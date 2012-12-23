Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил новые категории cashback для рублевых дебетовых карт - «Одежда и обувь», «Кино» и «Спорттовары».
В январе, феврале и марте 2013 года банк возвращает клиентам на дебетовую карту 5% расходов при оплате картой товаров и услуг в спортивных магазинах, магазинах одежды и обуви для детей и взрослых, в кинотеатрах и видеосалонах.
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании отчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback. Лимит возврата денег на счет клиента с октября 2012 года повышен с 2000 до 3000 рублей в месяц.
ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше – 5% годовых). Для вкладчиков дебетовая карта выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь, о вкладах - здесь.
MCC-коды по категориям:
- Кино: 7829, 7832, 7841;
- Спорттовары: 5655, 5940, 5941;
- Одежда и обувь: 5094, 5137, 5139, 5331, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5944, 5949, 5950, 7296.