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Рынок нефти 21 августа

21.08.2015 11:00 1 877 просмотров
Нефтяные цены продолжают сползать вниз. WTI накануне достигала минимальных отметок близких к $40/bbl, Brent попробовала на вкус $46/bbl. Таких уровней рынок не видел с марта 2009г. Общий негатив на рынках продолжает править бал, и даже «минутки» ФРС в которых американский регулятор ставит под сомнение сентябрьское повышение ставок, не смогли локально стабилизировать ситуацию. Текущие неуспехи китайских властей по преодолению паники на фондовом рынке лишь подогревают «медвежьи» настроения на сырьевых площадках. Избыточное предложение сохраняется, страны ОПЕК продолжают вести добычу выше собственной квоты, а потери американских производителей частично компенсирует хедж. Картина остается не радужной, отметка в $46 пока не пройдена, но при новой порции негатива продажи вновь возрастут. Кратксрочно: технический отскок, Brent $46-48, WTI $40-43.

Комментарии 1

Александр 777  (beatnic)
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Чего затих, оналитег,

Лампочки перегорели? smile:)
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