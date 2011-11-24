АнтиЗолушка.

***Посвящается постоянным собеседникам Блога – Тамаре и Антону. Благодаря некоторым комментариям получаются сказки…
Жила-была девочка Ксю. Она очень любила родителей, а они обожали её. Каждый вечер, перед сном, Родители по очереди читали Ксю сказки. Они ей очень нравились, потому что заканчивались хорошо. Всегда происходило чудо, решались все проблемы, и несчастный становился самым счастливым, бедный – самым богатым, гадкий утёнок – лебедем, лягушка – прекрасным Принцем. ЧУДО чудесным образом решало все проблемы. Ксю сладко засыпала, веря в эти сказки, веря тому, что ЧУДО её всегда спасёт.
Прошло несколько лет, и Ксю выросла. Она всегда ждала Чуда, а его всё не было и не было.
Не было скатерти-самобранки, не было сапогов-скороходов, не было бездонного кошелька, не было волшебной палочки, не было клубочка, который распускался и указывал бы ниточкой нужный путь… Не было замка с башнями, не было золотистых длинных волос, по которым Принц мог взобраться в башню и вызволить Принцессу из заточения…
«Родители меня обманули! Чудес не бывает!» - подумала Ксю и расстроилась.
Долго ли коротко Ксю расстраивалась – не важно. Собралась она на дискотеку с подружками.
- Доченька, только чтобы пришла домой не позднее 2 часов ночи! – сказала мама.
- Иначе мы тебя искать с Полицией будем! – добавил папа.
- Ага, только вы сапоги-скороходы Полиции своей дать не забудьте! А вообще-то у вас где-то на кухне блюдце с наливным яблочком было – там и посмотрите, где я! – с ироничной улыбкой сказала Ксю и ушла.
На балу, …ой, на дискотеке Ксю увидела множество красивых нарядов и людей, прилагавшихся к ним. Были и красивые люди, и к этим людям прилагались не менее красивые наряды.
И вдруг Ксю увидела его - Принца! Он стоял возле бара и смущенно смотрел на Ксю. Он был очень красив, его окружала компания друзей и подруг. Весь вечер Принц смотрел на Ксю и на часы…
В следующие выходные Ксю снова пошла в этот клуб, и снова встретила взгляд Принца…
Время подходило к 2 часам ночи, Ксю заторопилась домой. Принц увидел, что Ксю забыла мобильный телефон. Он взял мобильник и отдал другу , чтобы тот передал его Ксю, а сам постеснялся сделать это. Он верил, что Ксю узнает, кто на самом деле нашел ее телефон и передал ей…
- Мда, ну и Принцы пошли нынче… - подумала Ксю. – Я Принцу локоны золотых волос кидаю, а он взобраться по ним не знает как! А может быть Принц просто боится высоты???
HAPPY END? HAPPY!!!
1. Родители воспитали ребёнка так, как выгодно им, чтобы чадом можно было управлять. Однако ребенок вовремя все правильно понял. Стал анализировать, делать выводы, а не верить в сказки.
2. Жизнь дает шанс, и не один. У принца было 4 шанса знакомства с Ксю: и ни один из них он не использовал.
3. Ксю сделала правильные выводы. Принц оказался трусом.
4. ЧУДО есть! Это Ваш мозг!
Комментарии 3
Хотя было время сам возвращался в 6 утра не совсем трезвый. И папа с мамой тоже по окнам бегали.
Дают бери, а то больше не предложат. Действительно жизнь дает много шансов. Вспоминаю свою коронную фразу на дискотеке "Девушка а можно разбавить ваше одиночество". Действовала безотказно. Хотя бывали и исключения.
Главное всегда человеком оставаться и по-людски с людьми себя вести. Будущее неизвестно. И неизвестно кто кем станет. Потом ТАКОЕ предложение может поступить о чем и не мечтал.
Сначала я человеку программу строил, а потом он в компаньоны позвал. Теперь недвижимостью напару владеем.
Читая эти сказки вспоминается цитата из знаменитого советского фильма:
"Взлетела птичка выше остальных, обожгла крылья и упала на дно самого глубокого ущелья. Дак выпьем же зато чтобы никогда не отрываться от коллектива" Чего и Вам желаю
Good night
Или Вы "разбавляли одиночество" только тех, кто бросал с башни локоны золотых волос???
Подозрительное какое-то определение. Не пойму что-то... Меня обозвали или комплимант отвесили????
А в моем случае никто особо локоны и не кидал и телефонов не забывал. Приходилось заинтересовывать.
А вероятность получить отлуп такая же как отказ в кредите. Поэтому одно время приходилось перебирать варианты.
Вот и перебирал... Пока не встретил ту, которая зацепила уже на 11 с лишним лет