БИНБАНК – партнер XIV международного конкурса им. П.И. Чайковского

С 14 июня по 2 июля одновременно в лучших музыкальных залах Москвы и Санкт-Петербурга пройдет XIV международный конкурс им. П.И. Чайковского. Учредителями конкурса являются Правительство РФ и Министерство культуры РФ. В числе партнеров – БИНБАНК.

В течение 19 дней любители классики смогут наблюдать за одним из самых масштабных и значимых музыкальных конкурсов в мире. В этом году на участие в нем было подано рекордное число заявок. Порядка 600 представителей из 50 стран мира будут бороться за звание лучшего музыканта.

На протяжении 53 лет раз в 4 года проходит данное мероприятие, открывая миру имена лучших музыкантов советской и российской исполнительской школы, давая старт яркой карьере многих зарубежных исполнителей. Представители творческой молодежи из разных стран в свое время смогли получить правильное направление в дальнейшем совершенствовании своего мастерства, стать звездами мирового музыкального искусства. Среди них – пианисты Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Григорий Соколов, Михаил Плетнев, скрипачи Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Владимир Спиваков и многие другие выдающиеся музыканты.

В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры, и каждый раз его проведение становится одним из главных событий в стране.