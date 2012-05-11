Райффайзенбанк открыл продажу инвестиционных и памятных монет Банка России, выпущенных в 1981, 1998 — 2007 годах.
Клиенты банка смогут приобрести инвестиционные и памятные монеты различных серий, как из золота, так и из серебра, а также биметаллические. Номинал монет — от 1 копейки до 10 000 рублей. Ряд монет, представленных к продаже, был выпущен ограниченным тиражом.
Приобретение таких монет – один из способов инвестирования средств в драгоценные металлы. Такие инвестиции привлекательны в первую очередь высокой сохранностью вложений.
Приобрести монеты можно в отделении «Смоленская 28» по адресу: Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, при себе необходимо иметь паспорт.
Особые льготы и предложения действуют для клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen и Premium Banking.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка http://www.raiffeisen.ru/retail/money/, а также на сайте Friedrich Wilhelm Raiffeisen http://fw.raiffeisen.ru/main/news/.
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