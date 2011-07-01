Начало 2011 года ознаменовано выходом на российский рынок нового автомобиля Hyundai Solaris. Партнерская программа ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» c ООО «Хендэ Мотор СНГ» позволяет сделать максимально удобное и выгодное предложение по приобретению Hyundai Solaris.
Программа Банка на данную модель дает возможность оформить кредит на срок от одного года до пяти лет без первоначального взноса и комиссии за выдачу. Например, при взносе 30% и сроке кредита 36 мес., ставка по кредиту составит 12.5 % годовых в рублях, а с учетом государственной субсидии данная ставка снижается до 7%. Это позволит автолюбителям минимизировать расходы на выплату процентов по кредиту*.
Другие преимущества программы:
Срок рассмотрения заявки – от 30 минут;
Возможность включения стоимости полиса КАСКО в сумму кредита;
При первоначальном взносе от 40% стоимости автомобиля достаточно предоставить паспорт и водительское удостоверение (в случае отсутствия - один из следующих документов: заграничный паспорт, ИНН, карточка Пенсионного Фонда РФ, а также водительское удостоверение близкого родственника)
Возможность оформить кредит по программе государственного субсидирования.
В рамках партнерской программы автолюбители могут оформить классический и автоэкспресс кредит, в том числе без первоначального взноса. Подать заявку на приобретение автомобиля в кредит рамках совместной программы ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» с ООО «Хендэ Моторс СНГ» можно во всех регионах присутствия Банка, в салонах официальных дилеров Hyundai.
*Ознакомиться с полными условиями кредитования можно здесь: https://www.crediteurope.ru/ru/privately/carloan/hyundai/hyundai_solaris/
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