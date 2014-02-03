Кому жаловаться на банк?

Короткий ответ: адресат зависит от цели жалобы, а мы приводим список конкретных адресов.
Длинный ответ.
В прошлый раз вы узнали, как правильно подготовиться к написанию жалобы на банк. Теперь рассмотрим несколько возможных адресатов и попробуем понять, кому и на что именно можно жаловаться.
Сам «неправильный» банк. Очень часто проблемы в отношениях с банком возникают из-за неквалифицированных или преднамеренно «ошибочных» действий рядового персонала. В крупном банке тысячи сотрудников, не всегда удаётся их всех обучить работе с клиентами, да и просто найти такое количество разумных, отзывчивых и грамотных людей невозможно. Кроме того, иногда сотрудники могут специально «ошибаться» в свою пользу в надежде, что клиент этого не заметит или ему будет лень поднимать шум.
Поэтому первым делом следует обратиться в службу поддержки клиентов провинившегося банка или к руководству отделения, филиала и т.п. В простых случаях (а таких - подавляющее большинство) вашу проблему решат, а нерадивого сотрудника накажут или отправят на учёбу. Впрочем, не всегда: бывает, что и руководители среднего звена в банках не соответствуют своим должностям или «химичат». Тогда приходится обращаться к «внешним» адресатам.
Интернет-форумы, сайты, «жалобные книги». Большинство банков очень не любят, когда клиенты их публично ругают, поэтому в больших и средних банках есть специальные отделы или сотрудники, тщательно отслеживающие публикации в интернете с упоминанием названия банка. Они стараются сгладить негативный эффект от жалоб клиентов и помогают решать проблемы.
На портале banki.ru есть два основных места, куда можно писать свои сообщения о неправильных действиях банков. Это «Народный рейтинг» (туда же можно отправлять и благодарности) и раздел форума «Конфликтные ситуации». Постарайтесь излагать свои мысли ясно, чётко, коротко, но при этом максимально полно описывая проблему. Не стоит писать «МЕНЯ АГРАБИЛИ В БАНКЕ???!!!! ПРО И ЗВОЛ!!!!». Таких сообщений там три из четырёх, и спокойное изложение проблемы с информативным заголовком привлечёт больше внимания, чем очередной крик. На форуме лучше пишите название банка в заголовке, в Рейтинге - короткое описание ситуации.
На подобных ресурсах можно описывать любую проблему, относящуюся непосредственно к вам - ошибка сотрудника банка, конфликтная ситуация, пропажа денег, начисление неправильных процентов по кредиту и т.п. Но не стоит давать общие советы руководству или возмущаться законными, но несправедливыми (с вашей точки зрения) действиями банка по отношению к другим клиентам.
Ассоциация российских банков и финансовый омбудсмен. На специальной странице сайта Ассоциации можно подать любую жалобу на банк. Но стоит помнить, что получателем жалобы в этом случае станет не только финансовый омбудсмен (примиритель), но и сам банк. В отличие от госорганов, омбудсмен может помочь вам в ситуации, когда банк формально прав. Например, с его помощью можно договориться с банком о реструктуризации кредита, возврате ошибочно перечисленных средств и т.п. Омбудсмен не наказывает банки и не заставляет их что-то делать для клиентов, а выступает по сути посредником и помощником на переговорах.
Роспотребнадзор. Это ведомство не только запрещает ввоз продукции из внезапно ставших недружественными стран, но и защищает права потребителей. Банки - это точно такой же бизнес, обслуживающий клиентов, как и любой другой, поэтому им тоже нельзя нарушать права потребителей. Хороший список типичных нарушений есть здесь. Если нашли среди них свою обиду на банк - смело идите на страницу обращений граждан на сайте Роспотребнадзора и заполняйте форму. Правда, тут придётся писать очень коротко: обращения должны быть не длиннее 2000 знаков.
Федеральная антимонопольная служба. Сюда можно подавать заявления и обращения, связанные с нарушением банками правил конкуренции или с неправильной рекламой. Кроме того, на странице по ссылке есть адрес электронной почты ФАС, куда тоже можно пожаловаться и даже приложить сканы документов или фотографии рекламы.
