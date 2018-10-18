Тинькофф Банк присоединился к проекту «Маркетплейс»

Москва, Россия — 18 октября 2018 г.

18 октября 2018 года Московская биржа, Тинькофф Банк и другие участники рынка на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является совместное развитие проекта «Маркетплейс».



Инициатором создания маркетплейса в 2017 году выступил Банк России совместно с участниками рынка. Проект «Маркетплейс» предоставит физическим лицам, находящимся в любой точке мира, возможность в режиме онлайн видеть предложения российских банков, брокерских, управляющих и страховых компаний, сравнивать их между собой и дистанционно приобретать.



Оператор платформы проекта «Маркетплейс», обеспечивающий идентификацию физических лиц, определение их риск-профиля и дистанционное заключение сделок — Московская биржа. Регистратор финансовых транзакций, гарантирующий подтверждение сделок, проведенных на маркетплейсе — Национальный расчетный депозитарий (НРД). Порталы «Банки.ру» и «Сравни.ру», компания «ЮНИКОМ», спецдепозитарий «Инфинитум», а также проект Fins. Money являются клиентскими витринами проекта, которые будут собирать предложения финансовых организаций и транслировать клиентам информацию о продуктах.



Меморандум подписали руководители перечисленных организаций, а также Тинькофф Банка, АКБ «АК БАРС», Банка Зенит, Газпромбанка, Банка «Открытие», Промсвязьбанка, Почта Банка, Росбанка, Россельхозбанка, Связь-банка, СКБ-Банка, Совкомбанка, Банка «Уралсиб», КБ «Центр-инвест», Экспобанка.



На первом этапе (1 квартал 2019 года) клиентам будет предоставлен доступ к банковским вкладам, включая дистанционное открытие депозитов с использованием системы биометрической идентификации. На данном этапе к платформе может быть подключено до 20 кредитных организаций.



В дальнейшем розничным клиентам станут доступны паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), первичное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ-н), а также страховые и кредитные продукты.