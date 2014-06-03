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Налогообложение вкладов

Согласно ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, под налогообложение процентных доходов попадают доходы:

— по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты;

— по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых.


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29 декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 74-1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», освобождающий от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п.п.). Закон был принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря. Действие льготы распространяется на период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015-го.

Ставка налога на процентные доходы по вкладам для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и получающих такие доходы, составляет 35%; для нерезидентов (фактически находящихся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году) — 30%.

Налог по вкладам физических лиц рассчитывается из процентных доходов, которые вкладчик получил сверх определенных законом норм. Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана в договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных законом норм.

Согласно ст. 217 п. 27 Налогового кодекса РФ вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора. Если в этот момент банк предлагал ставку, не подпадающую под налогообложение, то и платить государству ничего не придется (за исключением случаев когда ставка в период действия договора повышалась).

Налогообложение производится в момент выплаты процентов по вкладу. Клиент получает проценты за вычетом налога. Налоговый кодекс Российской Федерации возлагает на любой банк обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов по банковским вкладам, подлежащим налогообложению.

Никаких различий в налогообложении вкладов с простыми процентами и с капитализацией нет.

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой. Во всех правительственных документах, где была упомянута ставка рефинансирования ЦБ, будет использоваться ключевая ставка. Изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину. Самостоятельное значение ставки рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается.

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44 комментария 432 684 просмотра

Комментарии 44

bank3767
#
А разве не изменилось налогообложение в 2014 году, вроде + 2 пункта теперь?
Svirt
#
Нет, не изменилось. Налоговый кодекс России Вам в помощь.
Delete
#
+ 2 пункта это максимальная рекомендованная ЦБ ставка по вкладам ФЛ.
А собственно + она к средней ставке по ТОП-10 депозитных банков РФ.
Эту ставку ТОП-10 ЦБ обновляет каждые 10 дней у себя на сайте.

А по статье - сейчас разве не на ключевую ставку равняемся?
GgD0wQu
#
Поясните, пожалуйста, получается это налог взимается с разницы "ставки депозита" и "8,25+5" или просто со "ставки депозита"?
Footix
#
На практике это значит, что при депозитной ставке в 20% вкладчик реально получит на руки 17,63%.
grbr
#
"Вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора."
Можно документ, на основании которого делается такой вывод?
mxm
#

"Вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора."
Можно документ, на основании которого делается такой вывод?

Вадим Гребенкин

Действительно, не очень понятно почему так. Наверное все же используемая ставка зависит от периода выплаты %, если ежемесячно - то та что действовала в этот месяц?

Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках
В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых, если иное не предусмотрено настоящей главой.
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html
03072010
#
В передаче Соловьева от 21.12.2014г. обещали внести изменения в налоговый кодекс, чтобы освободить вкладчиков от этого налога. Могла не правильно понять, потому что не было возможности слушать в два уха. Надо пересмотреть передачку.
severgal
#
ГД внесла поправку в НКРФ, согласно которой налог исчисляется с доходов по вкладу с годовой ставкой более чем ставка рефинансирования + 10 п.п. Налоговые агенты по-прежнему сами банки. Поправка действует до 31.12.2015 г.
Сегодня на РБК - http://top.rbc.ru/finances/23/12/2014...6727d54d52
Newsaint
#
Только не понятно теперь, для тех граждан, которые открыли вклад под более высокий
%, чем 18,25%, раньше (!) чем была внесена эта поправка, налог 30-35% за весь период вклада будут платить
по какой ставке: действующей в момент открытия вклада от превышения 13,25% или с учетом поправки от превышения 18,25%? smile:wall:
пользователь с таким логином уже существует
#
Это будет понятно из текста документа, принятого Государственной Думой.
Документ принят 23 декабря. Сегодня 24 декабря.
... Для вступления в силу документ теперь должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.
Внимание, вопрос: что такое Российская Газета.

