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Как не пострадать от банковской паники

21.10.2013 16:25 15 2 709 просмотров
Короткий ответ: заранее побеспокоиться о том, чтобы паника задела вас в наименьшей степени, то есть размещать в банке вклады не более, чем на покрываемую государственной страховкой сумму (включая проценты). И не паниковать.

Длинный ответ.

Банковская паника или «набег на банк» - одно из самых неприятных явлений, с которым может столкнуться банк и его вкладчик. Под «паникой» или «набегом» здесь понимается одномоментное значительное увеличение числа вкладчиков банка, желающих немедленно закрыть счета и забрать деньги. В англоязычной литературе часто используется выражение bank run, которое иногда без перевода ставят и в русские тексты. Подробнее о банковской панике можно почитать в Словаре Банков.ру .

Рассмотрим, что ждёт вкладчиков банка при разных вариантах развития паники.

1) Вкладчик ничего не делает, банк справляется с набегом и продолжает работать. В этом случае вкладчик ничего не теряет - ни денег, ни времени, ни нервов.

2) Вкладчик ничего не делает, банк теряет лицензию и закрывается. При таком развитии событий начинает действовать стандартная схема возмещения убытков со стороны Агентства по страхованию вкладов. Она отработана, деньги у агентства есть, вкладчики в течение нескольких недель получат всю сумму вклада, включая проценты в пределах страховой суммы (пока 700 тыс. руб., позже - вероятно, до 1 млн руб.). Вкладчик теряет время и немного нервов.

3) Вкладчик участвует в набеге на банк и успешно снимает деньги. Банк справляется с ситуацией и продолжает работать. Результат: вкладчик теряет проценты и деньги без какого-либо смысла.

4) Вкладчик участвует в набеге на банк и успешно снимает деньги. Банк закрывается. Начинается процедура возмещения вкладов за счёт АСВ, но вкладчика это уже не волнует, деньги он снял. Вкладчик теряет проценты и нервы, но экономит время за счёт более раннего доступа к своим деньгам.

5) Вкладчик участвует в набеге на банк, но не успевает снять деньги. Банк закрывается. АСВ спасает депозиты, в том числе и деньги нашего вкладчика, включая проценты на сумму не более страховой. Вкладчик теряет нервы и время, но не деньги.

Если проанализировать приведённые выше варианты, то станет понятно, что при наличии надёжной государственной системы страхования вкладов и при условии, что сумма вклада с процентами вписывается в лимит, участвовать в банковской панике нет никакой необходимости. Спокойно подождав, чем закончится дело, вы либо не потеряете ничего (если банк продолжит работать), либо потеряете немного времени до момента выплаты денег уполномоченными агентами АСВ. В случае же участия в набеге на банк вы обязательно что-то потеряете - проценты по вкладу или нервы.

Единственное важное условие - держать в одном банке денег не больше, чем покрывает госстраховка. Даже если там высокие проценты, знакомые менеджеры и очень богатый офис. В случае превышения этого лимита вероятность потерять часть денег во время банковской паники возрастает многократно.

С другой стороны, если вы получаете удовольствие от общения с народом в возбуждённой, испуганной и злой толпе, то почему бы и нет - паникуйте на здоровье. Сильных эмоций в наше время многим не хватает. Главное - пообщавшись около отделения банка, идите домой без денег, так они целее будут.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 15

Шарухин Антон  (toshik80)
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Все это хорошо, только вкусные условия начинаются при вкладах от миллиона, а то и от полутора. Ну в некоторых заведениях от 700000 руб.
В одном из них положил 700350 руб, чтобы получить два бонуса, общей суммой около 28000 руб.
А можно было 1.500.000=00 положить и 65000 прилипнет сразу же. С некоторыми оговорками конечно (купите "нечто" по нашей карте, а мы Вам стоимость покупки на карту вернем), но тем не менее. "Мак бук нахаляву", почему бы нет? Да еще и проценты начислят.
Естественно если принесешь 50000 руб, то такая "лафа" тебе не светит.
Но это все "ничто" по сравнению с депозитом в 70% годовых.
Это не банк, деньги не застрахованы и по первому требованию их без потерь не снимешь, но и не МММ. Структура работает с 2004 года и с каждым годом все успешнее.
Артем если Вы разрешили задавать вопросы, то какого Вы мнения о
"MMCIS-investments"
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
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Безопасность всегда требует жертв. Если вам очень нужны условия "от миллиона", то вы должны понимать, чем рискуете. Я в данном случае подсказываю решение конкретной задачи - как не заморачиваться насчёт набега на банк. Эта задача имеет конкретное решение. Если ваша задача - максимизировать прибыль при высоких рисках - вы решаете её иначе, это нормально.

