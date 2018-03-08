Тинькофф Банк запустил совместный зарплатный проект с WWF России

Москва, Россия — 07 марта 2018 г.

Тинькофф Банк запустил совместный зарплатный проект с российским отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF), в рамках которого российское бизнес-сообщество сможет проявить свою корпоративную социальную ответственность и оказать помощь природе.



Для сотрудников компаний, которые подключатся к совместному зарплатному проекту Тинькофф Банка и WWF России, предусмотрен ряд финансовых «бонусов» (до 6% годовых на остаток и кэшбэк с покупок по спецпредложениям до 30%) и одновременно возможность внести реальный вклад в сохранение природы, просто используя карту для ежедневных покупок.



В рамках зарплатного проекта каждому из сотрудников на выбор будут представлены два продукта — карта Tinkoff Black и карта Tinkoff WWF. 1% от каждой транзакции по этим картам будет автоматически перечисляться в Фонд на реализацию природоохранных программ, стоимость покупок при этом останется неизменной. Кроме того, карта Tinkoff WWF сделана из биоразлагаемого материала на основе кукурузы, она легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду.



«Безусловно, для такой развивающейся компании как Тинькофф Банк, понятие „социальная ответственность“ — не пустой звук. И мы рады, что совместными усилиями помогаем Всемирному фонду дикой природы сохранить и обеспечить достойное существование уникальных видов, проживающий на территории Российской Федерации!», — говорит руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка Александр Бро.



«Мы очень надеемся, что совместный зарплатный проект WWF и Тинькофф Банка окажется востребованным. Для бизнеса это еще одна прекрасная возможность проявить свою корпоративную социальную ответственность и внести вклад в сохранение природы», — рассказала директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева.