Кредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность получения кредита без первоначального взноса;
  • отсутствие надбавок за отказ от личного страхования;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
  • низкая ставка

Особые ограничения

  • кредит выдается на покупку квартиры в строящихся многоквартирных домах у застройщиков-партнеров (перечень указан на сайте банка)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка от партнеров» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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