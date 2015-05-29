Вход
Профиль Блог Лента Активность

Примеры претензий на действия АО "Тинькофф-Банк" по поводу понижения ставки вкладов

29.05.2015 12:02 46 18 476 просмотров
Благодаря пользователю alex-khokhlov, рад представить Вам примеры претензий на недавние действия банка по уменьшению процентной ставки. Вы просто скачиваете, добавляете свои данные и отправляете. Времени на это нужно не многим больше, чем на написание очередного сообщения в ветке вклады в Тинькофф.

Рекомендованый план действий такой:

1. Пишите на портале отзыв о банке в Народном Рейтинге - мы же не хотим, чтобы после всего этого банк для несведующих людей был очень хороший, клиентоориентированный и вообще на 4ом месте, учитывая что уже были жалобы пользователей на пропажу их отрицательных отзывы советую сделать скриншот его, а также запомнить в броузере прямую ссылку на него. Внимание: если вы публикуете отзыв БЕЗ ОЦЕНКИ то он не идет банку в рейтинг и банк так и будет якобы один из самых клиентоориентированных на портале. Даже если вы УЖЕ опубликовали отзыв без оценки просто попросите модератора поменять ее на ту, которая Вам кажется подходящей для банка. Модераторы могут удалять плохие оценки, мотивируя это тем, что "по правилам рейтинга содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается".
Поэтому пишите модераторам (можно сразу в тексте отзыва), что в данном случае негативная оценка ставится за то, что банк НЕ СОБЛЮДАЕТ ранее заявленные им условия предоставления продуктов и услуг, которыми он заманивал вкладчиков в тяжелое для всех банков время.
2. Берем ниже образцы претензий, добавляем свои данные и отправляем в ЦБ, ФАС, РПН (в РПН идет тот же шабло, что и в ФАС, меняете только заголовок на УЩЕАМЛЕНИЕ ПРАВ ПОРТЕБИТЕЛЕЙ - желательно по почте заказным письмом, но, если совсем уж влом то через интернет. Но лучше не полениться и проходя мимо почты потратить 5 минут на отправку, все госструктуры значительно больше уважают бумажки с живой подписью.
3. