Ziraat банк создает крупнейшую сеть биометрических банкоматов в Европе

Сеть из более чем 1500 биометрических банкоматов-ресайклеров производства GRG Banking будет построена к январю 2012 года



Крупнейший государственный банк Турции Ziraat банк построит крупнейшую в Европе сеть биометрических банкоматов к январю 2012 года, сеть будет состоять из 1505 банкоматов серии Н68 с функцией замкнутого оборота наличности производства компании GRG Banking.

Каждый банкомат-ресайклер оснащен сканером рисунка вен ладони – новейшей биометрической технологией безопасности, применяемой в банкоматах. В рамках данного проекта также осуществлена поставка 1400 настольных сканеров рисунка вен ладони производства GRG, подключаемых к компьютеру USB-порт. Сканеры будут установлены в отделениях банка для первоначального сканирования ладони.

Ziraat банк будет использовать это преимущество для предотвращения мошенничества и создания у клиентов чувства большей безопасности и комфорта. Повышению удовлетворенности клиентов может способствовать более быстрая идентификации, чем при использовании карты для банкомата с введением PIN-кода, а также отсутствие необходимости брать карту и запоминать PIN-код.

Технология верификации рисунка вен использует расположение кровеносных сосудов на ладони человека как персональные данные для идентификации. Вставив карту и введя PIN-код, пользователь держит свою руку над сенсором банкомата в целях проверки. Рисунок вен на ладони является уникальным для каждого человека, поэтому другие люди не могут снять деньги с помощью украденной карточки. Информация о рисунке вен ладони хранится в карте, что обеспечивает сохранность биометрических данных, в том числе от сотрудников банка.

Технология рисунка вен ладони обладает рядом преимуществ для пользователей по сравнению с другими биометрическими технологиями: большей стабильностью и гигиеничностью, бесконтактным методом считывания, отсутствием зависимости от возраста и уникальностью для каждого человека. Независимые исследования показали, что в идеальных условиях технология рисунка вен ладони может быть в 4 раза точнее, чем сканирование отпечатков пальцев. По сравнению с пальцем, ладонь имеет более широкий и сложный характер сосудистого рисунка, следовательно, содержит множество различных признаков для идентификации личности.

Компания IT SERVICE Retail&Banking является эксклюзивным дистрибьютором GRG Banking на территории Российской Федерации и стран СНГ. Компания GRG Banking – производитель устройств банковского самообслуживания и один из ведущих поставщиков решений по автоматизации оборота денежной наличности в Китае и на международном рынке.

IT SERVICE Retail&Banking представляет на российском рынке автоматизированные депозитные машины, банкоматы для выдачи и внесения наличных, банкоматы-ресайклеры и ночные сейфы производства GRG Banking. В настоящее время пилотные проекты по внедрению решений на базе устройств производства GRG Banking реализуются в сети «METRO Cash & Carry», банке «Русский стандарт», ФГУП «Почта России».