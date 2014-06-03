Налогообложение вкладов

Банки.ру

Согласно ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, под налогообложение процентных доходов попадают доходы:

— по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты;

— по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых.

Специальные предложения по вкладам для посетителей Банки.ру Банки.ру договариваются о максимально выгодных условиях по вкладам, доступных только посетителям нашего портала. Все специальные предложения проходят предварительную оценку наших экспертов. Чтобы открыть вклад, получить кредит или оформить другой продукт на специальных условиях, необходимо получить промокод от Банки.ру и предъявить его в отделении Банка или офисе компании.

29 декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон № 462-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 74-1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», освобождающий от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 18,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ + 10 п.п.). Закон был принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря. Действие льготы распространяется на период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015-го.

Ставка налога на процентные доходы по вкладам для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и получающих такие доходы, составляет 35%; для нерезидентов (фактически находящихся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году) — 30%.

Налог по вкладам физических лиц рассчитывается из процентных доходов, которые вкладчик получил сверх определенных законом норм. Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана в договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных законом норм.

Согласно ст. 217 п. 27 Налогового кодекса РФ вне зависимости от того, как изменилась ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком до трех лет важно только то, какая ставка рефинансирования была на момент заключения или пролонгации договора. Если в этот момент банк предлагал ставку, не подпадающую под налогообложение, то и платить государству ничего не придется (за исключением случаев когда ставка в период действия договора повышалась).

Налогообложение производится в момент выплаты процентов по вкладу. Клиент получает проценты за вычетом налога. Налоговый кодекс Российской Федерации возлагает на любой банк обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов по банковским вкладам, подлежащим налогообложению.

Никаких различий в налогообложении вкладов с простыми процентами и с капитализацией нет.

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой. Во всех правительственных документах, где была упомянута ставка рефинансирования ЦБ, будет использоваться ключевая ставка. Изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину. Самостоятельное значение ставки рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается.

Материалы по теме:

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ процентов по рублевым вкладам граждан

Минфин РФ предлагает уравнять налогообложение доходов по депозитам, акциям и облигациям