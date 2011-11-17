Про топлёное молоко или Клиенты вокруг нас.

Банковский сотрудник. Звонит Клиенту и предлагает банковский продукт. У него тяжелая работа – 20 раз позвонить, найти 1 Клиента, заключить договор, предоставить услугу или продукт. И вдруг – услуга не оправдала ожидания. А может и оправдала, но случился сбой или форс-мажор. Клиент начинает «козлить», возмущаться и грозится уйти к конкурентам. А ты мучился, искал его, надеялся, и даже не успел бонус за него получить, а он уже грозится – уйти. Бесит? Бесит!У Банковского сотрудника завис компьютер. Он звонит в ИТ, рассказывает, что у него работа встала, и он потерял 10 клиентов. Теперь Клиентом является Банковский специалист, и проблему Клиента должен решить Коллега. Внутри компании. Проблему коллеги. Проблему своего Клиента.Банковский сотрудник зашел в магазин. «Мне нужно молоко 3.2% жирности, именно топленое, именно в 1.5-литровой упаковке.Нет, такое не нужно. Я покупаю только Вологодское.Из Вологодского только кефир и ряженка? Нет, мне не нужен ни кефир, ни ряженка, мне нужно мо-ло-ко, и не просто молоко, а топлёное!»Здесь снова Клиентом является Банковский специалист. Продавца бесит этот Клиент. Потому что пока он его выслушивал, ушли 5 покупателей из очереди. Продавец потерял 5 Клиентов из-за одного, который ничего не купил. Выходит, потерял 6 Клиентов, и не заработал ни копейки. Раздражает? Раздражает!СОСТАВ ТОПЛЁНОГО МОЛОКА:Так или иначе, мы работаем с Клиентами. Иногда Клиентами являемся сами.- Вы хотели бы, чтобы Продавец молока накричал, унизил, задел словом, испортил Вам вечер?Нет. Вы просто хотите купить ИМЕННО ТО МОЛОКО, КОТОРОЕ ЛЮБИТЕ.- Вы хотели бы купить Молоко, принести его домой, а оно оказалось бы не топлёным, или ещё хуже – кислым?Нет. Вас раздражает, когда Вы покупаете не то, что ожидали и чувствуете себя обманутым.Мы всегда меняемся ролями. За 1 день мы можем быть несколько раз по ту или иную сторону – быть Клиентом или обслуживать Клиента.ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ МОЛОКА:1. Общайтесь с Вашим Клиентом так, как Вы хотели бы чтобы общались с Вами, когда ВЫ будете Клиентом.2. Умейте слушать! Иногда Клиент не хочет ни ряженку, ни кефир, ни что-либо другое. Он хочет Топлёное молоко!3. Продайте Клиенту именноТОПЛЁНОЕ МОЛОКО. Это будет выше ожиданий Клиента, он снова вернется к Вам и купит йогурт. Ваш клиент станет постоянным!СРОК ГОДНОСТИ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА:Не ограничен.ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:Это действует? Действует!Проверено? Проверено!