MMCIS - известные мошенники, тут никаких "мнений" быть не может. Это просто не обсуждается, т.к. широко известный факт.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Тогда хотелось бы примеров.
А то назвать кого-то мошенником проще простого. А факты? Они обманули кого-то?
В то же время существует много мнений и людей кто с ними работает.
И как их можно мошенниками назвать если с некоторых пор они стали закрытыми по составу участников?
Мошенники так не поступают. Не находите?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Антон, я много лет знаю MMCIS. Вы спросили мнение - я ответил. Доказывать, конечно, ничего не буду, т.к. всё это уже много раз доказывалось и показывалось на печальных примерах, в том числе украинским Форбсом, например (это изначально украинская компания). Мой опыт и знания позволяют ответить именно так, а верить или нет - дело ваше. Если вы хотите проверить этих товарищей, подарив им свои деньги, пожалуйста, вы вольны распоряжаться своими деньгами.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Оч.удобная позиция.
Они воры, а доказывать ничего не буду, так как сто раз доказывалось.
ГДЕ ДОКАЗЫВАЛОСЬ? Вопрос. Не просто так ведь спрашиваю.
Можете не отвечать конечно, но сказав А и не сказав Б....
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Антон, ну правда же, полно всего в сети на этот счёт. Пользуйтесь поиском. Вот, хотя бы:

http://forbes.ua/magazine/forbes/1342966-mmsis-istoriya-odnoj-piramidy
http://crimelist.ru/archives/39031-kriminalnaya-hronika-rossii

Сотни отзывов. Для кого-то и Мавроди - герой, с которым борется коррумпированная система, что ж теперь. Давайте теперь ещё требовать доказательств, что МММ - лохотрон.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Читал я эту историю...
Только по моему речь идет о разных компаниях. В этой истории Forex MMCIS group организованная на Украине, а я говорю про инвестфонд MMCIS работающий в 20 странах мира и руководитель у него ну никак не Кондаков.
Загляните на www.mmcis-investments.ru. Такое ощущение, что тов.Кондаков просто в темную использовал это имя.
И что самое интересное, нигде никакой рекламы, я на сайт случайно наткнулся. Через сайт на котором был размещен рейтинг ПИФов.
Ярослав  (Yar_a)
#
Антон, реклама идёт от вас с самого первого комментария. Это явно не по теме. И как вам уже ответили, никто вас не ограничивает в распоряжении своими деньгами. Мнение автора заметки о данной организации вы получили.
Ярослав  (Yar_a)
#
Очевидно, что целевая аудитория данной заметки это физические лица у которых размещено в банке не более 700 тыс. руб. Безусловно, паниковать им не имеет экономического смысла. Кто же среди них может подвергнуться паники? Вероятно в большей степени люди пенсионного возраста не сильно грамотные в финансовой сфере у которых и средств в банке размещено значительно ниже порога страховой суммы. Для крупных банков набег таких клиентов существенно ни на что не повлияет, так как объёмы их средств не значительны.
Соответственно получается вывод из заметки, что "мелким" клиентам (объём средств в банке менее 700 тыс. руб.) смысла нет паниковать, так как от них всё равно почти ничего не зависит.

И совсем ничего не сказано про "крупных" клиентов у которых размещены миллионы и вывод их средств из банка может повлиять на его устойчивость. Ни для кого не секрет, что у крупных банков таких клиентов много. А недавно подвергнувшийся спам-атаке своих клиентов банк является крупным.
Считаю, что тема не раскрыта и ограничена тепличными условиями "до 700 тыс. руб."
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Ярослав, я считаю, что держать в одном банке (кроме самых устойчивых) суммы больше госгарантии - очень рискованное занятие. И если человек на это идёт, то он понимает риски и возможные последствия. Поэтому да, вы правы, ЦА заметки - люди со сбережениями ниже госгарантии или немного выше (эти суммы можно не напрягаясь разложить на 2-3-5 вкладов в разных банках).
Yozin  (yozin)
#
А вот кстати, очень незамысловатый, и при этом разумный и взвешенный подход. smile:)
Да и изложено все хорошо и понятно.
На своём опыте я столкнулся с проблемным банком единожды (это был Роскап), и в тот раз благополучно прошел по первому описанному варианту.
Юлия Андреева  (Julia222)
#
С вкладами физических лиц все понятно, а как быть юридическому лицу? Средства на его счете не застрахованы, а банк прекратил расчетно-кассовое обслуживание, объясняя это "техническим сбоем", что же делать?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Если у вас на счетах юр.лица лежит много денег, то будьте осторожны и держите счет где-нибудь в Сбере или в ВТБ. Этим друзьям рухнуть не дадут.
Юлия Андреева  (Julia222)
#
К сожалению, расчетный счет уже был открыт в другом банке, на днях банк прекратил обслуживание, ссылаясь на "технический сбой". Не знаем, как получить теперь деньги
Ника  (Veronishenka)
#
А друг Россельхоз, по-вашему, входит в число друзей, которым не дадут рухнуть?.. Подумываю, не забрать ли все оттуда.
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