ТКС Банк и Visa объявляют о начале сотрудничества

Москва, 03 декабря 2012 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и глобальная платежная система Visa объявляют о начале сотрудничества и выпуске первых карт Visa. ТКС Банк является одним из лидеров на рынке кредитных карт России, занимая 4-е место по объему портфеля*.



Карты Visa «Тинькофф Кредитные Системы» будут предлагаться клиентам в категории дебетовых и кредитных карт Visa Platinum с чипом, магнитной полосой и приложением для совершения бесконтактных платежей Visa payWave. В рамках специальных проектов предполагается выпуск Visa Gold**.



«Мы рады предоставить нашим клиентам современные высокотехнологичные продукты Visa, отличающиеся удобством использования и высокой надежностью. ТКС Банк приветствует партнерство с глобальным игроком платежного рынка», - отметил президент ТКС Банка Оливер Хьюз.



«Мы рады партнерству с одним из самых инновационных банков на российском рынке, «Тинькофф Кредитные Системы». Я надеюсь, что выпуск первых карт Visa это только начало нашего долгосрочного и плодотворного сотрудничества, как в области развития сегмента кредитных карт, так и инновационных продуктов», - отметил Стивен Паркер, генеральный директор Visa в России, СНГ и Юго-Восточной Европе.



Банк уже выпустил около 2,7 млн кредитных карт* и активно развивает выпуск дебетовых карт. ТКС Банк занимает 4-е место в России по портфелю кредитных карт по итогам трех кварталов 2012 года, удваивая масштаб бизнеса каждый год за последние три года. Кроме того, банк развивает кредитование в интернет-магазинах «КупиВкредит» и является партнером по выпуску карт системы электронных денег «Яндекс.Деньги».





Справка о Visa



Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 24 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий.



Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.