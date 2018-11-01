Справка Banki.ru

Банк образован в ноябре 1990 года на базе Татарского республиканского управления Жилсоцбанка. В период с 1995 года по 1999 год над кредитной организацией несколько раз нависала угроза отзыва лицензии, в основном из-за финансовых трудностей одного из ключевых клиентов банка — завода «Стройпласт». Приходилось даже прибегать к помощи местных органов власти, в частности президента и правительства Республики Татарстан. В результате свыше 99,9% акций приобрел Резервный фонд Республики Татарстан, контролировавший банк до июля 2010 года. В июле 2010 года ОАО «Завод Элекон» — участник концерна «Радиоэлектронные Технологии» — выкупил у Резервного фонда 99,99% акций банка за 300 млн рублей. Тогда же бенефициарными владельцами стали члены семьи Колесовых. Банк присоединился к системе страхования вкладов в феврале 2005 года. В марте 2011 года в состав акционеров банка через ОАО «Завод Элекон» вошла ОПК «Оборонпром». В январе 2015 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В настоящее время банк полностью контролируется семьей экс-губернатора Амурской области Николая Колесова. Члены семьи участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову (с 2009 года является генеральным директором и членом совета директоров АО «Концерн Радиоэлектронные технологии») принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну, депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка, а ранее — генерального директора завода «Элекон», Анастасии Колесовой принадлежит 30,92%, ее супругу Николаю Ураеву принадлежит еще 2,40% акций. Деним Самонов через АО «Завод Элекон» контролирует 9,74%. Оставшаяся часть акций банка распределена между акционерами-миноритариями АО «Завод Элекон», которым принадлежит 2,40% в капитале Татсоцбанка, и прочими миноритариями с долей в 0,0007%.

Головной офис банка находится в Казани. На текущий момент сеть подразделений насчитывает порядка 45 дополнительных офисов и операционных касс в Казани, Нижнекамске, Зеленодольске и Набережных Челнах. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает порядка 76 устройств (в том числе имеются банкоматы за пределами регионов присутствия отделений банка — в Воронеже, Саратове и Мытищах Московской области). Клиентам на льготных условиях также доступна сеть банкоматов банковской группы «Открытие» (2 900 банкоматов). Среднесписочная численность персонала, по последним доступным данным, превышала 400 человек.

В числе услуг для корпоративных клиентов (в том числе спецпродукты для малого и среднего бизнеса) РКО, кредитование, банковские гарантии, размещение средств на депозиты и в векселя, инкассация, зарплатные проекты и корпоративные карты, документарные и валютные операции, обслуживание внешнеторговых операций, дистанционное обслуживание, аренда сейфов и др.

Физическим лицам предлагаются автокредиты и ипотека, линейка вкладов, сейфовые ячейки, РКО, валютные операции, пластиковые карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», Contact), оплата коммунальных и других платежей.

В настоящее время на обслуживании в банке находится свыше 3 тыс. юридических лиц и 40 тыс. физических лиц. Приоритетным направлением размещения средств является предоставление кредитов и банковских гарантий организациям в целях выполнения контрактов по государственному заказу, кредитование предприятий радиоэлектронного, приборостроительного секторов экономики, научно-исследовательских и проектных организаций, предприятий оптовой и розничной торговли. Ориентация банка на реальный сектор экономики, оборонный комплекс и высокотехнологические сегменты подтверждается и данными отчетности. Так, на конец I квартала 2018 года в отраслевой структуре кредитного портфеля 32,3% приходилось на промышленность, еще 22,5% занимал сегмент научных исследований и разработок. В отраслевой структуре клиентских обязательств на соответствующую дату доля промышленного сектора достигала 40%, а на научные исследования и разработки приходилось еще почти 6% (с учетом крупной доли физических лиц — 37,5%).

