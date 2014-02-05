Обзор по рынку и прогноз на 05.02.2014

Перед публикацией данных по розничным продажам в еврозоне основная валютная пара консолидируется, а рынок ожидает снижения показателя. Заседание ЕЦБ намечено на завтра. Существует большая вероятность того, что регулятор оставит ставки на текущем уровне. Основным фактором проведения политики низких ставок может стать замедление темпов роста инфляции. Подобно маятнику австралийский доллар после стремительного роста накануне, качнулся в противоположную сторону, а йена, укрепившись против американца, закрепила свою роль защитной валюты.



Какого-либо тренда по паре EURUSD пока заметить не получается. С ноября 2009 инфляция в еврозоне стала рекордно низкой согласно результатам января. Таким образом, рынки ожидают от завтрашнего заседания ЕЦБ сигналов дальнейшего проведения сверхмягкой денежной политики. Евро обладает потенциалом роста в долгосрочной перспективе и в последнее время единая валюта сопровождается ростом фондовых котировок. Сегодня пара торгуется у отметки 1,3523. Основная линия поддержки проходит у черты 1,3499, хотя евро может отправиться к сопротивлению 1,3530.



Резко снижается USDJPY. На фоне углубляющихся проблем в развивающихся экономиках инвесторы бегут от риска. Также растущий более чем на 1% индекс Nikkei 225 не стал фактором ослабления японской валюты. Пара теряет 0,25% и торгуется у отметки 101,40. Падение может продолжиться до 101,13.