Зачёт или незачёт?

Прошло около трех месяцев с момента назначения нового мэра столицы. Итоги подводить рано, ругать пока вроде не за что. А хвалить? Вас что-то радует, какие-то позитивные тенденции, указы, назначения? Или все осталось, как и было, просто поменялись персоналии (например в моем округе заменили всех без исключения глав управ) и ничего не предвидится? Ну поназначены свои люди практически везде и резко, каждый день я вижу по ТВ сюжеты типо "мэр посетил больницу и встретился с пенсионерами, мэр провел инспекцию райотделов каких-нибудь там УВД и т.д.". Это все замечательно, громких заявлений было тоже много в духе, что все старое он разрушит до основанья... Разрушил, ну или почти Жить стало лучше, жить стало веселей?
Я ждал и жду еще пока решения хотя бы одной проблемы - транспортной, надо убрать многочасовые пробки. Проблема сложная, ясное дело, ее с нахрапу не решить, но это нужно если не всем, то многим. Где-то понаставили знаков и нельзя парковаться (помогает ли это?). Сегодня как и всегда впрочем на Земляном Валу машины стоят даже не в 2 ряда, а в 3! Я готов на любые меры: ужесточения наказания за неправильную парковку (кмк не поможет) но вкупе с удобными парковками (а где их взять... нереально) по более-менее адекватным ценам, и даже приму радикальные меры вплоть до ограничения въезда машин с четными или нечетными номерами в какие-то дни (хотя все-таки надеюсь на более технологичное решение вроде пересмотра транспортных развязок и схем движения в городе), но хочу решения проблемы. Хотя бы этой.
А вы что-нибудь ждете? Есть надежды какие-то на новую власть или уже и....
Комментарии 43
А намного не поставишь - это видимо место такое попалось. Например напротив магазина можно только 20 мин оплатить, а чуть выше по улице хоть на весь день. На паркоматах написано, обычно.
В нашей то стране было бы на Русском, стопицсот раз перетерто по зомбоящику, номер службы поддержки 8800 бы был. Почему нету та? Это же такие деньги в городской бюджет. 10-ти рублевые монеты появились, а паркоматов нет...
Не тезка, конечно же, а однофамилец
2. Возле метро на площади в уголке стояло несколько палаток с цветами, абсолютно никому не мешали - там никто не ходил и не ездил. Убрали. Самое обидное то, что они работали круглосуточно и там можно было любой букет заказать.
3. Палатки возле метро с едой убрали, хотя опять-таки они стояли не на проходе. Зато теперь там машины ставят, хотя там и не парковка, пройти стало намного сложнее.
4. Написал обращение в мерию в начале декабря. По закону должны ответить в течении 30 дней. Срок прошел - не ответили. При Лужкове ответили в течении 2 недель и вопрос моего обращения был решен положительно.
5. Громкие слова (например, по поводу выселения пенсионеров в области, граничащие с Московской) и потом отказ от них. Хотя я вообще, в принципе, против таких высказываний и решений.
6. Рядом с моим домом находится строение служебное 3-х этажное, под ним тротуар. Так сосульки с крыши в эту зиму не чистят, просто перегородили тротуар, приходится ходить по проезжей части.
Резюме - стало хуже лично для моей семьи, как для рядовых жителей города.
За эту стоянку мы за две машины платили в месяц 20.000 рублёв, тепкерь бесплатно стоим на нечищенной дороге. Кому стало лучше? Никому... Хотя, насчет бесплатно - погорячилась. Крылья обдирали уже два раза только за эту зиму. Мужу снесли боковое зеркало. В паре километров от дома стоит свежепостороенная совершенно пустая многоэтажная парковка - цены на место там просто бешенные, дороже, чем новая машина. И стоит она далеко, посреди поля - в общем, не набегаешься.
Иных изменений (кроме увольнения всех прежних местных руководителей) я от Собянина не заметила.
В общем, верните Лужкова!