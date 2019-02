Справка Banki.ru

Кредитная организация основана в начале 1989 года на паевых началах как региональный коммерческий банк «Большой Камень Банк». Банк был учрежден пайщиками в лице нескольких рыболовецких колхозов и Транспортно-складской конторы Приморского крайрыбакколхозсоюза. В марте 1991 года был преобразован в ОАО «КБ «Большой Камень Банк». В декабре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов. В мае 2006 года получил свое действующее наименование — КБ «Саммит Банк». В августе 2018 года получил базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения вкладов физических лиц), а также банковских операций с драгметаллами.

Конечным бенефициаром банка выступает местный бизнесмен, бывший директор ООО «Торговый Дом «Игнат» (г. Владивосток), председатель совета директоров банка Юрий Игнатенко, которому принадлежит 98,38% акций. На акционеров-миноритариев приходится 1,92%.

Сеть продаж банка сконцентрирована в Приморском крае, где помимо головного офиса расположены один операционный офис и одна операционная касса вне кассового узла. Собственная сеть банкоматов не развита. Численность персонала кредитной организации на 1 октября 2018 года насчитывала 80 человек (на 1 января 2018 года — 83 человека).

Банк обслуживает более 1 тыс. счетов юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Среди корпоративных клиентов банка в разное время фигурировали ООО «Большой камень бункер», ООО «Владспецмонтаж», ООО «Востокнефть», ООО «Глобойл Стройинвест», ООО «Глобойл терминал», ООО «Дальаудит», ООО «Дальэко», ООО «ДВ-Сервис», ООО «Дикая Архидея», ООО «Домостроитель», ООО «Жилищная компания — 1», ООО «Мобильные клиники», ООО «НАС», ООО «Пасифик Компани», ООО «Приморский канат», ООО «Приморское сетевязальное производство», ООО «Примтехсервис», ООО «Роял-Маркет», АО «Теплоком», ООО «ТЗК ДВ», ООО «ФОЛ», АО «РК Центр-Инвест», ООО «Эра-аудит» и др.

Юридическим лицам банк предлагает следующие услуги: РКО, кредитование, операции с векселями и документарные операции, валютный контроль, дистанционное банковское обслуживание (iBank2), индивидуальные банковские сейфы.

Физическим лицам доступны вклады, кредиты, аренда банковских сейфов, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), валютно-обменные операции.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,4% (или 54 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 46,9% до 45,5%, при этом их номинальный объем сократился на 42 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 23,6% до 25,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 356,6 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 8,7% (или 28,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 30,2% и 69,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 120 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 31,86% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 86,1% и 13,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 62,4% до 65%, при этом их номинальный объем сократился на 2,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 25,4% до 21,1%, при этом их номинальный объем сократился на 64,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,7% до 11,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 36,7 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,5% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 12,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 766,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 2,8 млн рублей (или 0,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 83,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 66,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,1% до 3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,2 млрд рублей (159,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 249 млн рублей, из которых 239 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 140,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 3,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 16,4 млн рублей.

Совет директоров: Юрий Игнатенко (председатель), Василий Игнатенко, Наталия Мансурова, Андрей Смольянинов.

Правление: Сергей Бененов (председатель, президент), Наталия Мансурова, Галина Агеева (главный бухгалтер), Анна Монастыршина, Наталья Черная.

