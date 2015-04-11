Почти Юниаструм

Неделю не заходила на Банки.ру и жила спокойно. А вчера приспичило написать в блог. И потом, раз уж я всё равно здесь, зашла на форум. А там эта история про Транспортный … Конечно, у теперешнего кризиса есть отличия от предыдущего. Но многое повторяется. Валюта сначала выросла, потом упала. А теперь ещё банки стали вводить ограничения на пополнения вкладов с высокими процентами. Юниаструм в своё время вообще запретил пополнять. Транспортный сейчас наложил ограничения. 100000 в месяц. Народ в ветке разделился на два лагеря. Тех, у кого уже всё что надо лежит. И им главное, чтобы банк выжил. И тех, кто только открыл вклад на минимальную сумму и планировал пополнить позже. Такие желают Транспортному всяческого зла.
Кто-то пишет: «Я подам на банк в суд!» Ему отвечают: «По причине того, что не можете залить под завязку свой фикс? Не смешите людей!» Кто-то ещё откопал в документах банка слова о том, что тот оставил за собой право менять условия пополнения. Так что с юридической точки зрения казус, наверно, интересный. Но меня интересует исключительно собственный карман.
Я из тех, у кого уже всё там. Так что желаю банку только хорошего. И даже его понимаю. Смирилась, что не на все ступеньки лестницы удастся переложить деньги так, чтобы выжать максимум. В прошлый кризис у меня всё было в Сбере. Так что сейчас получаю новый опыт. Который показывает, что просто Поймать процент может быть мало. Желательно ещё и поскорее положить на вклад как можно больше денег. И фиксить нужно в как можно большем количестве банков. Хотя это на любителя. Потом ведь придётся за всем следить. Банки.ру читать. Переживать и волноваться. Это клиенты Сбербанка спят спокойно.
В Юниаструме потерь не было. Было только разочарование вкладчиков. А банк сам себя спас и до сих пор живёт. Сколько его ни ругают и ни хоронят. Сейчас по сравнению с теми временами ещё риск, что страховать не всё будут. Но чтобы отучить таких как я ловить процент, одних словесных угроз недостаточно. Только реальные потери смогут заставить пересмотреть планы. А пока надеюсь на лучшее.
Комментарии 7
ЗЫ а то адреналину можно нахлебаться по самое некуда!)))