Мы же блин разумные люди. Да не простые люди, а вкладчики.
Но читать согласны только новости с пометками "срочно в номер", а ещё лучше - получать информацию из первых рук.... из ротового отверстия диктора. smile:wall:
Romaani
#

Внимание, вопрос: что такое Российская Газета.


me

Российская Газета (http://www.rg.ru/) - СМИ в котором обычно публикуются принятые законопроекты, постановления и т.п. Обычно, если в принятом законе не указан иной срок, закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования в СМИ.
JuliaKV
#

Только не понятно теперь, для тех граждан, которые открыли вклад под более высокий
%, чем 18,25%, раньше (!) чем была внесена эта поправка, налог 30-35% за весь период вклада будут платить
по какой ставке: действующей в момент открытия вклада от превышения 13,25% или с учетом поправки от превышения 18,25%?[img]/bitrix/images/forum/smile/qr.gif" border="0" alt="smile:wall:" title=[/img]

Ростислав Федюнин


От 18,25%. Ставка рефинансирования в размере 8,25% увеличивается на 10 п. п. в период с 15 декабря 2014-го по 31 декабря 2015 года в отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках РФ.
galka3
#
Меня возмущает другое: если ключевая процентная ставка, или основная процентная ставка, – это ставка по кредитам и депозитам, определяемая Центральным банком каждой страны на определённый период времени, то почему налогообложение у нас привязано к ставке рефинансирования, а не к ключевой ставке????
Sap_all
#

От 18,25%. Ставка рефинансирования в размере 8,25% увеличивается на 10 п. п. в период с 15 декабря 2014-го по 31 декабря 2015 года в отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках РФ.
Юлия Косецкая

А это точно так? или все таки нужно ждать пока одобрит Совет Федерации и подпишет президент?
wasya
#
Можете здесь привести таблицу: процентная ставка по депозиту - реальная ставка с учетом налога?
Dmitrix007
#
Sap_all пишет:
А это точно так? или все таки нужно ждать пока одобрит Совет Федерации и подпишет президент?


СФ одобрил, а президент - должен подписать на днях. Как и закон о страховании вкладов.
ZzGERTzZ
#
Здравствуйте, судя по статьям в новостях и на фин. сайтах утверждены "+ 10 пунктов" 23 декабря 2014 года. Но я не могу найти официальный документ вносящий изменения в статью 214.2 налогового кодекса. Не в курсе где его посмотреть?
homhem
#

Здравствуйте, судя по статьям в новостях и на фин. сайтах утверждены "+ 10 пунктов" 23 декабря 2014 года. Но яне могу найти официальный документ вносящий изменения в статью 214.2 налогового кодекса. Не в курсе где его посмотреть?

Андрей Гертанов

Добрый день!

Федеральный закон от 29.12.2014 № 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 74-1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

pravo.gov.ru
Sa132311
#
Я вот никак не пойму: 8,25+10 п.п. будет действовать на вклады, открытые в с 15 по 31 декабря? или же на проценты, которые были начислены в этот период?
walikos
#
Подскажите, а попадают ли под этот Закон микрофинансовые организации?(Семейный капитал) До декабря 2014 года с меня брали налог(ставка была 18%). Сейчас новое предложение - 28,9%, при оформлении договора сотрудник затруднился ответить - распостраняется ли Указ президента (10%) на микрофинансовые организации! В Законе упоминаются только банки и вклады!
Bankomyot
#

На практике это значит, что при депозитной ставке в 20% вкладчик реально получит на руки 17,63%.

Nikolai


Нет, неправильно. При ставке 20% вкладчик реально получит 18,25+(20-18,25)*(1-0,35)=19,3875 % годовых.
Если ставка по вкладу превышает 18,25%, вкладчик никак не может получить меньше 18,25%.
9lp
#

Я вот никак не пойму: 8,25+10 п.п. будет действовать на вклады, открытые в с 15 по 31 декабря? или же на проценты, которые были начислены в этот период?

Алёна Шеболдаева


Присоединяюсь к вопросу!
Fabregasalex
#


Я вот никак не пойму: 8,25+10 п.п. будет действовать на вклады, открытые в с 15 по 31 декабря? или же на проценты, которые были начислены в этот период?

