Обзор по рынку и прогноз на 10.01.2014

Рост доллара по отношению к большинству мировых валют наблюдается на протяжении целого месяца. Данные по рынку труда в США стали главным событием дня. Инвесторы ожидают позитивную статистику. На фоне тенденции к риску на мировых фондовых рынках, йена продолжает ослабевать.



Основная валютная пара отступила от недавно завоеванного уровня в 1,3600 и пока есть настрой на коррекцию. Данные по рынку труда будут опубликованы по Москве в 17:00, эти данные смогут изменить направление движения пары в конце торговой недели. Ожидается, что американская экономика смогла сгенерировать 196000 новых рабочих мест, что будет понятно по результатам декабря. Это рекордно высокий показатель за последний месяц года с момента начала кризиса.



На данный момент EURUSD топчется у отметки 1,3590. Пара USDJPY растет выше отметки 105,00. Есть вероятность более быстрого снижения курса японской валюты, чем прогнозировалось ранее, поэтому наш прогноз на конец первого квартала по паре 106,20.