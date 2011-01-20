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Зачёт или незачёт?

20.01.2011 22:43 43 2 321 просмотр
Прошло около трех месяцев с момента назначения нового мэра столицы. Итоги подводить рано, ругать пока вроде не за что. А хвалить? Вас что-то радует, какие-то позитивные тенденции, указы, назначения? Или все осталось, как и было, просто поменялись персоналии (например в моем округе заменили всех без исключения глав управ) и ничего не предвидится? Ну поназначены свои люди практически везде и резко, каждый день я вижу по ТВ сюжеты типо "мэр посетил больницу и встретился с пенсионерами, мэр провел инспекцию райотделов каких-нибудь там УВД и т.д.". Это все замечательно, громких заявлений было тоже много в духе, что все старое он разрушит до основанья... Разрушил, ну или почти smile:D Жить стало лучше, жить стало веселей?
Я ждал и жду еще пока решения хотя бы одной проблемы - транспортной, надо убрать многочасовые пробки. Проблема сложная, ясное дело, ее с нахрапу не решить, но это нужно если не всем, то многим. Где-то понаставили знаков и нельзя парковаться (помогает ли это?). Сегодня как и всегда впрочем на Земляном Валу машины стоят даже не в 2 ряда, а в 3! Я готов на любые меры: ужесточения наказания за неправильную парковку (кмк не поможет) но вкупе с удобными парковками (а где их взять... нереально) по более-менее адекватным ценам, и даже приму радикальные меры вплоть до ограничения въезда машин с четными или нечетными номерами в какие-то дни (хотя все-таки надеюсь на более технологичное решение вроде пересмотра транспортных развязок и схем движения в городе), но хочу решения проблемы. Хотя бы этой.
А вы что-нибудь ждете? Есть надежды какие-то на новую власть или уже и.... smile;)

Комментарии 43

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Дык енто... Если по заголовку, то обоим. Если по теме, то тебе... А если быть политкорректным, то ессно мэру! smile:D
Денис  (munkustrap)
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А мне кто-нибудь может объяснить, почему в Москве нет паркоматов, как в Нью-Йорке или в любом задрипанном европейском городке, включая прибалтику?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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В европе мучался потому что эти паркоматы фиг поймешь, не всегда мог разобраться, и да и намного не поставишь, на полчаса-час
Денис  (munkustrap)
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А мне наоборот интересно всегда: в Рейкьявике только кредиткой можно оплатить, в Штатах - только монетками-квотерами. Но, зато когда уже разобрался, - по всей стране один и тот же принцип.
А намного не поставишь - это видимо место такое попалось. Например напротив магазина можно только 20 мин оплатить, а чуть выше по улице хоть на весь день. На паркоматах написано, обычно.
В нашей то стране было бы на Русском, стопицсот раз перетерто по зомбоящику, номер службы поддержки 8800 бы был. Почему нету та? Это же такие деньги в городской бюджет. 10-ти рублевые монеты появились, а паркоматов нет...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Еще в городах в штатах мне понравилось, что многоярусные парковки буквально везде, на каждой улице их немало, но что говорить, у нас этого не будет
Денис  (munkustrap)
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да, и бесплатные при том, в отличие от Европы
Кирилл  (Kirill)
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Если паркоматы вызывают сложности, можно устроить как в Вене - покупаешь талончик на парковку в ближайшем киоске "Союзпечати". В Будапеште многие предпочитают оплачиваешь парковку через мобильный телефон. Хотя, по-моему, паркоматы привычнее:).
Кирилл  (Kirill)
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Ответ же на вопрос, вынесенный в заголовок поста, очевиден. За что зачет-то? За показуху? "Мэр Собянин осмотрел с крыши площадь Белорусского вокзала, чтобы оценить транспортную ситуацию". А то про нее без крыши ничего не ясно... Помню, в журнале "Корея" вычитал прекрасное: "Великий вождь товарищ Ким Ир Сен приехал на фронт, несмотря на дождь".
Евгений  (Адреналин1)
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У меня рядом с работой много что изменилось, снесли все палатки, теперь негде покупать печенье, минералку и так далее, спасибо Мэру -)))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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А я жду, когда рядом с Выхино грязные рынки снесут smile:) а то одни палатки убрали
Gena_na  (Gena_na)
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расселение коммуналок, снижение преступности, адекватной миграционной политики, порядка в ЖКХ, решение транспортных проблем, хороших дорог, для начала это, а там будет видно.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а что, еще много коммуналок? Я грешным делом думал, их практически нет нигде. А миграционная политика вообще сложный вопрос. Хотя бы озвучили ее, план бы какой что ли, к чему стремятся... А то получается всё по ходу пьесы
Gena_na  (Gena_na)
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Лично знаю в нашем и соседних домах несколько (окраина Москвы), в центре (на Пушкинской) знаю люди живут. поисковик по первой ссылке выдает 270 тыс. семей. Пока человек (говорю на собственном примере) живет в комунальной квартире (ничего не покупали и искуственно не создавали, я там родился и живу всю свою, пусть пока не очень продолжительную жизнь), его не очень заботит много их или мало, точнее именно для него, одна его коммуналка это много. Причем, с приходом...назовем это "капитализмом", эти коммуналки используются работниками ЖКХ (надеюсь не все, но опять же на личном опыте прецеденты имеются), как бы помягче сказать, не совсем в соответсвии с законами. Ну в общем, это совсем другая история, у кого, как говорится, что болит.

