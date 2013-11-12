Обзор по рынку и прогноз на 12.11.2013

Сегодня доллар безоговорочный лидер на валютных торгах. Главной причиной роста американской валюты можно считать увеличение доходности американских US Treasuries, это является верным признаком ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. На азиатской сессии видим расширение спреда между 30-летними облигациями с 2011 года на фоне стремительного роста японского фондового индекса. Важной новостью являются сегодняшние комментарии высокопоставленных чиновников ФРС, рынки в ожидании сигналов от американского регулятора. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции.

Основным событием этой недели станет утверждение 14 ноября Джанет Йелен на пост главы ФРС США. Мы считаем новую главу регулятора осторожным политиком и пока, скорее всего, от нее последуют «голубиные» жесты. Политика количественного смягчения будет продолжена, но уже в первом квартале следующего года возможно постепенное сворачивание. Также сегодня выступят главы ФРС Миннеаполиса, Далласа и Атланты. Рынок ожидает намеков на сроки начала ужесточения кредитно-денежной политики в США.

Основная валютная пара снижается на 0,15% до1,3390. Она имеет шансы на дальнейшее понижение до отметки 1,3380, где проходит линия сопротивления.

USDJPY прибавляет 0,4% до 99,60. Фондовый индекс Nikkei 225 закончил сессию ростом более чем на 2%, в последние время заметна ярко выраженная обратная корреляция индекса и курса японской валюты. Пара имеет шансы на рост до 99,90 с возможностью дальнейшего отката до 99,30.

После завтрашней публикации квартального отчета по инфляции со стороны Банка Англии британский фунт может найти поддержку. Мы не исключаем, что Марк Карни представит на суд рынка позитивный прогноз по экономике Великобритании. Стерлинг уже вырос за месяц на 1,5%, и мы не исключаем его роста и далее.

Пара GBPUSD снижается на 0,1% до 1,5970. Ее падение уже практически исчерпало себя и в ближайшее время возможен рост к границе 1,6030.