Банк Русский Стандарт представил «Мобильный банк» для планшетов под управлением ОС Android

Банк Русский Стандарт выпустил приложение дистанционного обслуживания для планшетных компьютеров под управлением операционной системы Android. Приложение «Мобильный банк» является одним из первых на рынке РФ полноценных банковских приложений, оптимизированных для работы на планшетах данной операционной системы.

Приложение обладает интуитивно-понятным интерфейсом, а также стильным дизайном, который придется по душе каждому пользователю Android. Теперь управлять своими счетами через большой экран планшета могут не только владельцы «iPad», которые получили возможность пользоваться приложением «Мобильный банк» с апреля 2013 года.

Все возможности приложения, как и в ранее анонсированной системе для планшетов «iPad», представлены на одном экране, что позволяет сократить количество кликов и переходов при выполнении операций, а индивидуальный дизайн иконок банковских карт позволит пользователю легче сориентироваться в своих продуктах.

Приложение «Мобильный банк» предлагает пользователям весь спектр современных банковских услуг: получение информации о балансе всех счетов; платежи и переводы; оплата интернета, телевидения и телефона без комиссий. Также приложение позволяет выпускать виртуальные предоплаченные карты для наиболее безопасных расчетов в интернете и заблокировать банковскую карту при экстренной необходимости. Помимо этого, с приложением «Мобильный банк» в любое время и в любом месте будут доступны самые актуальные новости банка, информация о предоставляемых скидках в точках-партнерах банка и текущем курсе валют.

Отдельное внимание заслуживает интерактивная карта, которая открывается сразу при входе в мобильное приложение. С ее помощью можно посмотреть местоположение ближайших офисов банка, банкоматов, платежных терминалов, также добавлена информация о сторонних банкоматных сетях, в которых пользователь до 31.12.2013 года может снимать наличные денежные средства с карт по «домашним» тарифам банка. Карта снабжена удобной системой фильтрации объектов.

Для того чтобы начать пользоваться приложением «Мобильный банк» для планшетов ОС «Android», достаточно оформить карту «Банк в кармане» в любом офисе банка, а также в одной из более 55 000 точек POS-кредитования по всей России. Мобильное приложение доступно пользователям в магазине Google Play.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