Алёна Шеболдаева


Присоединяюсь к вопросу!

Яр


На вклады открытые.
Если вклад был открыт ранее то... то собственно че спорить))там все меньше 13,25
Fialka12
#
Вкладчики, А налоговики есть среди нас?
Вопрос не тривиальный. Если вклад открыт 31 декабря 14 года, а заканчивается 2 января 16 года и по увеличенной ставке начисляется и выплачивается доход тоже уже в 16 году, как будет облагаться налогом?
Я писал в один банк, мне ответили, что главное, чтобы вклад был открыт в указанный период, но в тексте самого закона написано иное.
Как быть?
panda-34
#
Fialka12,
Даже если предположить, что налоговый мораторий в 3 года не распространяется на временное увеличение ставки до 18.25%, в самом худшем случае вы заплатите повышенный налог на проценты за два дня января. Не думаю, что это сильно вас разорит.
Woolf999
#
А если вклад с капитализацией открыт 11 января 2015г. а заканчивается 11 января 2016г.?
dima-28
#
Woolf999 пишет:
А если вклад с капитализацией открыт 11 января 2015г. а заканчивается 11 января 2016г.?

Расчет налога осуществляется в день выплаты процентов по вкладу и по законам на этот день. И если к 11.01.2016 ничего не изменится то налог будет браться с разницы процента по вкладу и 13.25
Fabrique
#
Здесь написано, что
Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана в договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных законом норм.
Никаких различий в налогообложении вкладов с простыми процентами и с капитализацией нет.

а в статье http://www.rbc.ru/finances/23/12/2014...6727d54d52 приводятся примеры вкладов, у которых эффективная процентная ставка (с учётом капитализации) превосходит 18,25%.

Кому верить? Надо брать номинальную ставку или эффективную и сравнивать её с 18,25% ?
denis888ka
#
Не понимаю. У меня есть вклад в феврале 2015, тогда не облагалась налогом ставка 18,25%. А оканчивается он только в феврале 2017 года. Вклад открыт под 17% годовых.
Получается, что если со следующего года опять будут вычитать доходы со ставки выше 13,25% я буду платить 35% с 3,75%?
Или же нет?
Mad_Max
#
Денис (denis888ka) пишет:
Не понимаю. У меня есть вклад в феврале 2015, тогда не облагалась налогом ставка 18,25%. А оканчивается он только в феврале 2017 года. Вклад открыт под 17% годовых.
Получается, что если со следующего года опять будут вычитать доходы со ставки выше 13,25% я буду платить 35% с 3,75%?
Или же нет?

С начала 2016г ставка рефинансирования по сути отменяется, точнее приравнивается к ключевой ставке: http://www.cbr.ru/print.asp?file=/sta..._rates.htm
Так что с начала следующего года граница для налогобложения будет ключевая ставка + 5%.
На данный момент это 11%+5% = 16%. Так что налог придется заплатить только с 1%. Если ключевую не понизят к тому времени конечно.
Bankomyot
#
Mad_Max пишет:
...Так что налог придется заплатить только с 1%. Если ключевую не понизят к тому времени конечно.


Неверно.
Согласно ст. 217 п. 27 Налогового кодекса РФ вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора.

На момент заключения договора действовала ставка рефинансирования 8,25%, а значит, в 2016 г. придётся платить налоги со ставки по вкладу, превышающей 8,25+5=13,25%.
akcioner
#
На сайте банка Региональный кредит все очень подробно описано.
mvi1980
#
Добрый день. По поводу налогообложения вкладов вопрос. Открыл вклад в январе 2015 под 18% годовых сроком на два года. По какому принципу будет облагаться вклад после января 2016г ?
Sa132311
#
Все в том же налоговом кодексе (ст. 214.2)


3. В отношении доходов в виде процентов по рублевым вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, начисленных за период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года, при определении налоговой базы ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации увеличивается на десять процентных пунктов.
(п. 3 введен Федеральным законом от 23.11.2015 N 320-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/con...204bbc1ab/

