Как не пострадать от банковской паники

Короткий ответ: заранее побеспокоиться о том, чтобы паника задела вас в наименьшей степени, то есть размещать в банке вклады не более, чем на покрываемую государственной страховкой сумму (включая проценты). И не паниковать.
Длинный ответ.
Банковская паника или «набег на банк» - одно из самых неприятных явлений, с которым может столкнуться банк и его вкладчик. Под «паникой» или «набегом» здесь понимается одномоментное значительное увеличение числа вкладчиков банка, желающих немедленно закрыть счета и забрать деньги. В англоязычной литературе часто используется выражение bank run, которое иногда без перевода ставят и в русские тексты. Подробнее о банковской панике можно почитать в Словаре Банков.ру .
Рассмотрим, что ждёт вкладчиков банка при разных вариантах развития паники.
1) Вкладчик ничего не делает, банк справляется с набегом и продолжает работать. В этом случае вкладчик ничего не теряет - ни денег, ни времени, ни нервов.
2) Вкладчик ничего не делает, банк теряет лицензию и закрывается. При таком развитии событий начинает действовать стандартная схема возмещения убытков со стороны Агентства по страхованию вкладов. Она отработана, деньги у агентства есть, вкладчики в течение нескольких недель получат всю сумму вклада, включая проценты в пределах страховой суммы (пока 700 тыс. руб., позже - вероятно, до 1 млн руб.). Вкладчик теряет время и немного нервов.
3) Вкладчик участвует в набеге на банк и успешно снимает деньги. Банк справляется с ситуацией и продолжает работать. Результат: вкладчик теряет проценты и деньги без какого-либо смысла.
4) Вкладчик участвует в набеге на банк и успешно снимает деньги. Банк закрывается. Начинается процедура возмещения вкладов за счёт АСВ, но вкладчика это уже не волнует, деньги он снял. Вкладчик теряет проценты и нервы, но экономит время за счёт более раннего доступа к своим деньгам.
5) Вкладчик участвует в набеге на банк, но не успевает снять деньги. Банк закрывается. АСВ спасает депозиты, в том числе и деньги нашего вкладчика, включая проценты на сумму не более страховой. Вкладчик теряет нервы и время, но не деньги.
Если проанализировать приведённые выше варианты, то станет понятно, что при наличии надёжной государственной системы страхования вкладов и при условии, что сумма вклада с процентами вписывается в лимит, участвовать в банковской панике нет никакой необходимости. Спокойно подождав, чем закончится дело, вы либо не потеряете ничего (если банк продолжит работать), либо потеряете немного времени до момента выплаты денег уполномоченными агентами АСВ. В случае же участия в набеге на банк вы обязательно что-то потеряете - проценты по вкладу или нервы.
Единственное важное условие - держать в одном банке денег не больше, чем покрывает госстраховка. Даже если там высокие проценты, знакомые менеджеры и очень богатый офис. В случае превышения этого лимита вероятность потерять часть денег во время банковской паники возрастает многократно.
С другой стороны, если вы получаете удовольствие от общения с народом в возбуждённой, испуганной и злой толпе, то почему бы и нет - паникуйте на здоровье. Сильных эмоций в наше время многим не хватает. Главное - пообщавшись около отделения банка, идите домой без денег, так они целее будут.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 15
В одном из них положил 700350 руб, чтобы получить два бонуса, общей суммой около 28000 руб.
А можно было 1.500.000=00 положить и 65000 прилипнет сразу же. С некоторыми оговорками конечно (купите "нечто" по нашей карте, а мы Вам стоимость покупки на карту вернем), но тем не менее. "Мак бук нахаляву", почему бы нет? Да еще и проценты начислят.
Естественно если принесешь 50000 руб, то такая "лафа" тебе не светит.
Но это все "ничто" по сравнению с депозитом в 70% годовых.
Это не банк, деньги не застрахованы и по первому требованию их без потерь не снимешь, но и не МММ. Структура работает с 2004 года и с каждым годом все успешнее.
Артем если Вы разрешили задавать вопросы, то какого Вы мнения о
"MMCIS-investments"
MMCIS - известные мошенники, тут никаких "мнений" быть не может. Это просто не обсуждается, т.к. широко известный факт.
А то назвать кого-то мошенником проще простого. А факты? Они обманули кого-то?
В то же время существует много мнений и людей кто с ними работает.
И как их можно мошенниками назвать если с некоторых пор они стали закрытыми по составу участников?
Мошенники так не поступают. Не находите?
Они воры, а доказывать ничего не буду, так как сто раз доказывалось.
ГДЕ ДОКАЗЫВАЛОСЬ? Вопрос. Не просто так ведь спрашиваю.
Можете не отвечать конечно, но сказав А и не сказав Б....
http://forbes.ua/magazine/forbes/1342966-mmsis-istoriya-odnoj-piramidy
http://crimelist.ru/archives/39031-kriminalnaya-hronika-rossii
Сотни отзывов. Для кого-то и Мавроди - герой, с которым борется коррумпированная система, что ж теперь. Давайте теперь ещё требовать доказательств, что МММ - лохотрон.
Только по моему речь идет о разных компаниях. В этой истории Forex MMCIS group организованная на Украине, а я говорю про инвестфонд MMCIS работающий в 20 странах мира и руководитель у него ну никак не Кондаков.
Загляните на www.mmcis-investments.ru. Такое ощущение, что тов.Кондаков просто в темную использовал это имя.
И что самое интересное, нигде никакой рекламы, я на сайт случайно наткнулся. Через сайт на котором был размещен рейтинг ПИФов.
Соответственно получается вывод из заметки, что "мелким" клиентам (объём средств в банке менее 700 тыс. руб.) смысла нет паниковать, так как от них всё равно почти ничего не зависит.
И совсем ничего не сказано про "крупных" клиентов у которых размещены миллионы и вывод их средств из банка может повлиять на его устойчивость. Ни для кого не секрет, что у крупных банков таких клиентов много. А недавно подвергнувшийся спам-атаке своих клиентов банк является крупным.
Считаю, что тема не раскрыта и ограничена тепличными условиями "до 700 тыс. руб."
Да и изложено все хорошо и понятно.
На своём опыте я столкнулся с проблемным банком единожды (это был Роскап), и в тот раз благополучно прошел по первому описанному варианту.