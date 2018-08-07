Рынок нефти 7 августа

Цены на нефть сдержанно подрастают на фоне сообщений о снижении нефтедобычи в Саудовской Аравии и введения санкций против Ирана со стороны США. Накануне на рынок поступила информация со ссылкой на источники Reuters о том, что Саудовская Аравия в июле снизила добычу на 0.2 mbd. При этом стоит отметить, что неделей ранее рынок оценивал диаметрально противоположные данные. В частности источники Reuters указывали на рост производства нефти Королевством в июле на 0.23 mnd. Фактически же рынку предстоит оценить июльскую статистику в конце текущей и начале следующей недели, когда будут опубликованы ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК. Касательно санкций в отношении Ирана, также стоит отметить, что возобновление ограничений со стороны США не стало новостью для рынка. Кроме того, как стало известно, ЕС ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Темне менее риски возможного сокращения предложения на рынке поддерживают премию в ценах. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет Минэнерго США, по итогам которого мы не исключаем возобновления негативной динамики цен.