Сергей Савельев  (kev)
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Живу в Москве, фактических изменений пока не заметил, на себе не ощутил. Судя по паталогическому отсутствию реального воплощения громко озвученных по ТВ планов, новый мэр напоминает стиль Жириновского - побольше красивых обещаний, а исполнимы ли они - абсолютно не важно. Единственные практические дела - очистка от несанкционированных парковок а/м периметра мэрии (в радиусе 500 метров) и замена некоторых руководителей управ, отделов и прочих структур мэрии, будет ли от этого польза населению - мне неведомо smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Ничего не изменилось и не изменится. Одно бла-бла-бла. Димыч, а коммуналок очень много в этом граде smile:D Главное делать серьезное лицо, четко говорить, строго спрашивать и все, больше ничего не надо smile8) А, ну еще можно шашку достать и махнуть пару раз smile:D
Лёлик  (Лунц)
#
Прошу прощения за офф. smile:shuffle: Дмитрий, вы - мой тезка! smile:ura:
Лёлик  (Лунц)
#
Прошу прощения за дезинформацию smile:shuffle:
Не тезка, конечно же, а однофамилец smile:ura:
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
с пробками собираются (насколько я понял народную молву) следующим очень простым и нехитрым способом: повышаем цены на бензин так, чтобы машину было дороже содержать любой капризной любовницы, вот и все! smile:idea:
Pavel Kozak  (PMKozak)
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1. Возле дома по сравнению с прошлой зимой лед и снег стали чистить намного хуже.
2. Возле метро на площади в уголке стояло несколько палаток с цветами, абсолютно никому не мешали - там никто не ходил и не ездил. Убрали. Самое обидное то, что они работали круглосуточно и там можно было любой букет заказать.
3. Палатки возле метро с едой убрали, хотя опять-таки они стояли не на проходе. Зато теперь там машины ставят, хотя там и не парковка, пройти стало намного сложнее.
4. Написал обращение в мерию в начале декабря. По закону должны ответить в течении 30 дней. Срок прошел - не ответили. При Лужкове ответили в течении 2 недель и вопрос моего обращения был решен положительно.
5. Громкие слова (например, по поводу выселения пенсионеров в области, граничащие с Московской) и потом отказ от них. Хотя я вообще, в принципе, против таких высказываний и решений.
6. Рядом с моим домом находится строение служебное 3-х этажное, под ним тротуар. Так сосульки с крыши в эту зиму не чистят, просто перегородили тротуар, приходится ходить по проезжей части.

Резюме - стало хуже лично для моей семьи, как для рядовых жителей города.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Город убирают хуже, но зато около дома на Белорусской ликвидировали «гетто» из миллиона ларьков (я ждал этого дня)
Фёдор  (Racer666)
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Для меня почти ничего не изменилось. Мэр для показухи вычистил Тверскую и теперь там можно проехать в сторону Ленинградки, в то время как третье кольцо стоит.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Уныние какое-то по всем комментам. Хотя особого позитива я не ожидал, если честно, конечно. Кроме палаток (которые и то не всем мешали), ничего что ли
Гектор  (Гектор)
#
Советский функционер, бывший секретарь обкома. Вы чего-то иного ждали? Я - нет. И все достижения будут истинно советскими: встречи с пенсионерами и пионерами!
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
В выходные забыли Ленинградку почистить) Ощущение такое, что не по столице едешь, а по деревне.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вчера ездил по ней. Неоднократно видел как машины носит прям по снегу smile:|
Гектор  (Гектор)
#
Почаще посещайте Санкт-Петербург, тогда поймете, что такое настоящий кошмар! Такое ощущение, что город не чистится и вообще ни кем не управляется!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Питерцы в разговоре убеждают, что у них все замечательно с уборкой, да и пробок совсем нет. smile:D
Гектор  (Гектор)
#
Так получилось, что я посещаю Питер каждую зиму. Могу сравнивать. Прошлая зима напоминала времена блокады. По крайней мере улицы города выглядели именно так. В это зиму снег как-то вывозится, сосульки есть, но не повсеместно. Достигли таких результатов отчасти благодаря немеренному применению химикатов. После посещения Питера сапоги моей дочери пришлось выбросить. А жители - привыкли и не замечают всех этих кошмаров. Что же касается пробок, то их сейчас действительно меньше, чем в Москве.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
На машине-то можно в питер съездить? Или лучше не надо
Гектор  (Гектор)
#
Я езжу только летом. Все-таки на трассе ближе к Новгороду дорога не идеальная. Но, если очень нужно, то ехать можно. Другая сложность - ориентироваться в городе, где по многим улицам движение перекрыто. С этим стало тоже несколько лучше, а в свое время на московском проспекте у въезда в город стояли люди с табличками "провезу через город". Стоило это где-то рублей 200.
Света  (света)
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личные ощущения - у меня во дворе этой зимой снег не убирают в принципе, на дрогах глубочайшие колеи, а под ними - лед. Машины проехать не могут, про парковку вообще молчу, паркуемся вдоль дороги. Раньше недалеко от нашего дома была парковка (стоянка), ее зачем-то (между прочим после назначения Собянина) превратили в колхозный рынок, никому не нужный - покупателей я там практически не наблюдаю.
За эту стоянку мы за две машины платили в месяц 20.000 рублёв, тепкерь бесплатно стоим на нечищенной дороге. Кому стало лучше? Никому... Хотя, насчет бесплатно - погорячилась. Крылья обдирали уже два раза только за эту зиму. Мужу снесли боковое зеркало. В паре километров от дома стоит свежепостороенная совершенно пустая многоэтажная парковка - цены на место там просто бешенные, дороже, чем новая машина. И стоит она далеко, посреди поля - в общем, не набегаешься.
Иных изменений (кроме увольнения всех прежних местных руководителей) я от Собянина не заметила.
В общем, верните Лужкова!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
За эту стоянку мы за две машины платили в месяц 20.000 рублёв
жестко. ну ты и олигархша smile:) Я привык, что это 3-5 тысяч, а тут 10. Элитная что ли какая...
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