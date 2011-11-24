Вход
Профиль Блог Лента Активность

АнтиЗолушка.

24.11.2011 00:49 3 1 383 просмотра
***Посвящается постоянным собеседникам Блога – Тамаре и Антону. Благодаря некоторым комментариям получаются сказки… smile:)

Жила-была девочка Ксю. Она очень любила родителей, а они обожали её. Каждый вечер, перед сном, Родители по очереди читали Ксю сказки. Они ей очень нравились, потому что заканчивались хорошо. Всегда происходило чудо, решались все проблемы, и несчастный становился самым счастливым, бедный – самым богатым, гадкий утёнок – лебедем, лягушка – прекрасным Принцем. ЧУДО чудесным образом решало все проблемы. Ксю сладко засыпала, веря в эти сказки, веря тому, что ЧУДО её всегда спасёт. smile:shuffle:

Прошло несколько лет, и Ксю выросла. Она всегда ждала Чуда, а его всё не было и не было.
Не было скатерти-самобранки, не было сапогов-скороходов, не было бездонного кошелька, не было волшебной палочки, не было клубочка, который распускался и указывал бы ниточкой нужный путь… Не было замка с башнями, не было золотистых длинных волос, по которым Принц мог взобраться в башню и вызволить Принцессу из заточения…
«Родители меня обманули! Чудес не бывает!» - подумала Ксю и расстроилась. smile:cry: smile:!:

Долго ли коротко Ксю расстраивалась – не важно. Собралась она на дискотеку с подружками.
- Доченька, только чтобы пришла домой не позднее 2 часов ночи! – сказала мама. smile:shuffle:
- Иначе мы тебя искать с Полицией будем! – добавил папа. smile8)
- Ага, только вы сапоги-скороходы Полиции своей дать не забудьте! А вообще-то у вас где-то на кухне блюдце с наливным яблочком было – там и посмотрите, где я! – с ироничной улыбкой сказала Ксю и ушла. smile;) smile:{} smile:!:
На балу, …ой, на дискотеке Ксю увидела множество красивых нарядов и людей, прилагавшихся к ним. Были и красивые люди, и к этим людям прилагались не менее красивые наряды.
И вдруг Ксю увидела его - Принца! Он стоял возле бара и смущенно смотрел на Ксю. Он был очень красив, его окружала компания друзей и подруг. Весь вечер Принц смотрел на Ксю и на часы… smile:oops:
В следующие выходные Ксю снова пошла в этот клуб, и снова встретила взгляд Принца… smile:oops:
Время подходило к 2 часам ночи, Ксю заторопилась домой. Принц увидел, что Ксю забыла мобильный телефон. Он взял мобильник и отдал другу smile:?: , чтобы тот передал его Ксю, а сам постеснялся сделать это. smile:oops: Он верил, что Ксю узнает, кто на самом деле нашел ее телефон и передал ей… smile:shuffle:
- Мда, ну и Принцы пошли нынче… - подумала Ксю. – Я Принцу локоны золотых волос кидаю, а он взобраться по ним не знает как! А может быть Принц просто боится высоты??? smile:!: smile:!: smile:!:
HAPPY END? HAPPY!!!
1. Родители воспитали ребёнка так, как выгодно им, чтобы чадом можно было управлять. Однако ребенок вовремя все правильно понял. Стал анализировать, делать выводы, а не верить в сказки. smile:!:
2. Жизнь дает шанс, и не один. У принца было 4 шанса знакомства с Ксю: и ни один из них он не использовал. smile:!:
3. Ксю сделала правильные выводы. Принц оказался трусом. smile:!:
4. ЧУДО есть! Это Ваш мозг! smile:idea: smile:!: smile:!: smile:!:

Комментарии 3

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Ну насчет 2х часов ночи я пожалуй тоже самое своим красавицам скажу.
Хотя было время сам возвращался в 6 утра не совсем трезвый. И папа с мамой тоже по окнам бегали.
Дают бери, а то больше не предложат. Действительно жизнь дает много шансов. Вспоминаю свою коронную фразу на дискотеке "Девушка а можно разбавить ваше одиночество". Действовала безотказно. Хотя бывали и исключения.
Главное всегда человеком оставаться и по-людски с людьми себя вести. Будущее неизвестно. И неизвестно кто кем станет. Потом ТАКОЕ предложение может поступить о чем и не мечтал.
Сначала я человеку программу строил, а потом он в компаньоны позвал. Теперь недвижимостью напару владеем.
Читая эти сказки вспоминается цитата из знаменитого советского фильма:
"Взлетела птичка выше остальных, обожгла крылья и упала на дно самого глубокого ущелья. Дак выпьем же зато чтобы никогда не отрываться от коллектива" Чего и Вам желаю
Good night
Helenelen  (Helenelen)
#
Антон, да Вы пикапер, как я ни посмотрю! smile:)
Или Вы "разбавляли одиночество" только тех, кто бросал с башни локоны золотых волос??? smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Пикапер....
Подозрительное какое-то определение. Не пойму что-то... Меня обозвали или комплимант отвесили????
А в моем случае никто особо локоны и не кидал и телефонов не забывал. Приходилось заинтересовывать.
А вероятность получить отлуп такая же как отказ в кредите. Поэтому одно время приходилось перебирать варианты.
Вот и перебирал... Пока не встретил ту, которая зацепила уже на 11 с лишним лет
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения