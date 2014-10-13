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БДО

Группа «БДО Юникон» — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. Компания предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в области аудита, консультирования по налогообложению и праву, финансового консультирования, бизнес-консультирования и системной интеграции.

В офисах группы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных региональных центрах, работает около 1500 сотрудников. В 2017 году оборот группы составил около 4,4 млрд руб.

Все компании группы «БДО Юникон» входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDО, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 162 странах.

«БДО Юникон» аккредитована при глобальных организациях, контролирующих работу аудиторских фирм:

- Совете по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США (PCAOB)

- Совете по финансовой отчетности Великобритании (FRC)

- Канадском Совете по Публичному надзору (CPAB)

«БДО Юникон» является участником ассоциаций:

- Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»

- Ассоциация «Сообщество оценочных компаний «СМАО»

- Ассоциация российских банков

- Объединенная Лизинговая Ассоциация России

- Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация

- Международная федерация бухгалтеров

- Палата налоговых консультантов России

Клиентами «БДО Юникон» являются Сбербанк России, группа «Ингосстрах», банк «Русский Стандарт», Банк «Санкт-Петербург», МСП Банк, Aton Capital Group, Carcade, Газпромбанк Лизинг, Евразийский Банк Развития, Запсибкомбанк, ИКБ Лизинг, Корпорация МСП, Меткомбанк, Объединение «РОСИНКАС», ФГ «Будущее», группа МАКС, «Домашние деньги», ГК «Регион».

6 комментариев 9 359 просмотров

Комментарии 6

Солнышко77
#
На bporus.ru гораздо более полная информация о компании.
Vizir
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БДО Юникон работают в аутсорсинге больше 50 лет, так что компания достаточно известная.
liza909
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Мне одно время помогали в БДО по бухгалтерскому сопровождению. Услуги недорогие.
kat.sveta
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Разумный и во многом экономный вариант, особенно услуги BDO Unicon по части бухгалтерии.
Миронисинский
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Мы пользовались услугами компании BDO Unicon Outsourcing по постановке бухгалтерского и налогового учета. Была организована система документооборота, создан план счетов, разработана учетная политика. Понравилось как они подошли к делу, даже начиная с переговоров. Чувствовалось, что они заинтересованы в вопросе, что хорошо ориентируются в специфике нашей деятельности и даже знают наши потребности. Итоговую цену за оказанные услуги я считаю полностью адекватной, особенно учитывая оперативность и качество проведенной работы. В ближайшее время планируем заключить договор и на дальнейшее бухгалтерское обслуживание.
solovat
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Совсем недавно начали работать с компанией BDO Unicon Outsourcing. Как только наше предприятие начало расти, было принято решение доверить ведение бухгалтерии аутсорсерам. Выбор пал на компанию BDO, чем я сейчас несказанно доволен. При приеме на работу бухгалтера у меня всегда возникало много вопросов к кандидатам, доверить большое развивающееся предприятие некомпетентному сотруднику страшно. Сейчас я полностью уверен, что бухгалтерия моей фирмы в надежных руках.
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