Банк России. Оружие главного калибра, намного более страшное для банков, чем все предыдущие вместе взятые. Обращение длиной до 15 тыс. знаков можно направить либо в Центральную приёмную Банка России, либо в ваше региональное управление ЦБ. Вы можете отправить копию вашего обращения, ушедшего другим адресатам, в Банк России: даже если ваше проблема будет решена на другом уровне, ЦБ при случае припомнит провинившемуся банку его прегрешения перед клиентами, что тоже полезно.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 109
давайте мы в магазины тоже поставим продавца который будет не квалифицированным, что произойдет? будет обсчет и не в пользу покупателя, и что сделаете вы? меня не должна волновать квалификация сотрудника, за обслуживание я плачу большие проценты, т.е. я оплачиваю его обучение. раз его допустили до работы это означает что он прошел обучение. пусть и дает мне полную и подробную информацию со всеми объяснениями.
P.S. к руководству отделения вообще не пробиться, то он очень занят , то его нет на месте. вот и жду у моря погоды
Писала в банк, пришел отказ о возврате снятой комиссии.
Так, в терминалах Qiwi в судебном порядке обязали указывать размер взимаемых комиссий, такая же функция должна быть и у Банка, раз они ввели такие ограничения (причем, не уведомляя об этом своих клиентов, шлют на телефон всякий "мусор" типа акции, прокламации, а вот про изменение тарифов ни слова!).
я с решением Банка не согласна, куда писать?
Спасибо.
Мне недавно пришлось написать официальный запрос в банк, чтобы получить полный текст тарифа, по которому я обслуживаюсь - со всеми комиссиями. Полного варианта тарифа в открытом доступе (по крайней мере, в интернете) просто нет. Меняют они его, естественно, "на ходу", без предупреждений. С банком, понятное дело, распрощаюсь при первой возможности (пока это технически невозможно, к сожалению), но "хороших" банков просто нет, у каждого свои заморочки. Важно найти такой банк, заморочки которого на вас лично не сказываются.
Начиная с января 2013 года, мне на мобильный номер телефона звонят и требуют вернуть кредит за незнакомого мне человека. Сначала несколько раз звонил автомат, потом сотрудник ЗАО Секвойя кредит консолидейшин (или как то так) с подачи ОАО АКБ Росбанк. Якобы это его рабочий номер и им все равно кто но должен вернуть деньги. Так продолжалось до апреля 2014 г. В черной книжке телефона уже не было свободных ячеек. В итоге мне начали звонить из самого банка и угрожать судом. Я написал жалобы в сам банк, Центробанк, Прокуратуру. Пришло море отписок с извинениями от руководства банка, что якобы произошел сбой в системе, и что больше такого не повторится.
С пятницы мне опять звонят. Что с ними делать? Подавать в суд? Что писать? В какой?
Зависит от того, чего вы хотите добиться. Если освободиться от этих звонков, то, наверное, поменять номер. Если доставить неприятности банку, то продолжать писать жалобы в Роспотребнадзор и ЦБ (ссылки есть в тексте). Каждая такая жалоба немного влияет на отношение регулирующих органов к банку (письма с извинениями тому свидетельство, просто так их бы никто не писал).
Подать в суд, в общем-то повода почти нет - мало ли кто и почему вам звонит. Не знаю, есть ли в российском праве понятие "преследование" (stalking), по идее, это ровно оно.
Но можно попробовать хакнуть систему: собрать документы о том, что эти звонки нанесли вам ущерб - материальный и моральный - и подать заявление в суд о компенсации ущерба на какую-то разумную сумму. Вы же переживаете, теряете нервы, время, вынуждены писать жалобы и т.п. За это всё можно потребовать денежную компенсацию. А суды очень любят защищать потребителей. Но тут надо советоваться с юристом и нанимать хорошего адвоката, опытного именно в таких делах (оплата его услуг в случае вашей победы ляжет на банк).
Если дело дойдёт до подачи в суд - сообщите мне, я с удовольствием напишу об этом.