На текущий момент банком эмитировано более 27 тыс. карт различных категорий, порядка 270 предприятий из различных городов республики привлечено на зарплатные проекты. В числе клиентов в различные периоды были замечены ОАО «Завод «Копир», ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», группа автодилерских компаний «КАН-Авто», ОАО «Завод Элекон», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Радиоприбор», ОАО «Казанский оптико-механический завод», ОАО «Сантехприбор», РГУП «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ и др.

С мая 2017 года активы нетто банка показали небольшое снижение (-6,9%) и на 1 мая 2018 года составили 24,5 млрд рублей. За указанный период основное снижение в пассивах было отмечено в структуре средств корпоративных клиентов (-22,2%): снижение преимущественно коснулось краткосрочных депозитов и остатков на расчетных счетах, а также депозитов срочностью от одного года до трех лет. В структуре активов основное сокращение пришлось на портфель выданных МБК (-45,6%), при этом примерно половина средств от его погашения была направлена на выдачу кредитов предприятиям и организациям, портфель которых вырос на 30%.

Пассивы Татсоцбанка на 38,5% сформированы средствами юрлиц, в структуре которых преобладают остатки на расчетных счетах. Депозиты физических лиц составляют 27,1% пассивов (в структуре депозитов преобладают средне- и долгосрочные ресурсы, а также заметна доля средств на текущих/карточных счетах), и еще чуть более 30% приходится на капитал (собственные средства). Достаточность капитала в соответствии с нормативами ЦБ традиционно поддерживается на избыточном уровне. Банк обладает заметной по размеру клиентской базой. Платежная динамика клиентов стабильно умеренная, ежемесячные обороты по счетам за последние месяцы исследуемого периода находились в диапазоне 18—26 млрд рублей. Зависимость банка от средств населения оценивается как умеренная.

Активы банка на 57,6% представлены кредитным портфелем, 27,7% занимают выданные МБК, 9,2% — высоколиквидные активы. На основные средства и прочие активы в совокупности приходится еще 5,7%.

Кредитный портфель — 14,1 млрд рублей, за рассматриваемый период увеличился на 30,7%. Рост был обеспечен главным образом корпоративными ссудами (+2,9 млрд рублей, или +29,9%), хотя розничные кредиты показали еще больший в относительном выражении прирост (+0,4 млрд рублей, или +39,4%), однако по-прежнему занимают в портфеле минимальную долю (9,9% на отчетную дату). Уровень просроченной задолженности стабильно держится на низкой отметке — 0,95% на отчетную дату (1,03% годом ранее). Норма резервирования по портфелю также низкая, но с запасом покрывающая просрочку — 3,6% (2,7% годом ранее). Обеспеченность кредитов залоговым имуществом недостаточная — 80,5% от кредитного портфеля. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный (на срок свыше одного года), хотя доля ссуд срочностью 6—12 месяцев также весьма заметная.

Примерно 84% выданных на отчетную дату МБК сформировано средствами на депозитах в ЦБ, оставшаяся часть — краткосрочные кредиты российским банкам. Татсоцбанк регулярно и в существенных объемах размещает ликвидность на денежном рынке (как в виде МБК, так и в виде депозитов в ЦБ): обороты по размещению за последний год составляли от 48 млрд до 166 млрд рублей. При этом сам фининститут почти не привлекает фондирование путем МБК. На рынке валютных операций в последнее время активность крайне невысокая.

По итогам января — апреля 2018 года банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 336,0 млн рублей (за аналогичный период 2017 года — 359,8 млн рублей прибыли). За весь 2017 год чистая прибыль составила 875,2 млн рублей, что чуть превысило результат 2016 года — 841,4 млн рублей.

Наблюдательный совет: Николай Колесов (председатель), Александр Колесов, Анастасия Колесова, Людмила Кощеева, Сергей Маслаков, Рашид Набиуллин, Наталья Румянцева, Фавзия Хузиева.

Правление: Анастасия Колесова (председатель), Сергей Маслаков, Дмитрий Кузнецов, Рушан Шарафутдинов, Наталья Белянина (главный бухгалтер), Артем Ильдеяркин, Александр Храмов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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