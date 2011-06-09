Банк Хоум Кредит установил в своих офисах терминалы для погашения кредитов. С их помощью средства поступают на счет в течение суток, комиссия за внесение наличных не взимается.Услуга доступна всем Клиентам Банка Хоум Кредит. С помощью электронных терминалов они могут погашать потребительские кредиты на товары, кредиты наличными или вносить платежи по кредитным картам.», - отметил Владимир Гасяк, Заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит.Терминалами уже могут воспользоваться Клиенты Банка Хоум Кредит в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Воронеже, Липецке, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Сургуте. Список городов будет постоянно расширяться.Напомним, что Клиенты Банка Хоум Кредит могут погашать кредиты следующими способами: без комиссии - в банкоматах Банка Хоум Кредит с функцией cash-in, причем не только по карте, но и по штрих-коду и номеру договора, а также через интернет-банк; с комиссией - в кассах банка, через Почту России, через платежные терминалы других компаний или офисы других банков.