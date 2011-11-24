АнтиЗолушка.

***Посвящается постоянным собеседникам Блога – Тамаре и Антону. Благодаря некоторым комментариям получаются сказки…Жила-была девочка Ксю. Она очень любила родителей, а они обожали её. Каждый вечер, перед сном, Родители по очереди читали Ксю сказки. Они ей очень нравились, потому что заканчивались хорошо. Всегда происходило чудо, решались все проблемы, и несчастный становился самым счастливым, бедный – самым богатым, гадкий утёнок – лебедем, лягушка – прекрасным Принцем. ЧУДО чудесным образом решало все проблемы. Ксю сладко засыпала, веря в эти сказки, веря тому, что ЧУДО её всегда спасёт.Прошло несколько лет, и Ксю выросла. Она всегда ждала Чуда, а его всё не было и не было.Не было скатерти-самобранки, не было сапогов-скороходов, не было бездонного кошелька, не было волшебной палочки, не было клубочка, который распускался и указывал бы ниточкой нужный путь… Не было замка с башнями, не было золотистых длинных волос, по которым Принц мог взобраться в башню и вызволить Принцессу из заточения…«Родители меня обманули! Чудес не бывает!» - подумала Ксю и расстроилась.Долго ли коротко Ксю расстраивалась – не важно. Собралась она на дискотеку с подружками.- Доченька, только чтобы пришла домой не позднее 2 часов ночи! – сказала мама.- Иначе мы тебя искать с Полицией будем! – добавил папа.- Ага, только вы сапоги-скороходы Полиции своей дать не забудьте! А вообще-то у вас где-то на кухне блюдце с наливным яблочком было – там и посмотрите, где я! – с ироничной улыбкой сказала Ксю и ушла.На балу, …ой, на дискотеке Ксю увидела множество красивых нарядов и людей, прилагавшихся к ним. Были и красивые люди, и к этим людям прилагались не менее красивые наряды.И вдруг Ксю увидела его - Принца! Он стоял возле бара и смущенно смотрел на Ксю. Он был очень красив, его окружала компания друзей и подруг. Весь вечер Принц смотрел на Ксю и на часы…В следующие выходные Ксю снова пошла в этот клуб, и снова встретила взгляд Принца…Время подходило к 2 часам ночи, Ксю заторопилась домой. Принц увидел, что Ксю забыла мобильный телефон. Он взял мобильник и отдал другу, чтобы тот передал его Ксю, а сам постеснялся сделать это.Он верил, что Ксю узнает, кто на самом деле нашел ее телефон и передал ей…- Мда, ну и Принцы пошли нынче… - подумала Ксю. – Я Принцу локоны золотых волос кидаю, а он взобраться по ним не знает как! А может быть Принц просто боится высоты???HAPPY END? HAPPY!!!1. Родители воспитали ребёнка так, как выгодно им, чтобы чадом можно было управлять. Однако ребенок вовремя все правильно понял. Стал анализировать, делать выводы, а не верить в сказки.2. Жизнь дает шанс, и не один. У принца было 4 шанса знакомства с Ксю: и ни один из них он не использовал.3. Ксю сделала правильные выводы. Принц оказался трусом.4. ЧУДО есть! Это Ваш мозг!