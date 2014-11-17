На этой неделе евро может протестировать уровень 1,2600

На этой неделе внимание инвесторов привлечет публикация объема промышленного производства и индекса потребительских цен в США. Полагаем, ожидаемое замедление в октябре темпов роста инфляции в США в значительной степени будет обусловлено падением цен на нефть.

17 ноября валютная пара USDJPY, вероятно, продемонстрирует повышенную волатильность в связи с публикацией ВВП Японии за 3 кв. 2014 года. В течение недели доллар может вновь протестировать уровень 116,8 йен.

Покупатели евро на этой неделе с трепетом будут отслеживать динамику индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW, а также показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. К концу недели евро, вероятно, закрепится выше уровня 1,2600.

18 ноября стоит обратить внимание на ценовую статистику по Великобритании. Если индекс потребительских цен в этой стране в октябре превысит отметку 1,2% (г/г), пара GBPUSD может протестировать уровень 1,5800.

20 ноября мы узнаем данные по индексу цен производителей в Новой Зеландии за 3 кв. 2014 года. Ожидаемый рост инфляционного давления в этой стране может позволить паре NZDUSD протестировать уровень 0,8000.