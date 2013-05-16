Блог - не "Народный рейтинг"

● Если у тебя конкретная проблема в одном банке, то. Не факт, что она будет решена. Но написать стоит. Если хочешь обсудить системные проблемы, характерные для многих банков – пиши в блог. Не факт, что кто-то захочет обсуждать, а тем более что-то делать. Но по крайней мере будет интересный пост.● Если тебе достаточно, чтобы тебя прочитали только Представитель банка и Администратор,. Если хочешь, чтобы тебя прочитали ещё и другие люди, пиши в блог. В нём число просмотров покажет, сколько человек тебя прочитало. Или хотя бы открыло твой пост, посмотрело и решило не читать.Учти, что на banki.ru много пользователей, нашедших себя в жанре комментариев к отзывам в «Народном рейтинге».● Если тебе интересно, сколько тебе поставят лайков, можешь писать и в блог, и в «Народный рейтинг». И там, и там можно остаться с нулём. Хотя здесь мне Jasper-Foter один лайк поставит. Если напишешь хороший отзыв в «Народный рейтинг», тебе там поставят много «Нравится». И напишут несколько страниц комментариев. А ведь из тех, кто читает написанное в Интернете, только небольшой процент реагирует активно. Представь, сколько народу тебя прочитало!● Если напишешь в «Народный рейтинг» о Сбербанке, твой отзыв быстро утонет в море других. Если напишешь о нём в блог так, что пост попадёт в «Популярные сообщения», он долго будет висеть на видном месте. Кому-то удаётся написать про Сбербанк отзыв месяца. Кто-то регулярно пишет о Слоне интересные посты в блог. А я вот написала окончание истории «Лаять на слона", а её из "Народного рейтинга" удалили ...● Если стремишься к тому, чтобы твои истории о банках провоцировали дискуссию в каментах, в «Блогах» интерфейс лучше. Можно кликнуть по «Ответить» и ответить конкретному персонажу.Поскольку при этом каменты располагаются не в том порядке, в каком они сделаны, потом общая картина выглядит слегка странно. В «Народном рейтинге» всегда всё расположено в хронологическом порядке. Любители читать и комментировать отзывы в «Народном рейтинге» могут вообще не заглядывать в раздел «Блоги».● Если хочешь вставить в историю изображения, пиши в блог. В отзыв о банке не пройдёт. В тексте будет вставка с http и другой абракадаброй. В своём блоге у тебя будет возможность редактировать уже размещённый пост. Если найдёшь изображение не сразу, сможешь вставить потом. Или, наоборот, удалить неудачное. Или даже весь пост.● Если не хочешь, чтобы в твоём тексте меняли знаки препинания и разбивку на абзацы, пиши в блог. Хотя разбивка на абзацы, сделанная сотрудником сайта, может оказаться удачной.В блоге есть также возможность предварительного просмотра написанного поста. НО НИКОГДА НЕ ПИШИ НАЗВАНИЕ ПОСТА В БЛОГ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.● Блог лучше обновлять регулярно с удобными для тебя интервалами. В «Народный рейтинг» можно вообще не писать.Особенно если у тебя нет серьёзных проблем с банками. Но любому банку будет приятно, если о нём напишут положительный отзыв.