Как Вы считаете, в сложившейся ситуации стоит "искать правду" или, как многие советуют, закрывать счёт и забыть про потерянные деньги. А произошло вот что :
Муж положил в банкомате на свою мультивалютную карту ВТБ24 1500$. Минут через 10 он снял в кассе этого же банка ровно такую же сумму( 1500$). До пополнения на карте если и была сумма, то минимальная (рублей 10-15). Через день на телефон пришла смс о состоянии счета: - 4653 рубля ( округлила копейки). Ответ банка вот тут:
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7272848/#review_anchor
Извиняюсь, за беспокойство. Буду рада узнать Ваше мнение!
Если правила действительно таковы, как пишет специалист банка, то деваться некуда: это случай из серии "надо было читать мелкий шрифт". Банк, конечно, морально категорически не прав, называя такую карту "мультивалютной", но это его право, т.к. ни в каком законе не описано, что такое "мультивалютная карта". В правилах он мог прописать пересчёт хоть через тугрики. В бытовом смысле это, конечно, циничный обман (я матом не ругаюсь, но вы понимаете, какое слово лучше подходит). В юридическом - очень вряд ли. Если в правилах сказано, что пересчитывают через рубли, то всё "честно".
Единственный способ борьбы в таких ситуациях - как можно сильнее испортить репутацию банка, рассказывая об этом случае. Написать в ЦБ тоже не помешает, толку от этого скорее всего не будет, так хоть нервы сотрудникам банка потреплют.
Вопрос: является ли мой вклад срочным? Если да, то почему проценты на него снижаются? Если нет, то в какой момент (за эти 16 лет) он стал вкладом "до востребования"?
С уважением, Эльбрус.
Ваш вклад как был, так и остаётся срочным, со сроком действия три месяца. Каждые три месяца срок действия договора заканчивается и (пусть вы этого и не видите) договор автоматически заключается снова на действующих (не обязательно на прежних) условиях.
Обратите внимание: банк не понижает проценты по вкладу в течение срока действия договора (т.е. в течение очередных 3 месяцев). Он их понижает при пролонгации, т.е. фактически при перезаключении договора. Ваш договор с банком действует три месяца, в течение этого срока конкретно вам банк понизить проценты не может. Но он может понизить проценты по вкладу в целом. Тогда после того, как срок действия вашего конкретного договора истечёт, новый договор (пролонгация) заключается на новых условиях. Обратите внимание на фразу в договоре: "Процентная ставка устанавливается в размере, действующем в банке по данному виду вкладов на день пролонгации". На день пролонгации действует уже новая ставка, поэтому новый срок начинается по ней.
- договор вклада с конкретным лицом (с вами), заключённый на определённый срок;
- вклад как предложение банка о принятии денег, некий набор условий, часто под определённым названием ("Вклад Пенсионный").
"Вклад как предложение" может меняться со временем - и по процентам, и по срокам, и минимальной сумме, по чему угодно. Как в сторону улучшения для клиента, так и в сторону ухудшения. Это предложение не является договором, это что-то вроде рекламы.
Зато договор о вкладе, который вы заключаете, и который и описан в ГК, это конкретный договор между банком и клиентом на определённый срок и на определённых условиях. Этот договор, как сказано в ГК не может меняться в плане снижения процентов.
Пролонгация - это не продление договора на тех же условиях, что были раньше. Это продление договора на текущих условиях "вклада как предложения". А они со временем могут меняться.
Срок действия вашего вклада заканчивается каждые три месяца. В течение этого срока в полном соответствии с ГК РФ Сбербанк не снижает проценты, вы получаете их сполна. Как только три месяца заканчиваются, договор вклада перезаключается (в форме пролонгации). Перезаключение договора происходит по новым условиям - именно это сказано в тексте договора, который вы привели. Эти условия могут не отличаться от прежних (что, как я понимаю, и происходило несколько лет подряд и вы привыкли), а могут отличаться, в том числе в сторону снижения процентов.
