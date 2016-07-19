Чистая прибыль БИНБАНКа по РСБУ за первое полугодие 2016 года составила 1,8 млрд рублей

Собственный капитал банка на 1 июля 2016 года по данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета превысил 54 млрд рублей.

Кредитный портфель БИНБАНКа за первое полугодие вырос на 7%, составив 115,1 млрд рублей, при этом объем средств, предоставленных физическим лицам, увеличился на 10% до 25,5 млрд рублей, а кредиты предприятиям и организациям выросли на 6% до 89,6 млрд рублей.

Объем средств, привлеченных от клиентов, увеличился за полгода на 9% до 453,8 млрд рублей. При этом депозиты физических лиц выросли на 23%, составив на 1 июля 2016 года 347,8 млрд рублей.