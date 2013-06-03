Оформите кредитную карту Visa Travel Gold на стойке в аэропорту Шереметьево (терминал «F») в период с 1 июня по 31 августа 2013 года, совершите до конца месяца, следующего за месяцем оформления заявки, покупки на сумму не менее 15 000 рублей и получите 7 000 бонусных миль Travel Miles!
Мили Travel Miles можно обменять на бонусные билеты на рейсы более 350 авиакомпаний, представленных на сайте iGlobe.ru, или использовать для оплаты бронирования отеля или трансфера. Вы не ограничены в выборе вознаграждения и это главное преимущество программы Travel Miles!
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