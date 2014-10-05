Как передать часть будущей пенсии по наследству?

Короткий ответ: если хотите, чтобы её получил кто-то конкретный, напишите заявление в Пенсионный фонд. При этом желательно оформить срочные пенсионные выплаты.



Менее короткий ответ:



- если у вас есть пенсионные накопления в ПФР или НПФ, вы можете оставить их в наследство кому угодно на случай вашей смерти;

- если вы хотите оставить их своим ближайшим родственникам (детям, супругу/е и родителям) в равных долях, ничего делать не надо, такая выплата предусмотрена законом;

- если вы хотите оставить деньги кому-то ещё или распределить выплаты в неравных долях, следует дойти до своего отделения ПФР или НПФ, который управляет вашими накоплениями, и написать соответствующее заявление;

- выплата производится в одном из двух случаев: если вы умрёте до назначения пенсии или если вы умрёте, получая пенсию в виде срочных выплат (что такое срочные выплаты, смотрите в длинном варианте ответа ниже);

- в случае ранней смерти (до выхода на пенсию), ваши правопреемники получат всю накопленную на момент смерти сумму;

- в случае смерти после начала срочных выплат, ваши правопреемники получат оставшуюся после полученных вами выплат сумму;

- если вы начнёте (или уже начали) получать пенсию в обычном режиме, ваша смерть обогатит только государство;

- поэтому, возможно, имеет смысл оформить срочные выплаты накопительной части пенсии, пусть даже с достаточно большим сроком (скажем, 20 лет).



Длинный ответ.



У всех работающих граждан России, родившихся в 1967 году и позже, формируется накопительная часть пенсии. Это в основном деньги, которые за вас выплачивает работодатель (плюс добровольные взносы и материнский капитал). Пенсионные накопления инвестируются ради получения прибыли: либо государственной управляющей компанией, либо - если вы ранее писали соответствующее заявление - негосударственным пенсионным фондом. Накопленные таким способом деньги вместе с процентами от инвестиций можно при определённых условиях передать родным или любому другому человеку (или нескольким людям) после вашей смерти.



Правда, для этого придётся выполнить одно из двух условий: либо умереть до назначения пенсии, либо начать получать пенсию в срочном режиме (слово «срочный» здесь означает не «быстрый», а «в течение заранее определённого срока»). С первым условием всё понятно, а второе немного сложнее. Но оно важно, так как является своего рода «уловкой», позволяющей обойти «правило ранней смерти». Рассмотрим этот вариант подробнее.



Важное предварительное уточнение: далее речь будет идти только о накопительной части пенсии, всё сказанное ниже не имеет отношения к страховой части, которая выплачивается до конца жизни, независимо ни от чего. Государство сейчас делает всё, чтобы отказаться от накопления людьми будущей пенсии, поэтому со временем эта тема станет неактуальной. Но у многих работающих уже сейчас есть достаточно приличные суммы на лицевом счёте в ПФР, которые нет смысла оставлять государству.



В российской пенсионной системе есть три вида выплат накопительной части пенсии: разовый, срочный и обычный. В разовом варианте накопленную сумму можно получить сразу, но - только если человек уже получает социальную или трудовую пенсию по инвалидности (и ещё некоторые редкие категории пенсионеров). Обычный вариант хорошо знают все: выйдя на пенсию, человек получает некоторую сумму ежемесячно до конца жизни.



А вот срочный вариант менее известен. Его смысл - в назначении будущим пенсионером самому себе определённого срока получения пенсии, который по закону в любом случае должен быть равен или больше 10 лет. Для этого надо, чтобы накопительная часть формировалась в том числе за счёт дополнительных страховых взносов и/или средств материнского капитала. Тогда накопленная дополнительная сумма делится на соответствующее количество частей и выплачивается в течение этого срока (с корректировкой на текущие результаты инвестирования).



Например, вы считаете, что проживёте после выхода на пенсию не более 11 лет. В этом случае вы можете назначить себе срочную накопительную пенсию, которая будет выплачиваться только 11 лет (132 месяца), но зато на неё уйдут все ваши пенсионные сбережения, государству ничего не достанется. Скорее всего, ежемесячные выплаты при срочном варианте получатся выше обычных, потому что правительство назначает вам пенсию, исходя из того, что вы проживёте на ней 19-20 лет.



Но даже если вы не хотите рисковать и оказаться в глубокой старости без существенной части пенсии, в назначении срочной пенсии есть смысл, пусть даже вы поставите тот же оптимистичный срок, что и правительство - 20 лет. Дело в том, что в отличие от обычного варианта выплат, при срочном варианте в случае вашей смерти до истечения этого срока, ваши правопреемники (говоря по-русски, наследники, хотя юридически это неправильно) получат не выплаченный вам остаток накоплений. В обычном же варианте они ничего не получат, остатки уйдут государству.



Скажем, вы решили получать дополнительную накопительную пенсию в течение 20 лет после выхода на неё, но прожили только ровно 8 лет, то есть использовали только 40% накоплений. Тогда назначенные вами (или законные) правопреемники могут обратиться в пенсионный фонд и получить оставшиеся 60% накоплений.



Что надо сделать для получения накоплений после смерти родственника, читайте в следующем Совете.



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