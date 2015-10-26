Сырьевой рынок не оценил снижение процентной ставки в Китае

Сырьевые рынки не оценили позитив, возникший на фондовых рынках на фоне снижения процентной ставки в Китае. Напротив, большинство сегментов сырьевого рынка потеряли часть позиций, завоеванных ранее, и закончили пятничные торги снижением. Медь и железная руда потеряли в цене более 1%, что свидетельствует о том, что снижение процентной ставки навряд ли станет достаточным стимулом для восстановления спроса и позволит сбалансировать рынок. Спрос на железную руду со стороны китайских сталелитейных заводов демонстрировал слабейшие данные за последние годы, а производство стали упало впервые за последние 25 лет. Улучшение ситуации в ближайшее время не предвидится, поскольку падение спроса на сталь на рынке недвижимости с лихвой перекрывает растущий спрос со стороны инфраструктурных проектов.



Низкий спрос стал еще одной причиной нисходящего ценового тренда в долгосрочной перспективе, однако этот тренд обусловлен в первую очередь ростом поставок недорогого сырья на рынок австралийскими и бразильскими производителями. В третьем квартале совокупные объемы производства поставили очередной рекорд , увеличившись на 6% в годовом исчислении, в то время как цены продолжили снижаться. Производители продолжают озвучивать свои планы об увеличении производства, подтверждая наше мнение о перенасыщенности рынка железной руды. Мы сохраняем наш медвежий настрой и прогнозируем дальнейшее падение цен до 50 и 45 долларов за тонну в трех- и двенадцатимесячной перспективах.

Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer