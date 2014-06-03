Согласно ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, под налогообложение процентных доходов попадают доходы:
— по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты;
— по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых.
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29 декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 74-1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», освобождающий от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п.п.). Закон был принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря. Действие льготы распространяется на период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015-го.
Ставка налога на процентные доходы по вкладам для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и получающих такие доходы, составляет 35%; для нерезидентов (фактически находящихся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году) — 30%.
Налог по вкладам физических лиц рассчитывается из процентных доходов, которые вкладчик получил сверх определенных законом норм. Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана в договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных законом норм.
Согласно ст. 217 п. 27 Налогового кодекса РФ вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора. Если в этот момент банк предлагал ставку, не подпадающую под налогообложение, то и платить государству ничего не придется (за исключением случаев когда ставка в период действия договора повышалась).
Налогообложение производится в момент выплаты процентов по вкладу. Клиент получает проценты за вычетом налога. Налоговый кодекс Российской Федерации возлагает на любой банк обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов по банковским вкладам, подлежащим налогообложению.
Никаких различий в налогообложении вкладов с простыми процентами и с капитализацией нет.
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой. Во всех правительственных документах, где была упомянута ставка рефинансирования ЦБ, будет использоваться ключевая ставка. Изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину. Самостоятельное значение ставки рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается.
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Комментарии 44
А собственно + она к средней ставке по ТОП-10 депозитных банков РФ.
Эту ставку ТОП-10 ЦБ обновляет каждые 10 дней у себя на сайте.
А по статье - сейчас разве не на ключевую ставку равняемся?
Можно документ, на основании которого делается такой вывод?
Действительно, не очень понятно почему так. Наверное все же используемая ставка зависит от периода выплаты %, если ежемесячно - то та что действовала в этот месяц?
Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках
В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящей главой.
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html
Сегодня на РБК - http://top.rbc.ru/finances/23/12/2014...6727d54d52
%, чем 18,25%, раньше (!) чем была внесена эта поправка, налог 30-35% за весь период вклада будут платить
по какой ставке: действующей в момент открытия вклада от превышения 13,25% или с учетом поправки от превышения 18,25%?
Документ принят 23 декабря. Сегодня 24 декабря.
Внимание, вопрос: что такое Российская Газета.
Мы же блин разумные люди. Да не простые люди, а вкладчики.
Но читать согласны только новости с пометками "срочно в номер", а ещё лучше - получать информацию из первых рук.... из ротового отверстия диктора.
Российская Газета (http://www.rg.ru/) - СМИ в котором обычно публикуются принятые законопроекты, постановления и т.п. Обычно, если в принятом законе не указан иной срок, закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования в СМИ.
От 18,25%. Ставка рефинансирования в размере 8,25% увеличивается на 10 п. п. в период с 15 декабря 2014-го по 31 декабря 2015 года в отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках РФ.
А это точно так? или все таки нужно ждать пока одобрит Совет Федерации и подпишет президент?
СФ одобрил, а президент - должен подписать на днях. Как и закон о страховании вкладов.
Добрый день!
Федеральный закон от 29.12.2014 № 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 74-1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
pravo.gov.ru
Нет, неправильно. При ставке 20% вкладчик реально получит 18,25+(20-18,25)*(1-0,35)=19,3875 % годовых.
Если ставка по вкладу превышает 18,25%, вкладчик никак не может получить меньше 18,25%.
Присоединяюсь к вопросу!
На вклады открытые.
Если вклад был открыт ранее то... то собственно че спорить))там все меньше 13,25
Вопрос не тривиальный. Если вклад открыт 31 декабря 14 года, а заканчивается 2 января 16 года и по увеличенной ставке начисляется и выплачивается доход тоже уже в 16 году, как будет облагаться налогом?
Я писал в один банк, мне ответили, что главное, чтобы вклад был открыт в указанный период, но в тексте самого закона написано иное.
Как быть?
Даже если предположить, что налоговый мораторий в 3 года не распространяется на временное увеличение ставки до 18.25%, в самом худшем случае вы заплатите повышенный налог на проценты за два дня января. Не думаю, что это сильно вас разорит.
Расчет налога осуществляется в день выплаты процентов по вкладу и по законам на этот день. И если к 11.01.2016 ничего не изменится то налог будет браться с разницы процента по вкладу и 13.25
а в статье http://www.rbc.ru/finances/23/12/2014...6727d54d52 приводятся примеры вкладов, у которых эффективная процентная ставка (с учётом капитализации) превосходит 18,25%.
Кому верить? Надо брать номинальную ставку или эффективную и сравнивать её с 18,25% ?
Получается, что если со следующего года опять будут вычитать доходы со ставки выше 13,25% я буду платить 35% с 3,75%?
Или же нет?
С начала 2016г ставка рефинансирования по сути отменяется, точнее приравнивается к ключевой ставке: http://www.cbr.ru/print.asp?file=/sta..._rates.htm
Так что с начала следующего года граница для налогобложения будет ключевая ставка + 5%.
На данный момент это 11%+5% = 16%. Так что налог придется заплатить только с 1%. Если ключевую не понизят к тому времени конечно.
Неверно.
На момент заключения договора действовала ставка рефинансирования 8,25%, а значит, в 2016 г. придётся платить налоги со ставки по вкладу, превышающей 8,25+5=13,25%.
3. В отношении доходов в виде процентов по рублевым вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, начисленных за период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года, при определении налоговой базы ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации увеличивается на десять процентных пунктов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 23.11.2015 N 320-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/con...204bbc1ab/
Таким образом, с 1 января уже будет налог взиматься начиная с 16.1%
Кстати о 320-ФЗ: В этом же законе сказано что в статье 217 пункты 27 и 27.1 утрачивают силу с 1 января http://www.consultant.ru/document/con...#dst100015
(подоходный налог) в 2012 году. На заявление в филиале и на письмо по е-мейлу не отвечает. Централый банк отвечает, что я должен решать вопрос в суде, так как ЦБ занимается нарушениями Федерального законодательства.
Но "Траст", являясь налоговым агентом, нарушил федеральный закон, неправильно рассчитав сумму налога по вкладу.
Тем более по Договору вклада у меня претензий нет. Получается ЦБ не хочет выполнять своих функций по надзору.
Сейчас ставка рефинансирования = ключевой ставке, верно?
И как я понял из "интернетов" ключевая ставка равна 10.5 %
К примеру я открываю вклад сейчас под 9 % годовых, соответственно я не буду платить налог 35 % т.к. не превысил лимит 10.5 +5 = 15.5 %
Интересен момент, если в процессе жизни моего вклада, к примеру срок = 1 год, изменится ключевая ставка и станет к примеру 15 %, буду ли я вынужден платить налог с дохода?
Нехороший признак.
Как версия данный шаг можно трактовать как создание будущей "тетрадки"
До весны 2018 банк снимает с себя обязанности агента, а вот уж потом...
конечно всё будет замечательно)))
Где он этот день?
Забейте. https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...age5447608
Жалуйтесь.