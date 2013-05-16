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Блог - не "Народный рейтинг"

16.05.2013 12:48 10 900 просмотров
● Если у тебя конкретная проблема в одном банке, то smile:write_nr: . Не факт, что она будет решена. Но написать стоит. Если хочешь обсудить системные проблемы, характерные для многих банков – пиши в блог. Не факт, что кто-то захочет обсуждать, а тем более что-то делать. Но по крайней мере будет интересный пост.

smile:!: Это не всё! Вот ещё 7 очень важных пунктов!

● Если тебе достаточно, чтобы тебя прочитали только Представитель банка и Администратор, smile:write_nr:. Если хочешь, чтобы тебя прочитали ещё и другие люди, пиши в блог. В нём число просмотров покажет, сколько человек тебя прочитало. Или хотя бы открыло твой пост, посмотрело и решило не читать. smile:| Учти, что на banki.ru много пользователей, нашедших себя в жанре комментариев к отзывам в «Народном рейтинге».

● Если тебе интересно, сколько тебе поставят лайков, можешь писать и в блог, и в «Народный рейтинг». И там, и там можно остаться с нулём. Хотя здесь мне Jasper-Foter один лайк поставит smile:) . Если напишешь хороший отзыв в «Народный рейтинг», тебе там поставят много «Нравится». И напишут несколько страниц комментариев. А ведь из тех, кто читает написанное в Интернете, только небольшой процент реагирует активно. Представь, сколько народу тебя прочитало!

● Если напишешь в «Народный рейтинг» о Сбербанке, твой отзыв быстро утонет в море других. Если напишешь о нём в блог так, что пост попадёт в «Популярные сообщения», он долго будет висеть на видном месте. Кому-то удаётся написать про Сбербанк отзыв месяца. Кто-то регулярно пишет о Слоне интересные посты в блог. А я вот написала окончание истории «Лаять на слона", а её из "Народного рейтинга" удалили ... smile:cry:

● Если стремишься к тому, чтобы твои истории о банках провоцировали дискуссию в каментах, в «Блогах» интерфейс лучше. Можно кликнуть по «Ответить» и ответить конкретному персонажу. smile:oops: Поскольку при этом каменты располагаются не в том порядке, в каком они сделаны, потом общая картина выглядит слегка странно. В «Народном рейтинге» всегда всё расположено в хронологическом порядке. Любители читать и комментировать отзывы в «Народном рейтинге» могут вообще не заглядывать в раздел «Блоги».

● Если хочешь вставить в историю изображения, пиши в блог. В отзыв о банке не пройдёт smile:( . В тексте будет вставка с http и другой абракадаброй. В своём блоге у тебя будет возможность редактировать уже размещённый пост. Если найдёшь изображение не сразу, сможешь вставить потом. Или, наоборот, удалить неудачное. Или даже весь пост.

● Если не хочешь, чтобы в твоём тексте меняли знаки препинания и разбивку на абзацы, пиши в блог. Хотя разбивка на абзацы, сделанная сотрудником сайта, может оказаться удачной. smile:thumbsup: В блоге есть также возможность предварительного просмотра написанного поста. НО НИКОГДА НЕ ПИШИ НАЗВАНИЕ ПОСТА В БЛОГ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.

● Блог лучше обновлять регулярно с удобными для тебя интервалами. В «Народный рейтинг» можно вообще не писать. smile:relax: Особенно если у тебя нет серьёзных проблем с банками. Но любому банку будет приятно, если о нём напишут положительный отзыв.

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
"Конкретную" проблему или "нештатную" ситуацию с банком можно успешно решить (есть разные варианты и способы). А "системные" проблемы банков - к сожалению "лечению" не поддаются!((
Так что извечные вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?" - можно смело считать национальной традицией!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Даже конкретная проблема не всегда поддаётся успешному решению. Нештатная ситуация требует терпения. Системные проблемы тоже можно лечить. Надо что-то менять в системе!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Менять в системе?)))
ЗЫ аппарат сокращать - змеевик удлинять. Горбачев (с)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, спасибо за совет! Я вот сейчас маюсь, куда написать про Сбербанк, который меня сегодня достал. Не хотела писать в блог. Но, наверное, придется...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, а как же ниша! Пишите в Народный рейтинг, не оскверняйте свой блог словом "Сбербанк". smile:write_nr:
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Марина, если вы хотите решения вашей проблемы (ну или хотя бы реакции банка на ситуацию) то лучше все-таки Народный рейтинг. В блоге прочтут только ваши читатели, а в случае с рейтингами есть отработанная система взаимодействия, в любом случае - ждем вашу историю.
Константин Александрович  (kk01)
#
Верно.
Посты опубликованные в Народном рейтинге быстро "уходят" вниз, а посты в блоге никуда не деваются, их легко найти и открыть, они будут лучше индексироваться поисковыми системами.

PS: иногда нужно осветить системную проблему конкретного банка, тогда и блога не жалко smile;)

PPS: по поводу UI и кнопки "Ответить" я даже написал пожеланием в техподдержку вместе с кратким багрепортом (по лэйауту сайта). Ответили:
Цитата
к сожалению, в ближайшее время нереализуемо.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, если системную, то в блог. А что такое UI? Кнопку "Ответить" я иногда просто забываю нажать. Но сейчас вовремя вспомнила.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, Наталья, спасибо за советы! В, наверное, правы, но я все-таки написала в блог, и там объяснила почему. Конечно, Народный рейтинг действеннее, но блог - более адекватная форма для меня. smile:shuffle:
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