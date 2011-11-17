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Про топлёное молоко или Клиенты вокруг нас.

17.11.2011 00:11 7 1 670 просмотров
Банковский сотрудник. Звонит Клиенту и предлагает банковский продукт. У него тяжелая работа – 20 раз позвонить, найти 1 Клиента, заключить договор, предоставить услугу или продукт. И вдруг – услуга не оправдала ожидания. А может и оправдала, но случился сбой или форс-мажор. Клиент начинает «козлить», возмущаться и грозится уйти к конкурентам. А ты мучился, искал его, надеялся, и даже не успел бонус за него получить, а он уже грозится – уйти. Бесит? Бесит! smile:wall:

У Банковского сотрудника завис компьютер. Он звонит в ИТ, рассказывает, что у него работа встала, и он потерял 10 клиентов. Теперь Клиентом является Банковский специалист, и проблему Клиента должен решить Коллега. Внутри компании. Проблему коллеги. Проблему своего Клиента. smile:idea:

Банковский сотрудник зашел в магазин. «Мне нужно молоко 3.2% жирности, именно топленое, именно в 1.5-литровой упаковке. smile:) Нет, такое не нужно. Я покупаю только Вологодское. smile:( Из Вологодского только кефир и ряженка? Нет, мне не нужен ни кефир, ни ряженка, мне нужно мо-ло-ко, и не просто молоко, а топлёное!» smile:wall: Здесь снова Клиентом является Банковский специалист. Продавца бесит этот Клиент. Потому что пока он его выслушивал, ушли 5 покупателей из очереди. Продавец потерял 5 Клиентов из-за одного, который ничего не купил. Выходит, потерял 6 Клиентов, и не заработал ни копейки. Раздражает? Раздражает! smile:evil:

СОСТАВ ТОПЛЁНОГО МОЛОКА:
Так или иначе, мы работаем с Клиентами. Иногда Клиентами являемся сами.
- Вы хотели бы, чтобы Продавец молока накричал, унизил, задел словом, испортил Вам вечер?
Нет. Вы просто хотите купить ИМЕННО ТО МОЛОКО, КОТОРОЕ ЛЮБИТЕ.
- Вы хотели бы купить Молоко, принести его домой, а оно оказалось бы не топлёным, или ещё хуже – кислым?
Нет. Вас раздражает, когда Вы покупаете не то, что ожидали и чувствуете себя обманутым.

Мы всегда меняемся ролями. За 1 день мы можем быть несколько раз по ту или иную сторону – быть Клиентом или обслуживать Клиента.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ МОЛОКА:
1. Общайтесь с Вашим Клиентом так, как Вы хотели бы чтобы общались с Вами, когда ВЫ будете Клиентом.
2. Умейте слушать! Иногда Клиент не хочет ни ряженку, ни кефир, ни что-либо другое. Он хочет Топлёное молоко!
3. Продайте Клиенту именно СВЕЖЕЕ СЕГОДНЯШНЕЕ ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО. Это будет выше ожиданий Клиента, он снова вернется к Вам и купит йогурт. Ваш клиент станет постоянным!

СРОК ГОДНОСТИ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА:
Не ограничен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:
Это действует? Действует!
Проверено? Проверено! smile:)

Комментарии 7

Helenelen  (Helenelen)
#
Филипп, а Вы какое пришлёте? Прямо-таки топленое, свежее и сегодняшнее??? smile;)
Helenelen  (Helenelen)
#
Эх и сказочники вокруг... Ой беда, беда, огорчение... smile:)

Филипп, Вы как-то не обнадёживающе ответили...
Не все молочные продукты люблю я, только топленое молоко, ну или ряженку, в крайнем случае. smile:)
Оставлю я Вам, значит адрес... Вы мне посылку пришлете, если не забудете... Я обрадуюсь, стану ее открывать нетерпеливо, а там - кислый творог вдруг окажется. А я его вообще не ем... и постигнет меня огорчение... smile:(
А творог-то высланный жалко станет... Не пропадать же добру... И тут Вы вспомните, что адрес мой есть... Приедете, значит, со своей ложкой и ружьем. И ведь придется есть творог под пытками! И ведь съем, ибо жизнь дороже… smile;)
Опасненько как-то!
Helenelen  (Helenelen)
#
Ну Андрей – ну совсем обманщик! smile;)
Отправит он мне на E-mail… картинку. Я ее открою, полюбуюсь, и правда на картине Топлёное молоко окажется…
Но это ж картинка, а сытым-то не будешь! Как ни крути! smile;)
Helenelen  (Helenelen)
#
В общем, осторожный я человек. Мало ли что! smile:)
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