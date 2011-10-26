Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит: На наших фондовых рынках уже почти целый месяц царят вполне спокойные настроения. После достижения минимальных значений в сентябре из-за проблем с долгом Греции, в октябре наши основные индексы стабильно растут. Несмотря на то, что в Европе практически еженедельно обостряется ситуация из-за того, что кому-нибудь понижают рейтинг, наши рынки чувствуют себя неплохо. И вот почему: прежде всего, сказываются надежды мирового сообщества на долгожданное решение греческой проблемы, а также рост цен на нефть (второе даже больше).
На мировых рынках тоже достаточно спокойно (конечно, если сравнивать с августом и сентябрем). Цены на золото упали по сравнению с сентябрьским пиком аж на 240 долларов (сегодня за унцию брали 1660 долларов), большинство основных мировых индексов находится в зеленой зоне, и даже евро укрепился относительно доллара до 1,39 долларов за евро. Ура!
Завтра состоится очередная встреча лидеров стран ЕС по вопросу сокращения долга Греции, рекапитализации европейских банков и увеличения размеров «спасательного круга еврозоны» - фонда EFSF, предназначенного для использования в случае проблем с государственными облигациями. Многие сомневаются, что они смогут договориться в ближайшее время, мы же смотрим в будущее с определенным оптимизмом, чего и вам желаем!
Источник: Вконтакте.ру
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