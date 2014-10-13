БДО

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Группа «БДО Юникон» — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. Компания предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в области аудита, консультирования по налогообложению и праву, финансового консультирования, бизнес-консультирования и системной интеграции.

В офисах группы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных региональных центрах, работает около 1500 сотрудников. В 2017 году оборот группы составил около 4,4 млрд руб.

Все компании группы «БДО Юникон» входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDО, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 162 странах.

«БДО Юникон» аккредитована при глобальных организациях, контролирующих работу аудиторских фирм:

- Совете по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США (PCAOB)

- Совете по финансовой отчетности Великобритании (FRC)

- Канадском Совете по Публичному надзору (CPAB)

«БДО Юникон» является участником ассоциаций:

- Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»

- Ассоциация «Сообщество оценочных компаний «СМАО»

- Ассоциация российских банков

- Объединенная Лизинговая Ассоциация России

- Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация

- Международная федерация бухгалтеров

- Палата налоговых консультантов России

Клиентами «БДО Юникон» являются Сбербанк России, группа «Ингосстрах», банк «Русский Стандарт», Банк «Санкт-Петербург», МСП Банк, Aton Capital Group, Carcade, Газпромбанк Лизинг, Евразийский Банк Развития, Запсибкомбанк, ИКБ Лизинг, Корпорация МСП, Меткомбанк, Объединение «РОСИНКАС», ФГ «Будущее», группа МАКС, «Домашние деньги», ГК «Регион».