Подскажите пожалуйста, что мне делать и как себя вести. Я владелец карточки mastercard "Связного банка". 29/09/2014 я пыталась снять деньги с банкомата "Ай мани банка", однако банкомат вывел на экран ошибку и деньги не выдал, но с моего счета деньги все таки списали. В тот же день, я позвонила в службу поддержки "Ай мани банка", где мне сказали, что их банкоматы вообще не обслуживают карточки других банков, и что я должна обратится в свой банк и написать заявление. Служба поддержки "Связного банка" сказала, что мне надо подождать, возможно, деньги не будут разблокированы и вернутся на счет. Однако, этого не произошло, и 06/10 я написала заявление в "Связной банк". 12/11 я вновь обратилась в офис "Связного банка", что бы узнать результаты, однако мне ничего конкретного не сказали. Сказали, что претензию еще не разобрали, что это занимает долгое время, мы вам обязательно перезвоним. Причем на вопрос сколько времени это займет и сколько положено разбирать такую заявку, служащие банка не дают ответа. Через час переговоров со службой поддержки клиентов, меня соединили с отделом разбора претензий, который сказал мы вам перезвоним в течение 2 дней. До сих пор я жду результата и не знаю могу ли я как-нибудь повлиять на ускорение процесса?
Решать вопрос надо в Связном, хотя фраза "банкоматы вообще не обслуживают карточки других банков" - это бред службы поддержки, конечно. Если на банкомате есть логотип платёжной системы (в вашем случае Mastercard), то он должен выдавать деньги. Т.е. это наверняка сбой банкомата. Но Ай мани не может залезть в ваш счёт и посмотреть список операций и другие подробности, поэтому они правильно отправляют вас в Связной. Уже Связной должен решать этот вопрос с Ай мани (затребовать данные по инкассации банкомата, запись с камеры, где вы не получаете деньги и т.п.).
Попробуйте написать в рейтинг: http://www.banki.ru/services/responses/bank/svyaznoybank/ , поставив низкую оценку за затяжку времени с разбором проблемы. Там, как я вижу, отвечают, причём по делу, не просто отписками. Возможно, это ускорит процесс. И оставьте в обращении свой контакт для прямой связи, т.к, скорее всего, вам придётся предоставить банку дополнительные подробности, которые не стоит светить в интернете.
Параллельно можно написать жалобу в ЦБ, ссылка есть в тексте. В жалобе обязательно укажите, что вы написали заявление, его входящий номер и дату. То, что банк вам до сих пор не ответил, уже нарушение с его стороны. Но мне кажется, что дело сдвинется после обращения в рейтинг.
Удачи!
Написано несколько претензий в банк, но результата нет.
Что делать, помогите!!! Сумма не маленькая...
К сожалению, вернуть деньги будет очень сложно. Вариантов, собственно, два: либо случайный получатель согласится их вернуть добровольно, либо вам придётся обратиться в суд (при поддержке юриста, конечно) с заявлением о неосновательном обогащении неизвестного лица за ваш счёт. Суд через банк выяснит, кто получил деньги, и обяжет его их вернуть. По крайней мере, так должно быть.
Банк здесь ничего сделать не может, кроме как вежливо попросить получателя вернуть деньги. С т.з. банка вы сами добровольно перевели тому человеку деньги, банк не может знать, какие между вами отношения и почему вы это сделали - ошибочно или нет.
Если вы переводили деньги на номер карты, а не на текущий счёт, то такая ошибка - очень-очень редкое и маловероятное событие, т.к. номера карт формируются по определённым математическим алгоритмам. В подавляющем большинстве случаев платёж бы просто не прошёл - был бы отвергнут на этапе проверки номера. Вы уверены, что деньги действительно упали кому-то на карту, а не зависли в банке?
На сегодня 30.11.14 поступают звонки от МБА Финанс с угрозами и требованиями погасить долг немедленно.
Сочувствуя вашей ситуации, не вижу поводов жаловаться на банк. Вы нарушили условия договора, банк старается принудить вас их исполнить. Если эти попытки будут выходить за рамки закона, то возникнет повод жаловаться.
Другое дело, что можно попытаться найти помощь в процессе переговоров с банком. Напишите омбудсмену, его аппарат этим занимается. Выберите вариант письма "жалоба" (хотя это и не она, но более подходящего варианта там нет), опишите ситуацию, упомяните, что вы честно пытаетесь найти удовлетворительное решение и понемногу продолжаете платить, а банк не идёт навстречу. Попросите помочь, это действительно может сработать. Собственно, это единственный орган, который помогает договориться в ситуациях, когда банк в целом прав и нет повода его наказывать.