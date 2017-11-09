Объем открываемых через онлайн-сервисы Бинбанка вкладов вырос в четыре раза с начала года

Месячный объем вкладов, открываемых через интернет-банк и мобильное приложение Бинбанка, увеличился с начала года почти в четыре раза (на 282%). При этом количество вкладов, которые клиенты Бинбанка размещают в течение месяца в онлайн-банке, с начала года выросло в 3,5 раза (на 250%). Средняя сумма вклада, открываемого через интернет-банк и мобильный банк, увеличилась с января на 9%, составив 520 тыс. рублей по итогам октября.



Доля вкладчиков, которые предпочитают размещать депозиты с помощью онлайн-сервисов Бинбанка, с начала года выросла в 2,5 раза – с 9% до 24%. Таким образом, сегодня каждый четвертый вкладчик Бинбанка размещает средства через интернет-банк или мобильное приложение. Открывая рублевый депозит через онлайн-сервисы банка, клиент получает надбавку к действующей ставке в размере 0,3 процентного пункта.



Напомним, что в августе 2017 года Бинбанк обновил онлайн-сервис, запустив единую систему для всех клиентов – «Бинбанк online 2.0» (интернет-банк и мобильный банк). Эта система заняла первое место в ежегодном рейтинге интернет-банков Internet Banking Rank 2017, подготовленном аналитическим агентством Markswebb Rank & Report.



Помимо привычных функций клиентам доступна активация новых карт, установка и смена ПИН-кода, анализ своих расходов. С помощью онлайн-сервиса Бинбанка можно осуществлять быстрые денежные переводы, пополнять свои карты с карт других банков, переводить средства клиентам Бинбанка по номеру телефона, открывать накопительные счета с указанием цели (например, на отпуск, автомобиль или обучение). Каждый клиент в «Бинбанке online 2.0» может получить помощь, проконсультировавшись через онлайн-чат с сотрудником банка.