Таким образом, с 1 января уже будет налог взиматься начиная с 16.1%


Кстати о 320-ФЗ: В этом же законе сказано что в статье 217 пункты 27 и 27.1 утрачивают силу с 1 января http://www.consultant.ru/document/con...#dst100015
Алек Нов
#
Здравствуйте. Выяснилось недавно, что банк "Траст" ошибочно рассчитал и удержал сумму в 35% от всего вклада
(подоходный налог) в 2012 году. На заявление в филиале и на письмо по е-мейлу не отвечает. Централый банк отвечает, что я должен решать вопрос в суде, так как ЦБ занимается нарушениями Федерального законодательства.
Но "Траст", являясь налоговым агентом, нарушил федеральный закон, неправильно рассчитав сумму налога по вкладу.
Тем более по Договору вклада у меня претензий нет. Получается ЦБ не хочет выполнять своих функций по надзору.
rusentu
#
Вопрос следующий.
Сейчас ставка рефинансирования = ключевой ставке, верно?
И как я понял из "интернетов" ключевая ставка равна 10.5 %
К примеру я открываю вклад сейчас под 9 % годовых, соответственно я не буду платить налог 35 % т.к. не превысил лимит 10.5 +5 = 15.5 %
Интересен момент, если в процессе жизни моего вклада, к примеру срок = 1 год, изменится ключевая ставка и станет к примеру 15 %, буду ли я вынужден платить налог с дохода?
starless
#
Банк "Восточный" не удерживает НДФЛ со вклада и предлагает платить налог самому: https://www.banki.ru/services/response.../10046060/. В ответе на отзыв банк не посчитал нужным проинформировать меня, подавать ли декларацию, в какой срок платить налог.
M☆rshal
#
starless пишет:
Банк "Восточный" не удерживает НДФЛ со вклада

Нехороший признак.
Как версия данный шаг можно трактовать как создание будущей "тетрадки"

На основании того, что сумма дохода Вам уже была выплачена путем капитализации процентов к основной сумме вклада, и на основании пунктом 5 ст. 226 Налогового Кодекса РФ, просим Вас самостоятельно перечислить налог за 2016г. в сумме, указанной в справке, в налоговой орган по предоставленным реквизитам, или по реквизитам, полученным в налоговом органе.

По вопросу удержания налога за 2017 г., сообщаем, что НДФЛ по вкладу будет удержан Банком самостоятельно.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.


До весны 2018 банк снимает с себя обязанности агента, а вот уж потом...
конечно всё будет замечательно)))

Где он этот день? smile:D
starless
#
Кстати, сегодня посетил офис "Восточного". Вопреки ответу на отзыв, банк не удержал налог в дату капитализации, которая была в конце января.
Proffet
#
starless пишет:
банк не удержал налог

Жалуйтесь.

Вопрос: Об основаниях для проведения налогового контроля; об НДФЛ при получении дохода, с которого налоговый агент не удержал налог.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 30 мая 2017 г. N ЕД-2-15/678@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение по вопросу возможного нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, сообщает следующее.
В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506, Федеральная налоговая служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Указанная обязанность реализуется налоговыми органами посредством осуществления различных форм и методов налогового контроля.
В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Кодексом.
При этом необходимо отметить, что действия налоговых органов строго ограничены установленными полномочиями и рамками законодательства, позволяющими использовать в своей работе только документально подтвержденную информацию о факте совершения налогоплательщиком нарушений законодательства о налогах и сборах.
В связи с этим основанием для проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля могут служить, в частности, полученные от граждан документы и иные доказательства, свидетельствующие о возможных нарушениях налогового законодательства организациями и физическими лицами.
Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Таким образом, если Вы располагаете конкретными сведениями, документами или материалами, свидетельствующими о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, Вы вправе представить их в налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на налоговый учет.
Дополнительно обращаем внимание, что на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Кодекса, самостоятельно производят исчисление и уплату налога исходя из сумм таких доходов. При этом такие налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог в сроки, установленные налоговым законодательством.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д.В.ЕГОРОВ
30.05.2017
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