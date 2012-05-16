«Райффайзен Лайф» подводит итоги работы за 2011 год

Страховая компания ООО «СК Райффайзен Лайф» объявляет результаты работы за 2011 год. Инвестиционная доходность по полисам добровольного смешанного страхования жизни составила 9% для полисов, номинированных в рублях, 4,5% для полисов, номинированных в долларах США, и 3,5% для полисов, номинированных в евро.



За 2011 год клиентская база «Райффайзен Лайф» увеличилась более чем на 50 тысяч клиентов и, по состоянию на 31 декабря 2011 года, составила порядка 125 тысяч клиентов. При этом объем начисленной страховой премии ООО «СК «Райффайзен Лайф» за тот же период вырос почти в 2,5 раза, достигнув 1 094 793 800 рублей, а объем выплат составил 13 892 545 рублей.



СК «Райффайзен Лайф» начала свою работу в июне 2009 года, и менее чем за три года превратилась из нового игрока на рынке в полноценную, динамично развивающуюся компанию страхования жизни с уровнем эффективности и бизнес-процессами, приближающимися к лучшим российским и международным стандартам. За такой небольшой срок компании удалось добиться значительных результатов и стать одним из лидеров российского рынка страхования жизни, поднявшись с 53-го места в 2009 году на 10-е в 2011 году (по официальным данным Федеральной службы страхового надзора).



Максим Чумаченко, генеральный директор ООО «СК «Райффайзен Лайф», отметил: «Компания не только показала хорошие результаты продаж, заняв 3,1% доли российского рынка страхования жизни всего за 2.5 года работы, но также смогла добиться высокой инвестиционной доходности для своих клиентов».



ООО «СК «Райффайзен Лайф» стремится как можно более полно и качественно удовлетворять потребности клиентов в сфере долгосрочного накопления и финансовой защиты и продолжает улучшать свои сервисы. Компания показывает стабильно высокий рост продаж и постоянно развивает свою продуктовую линейку, предлагая клиентам самые современные и актуальные решения в области накопления и финансовой защиты.

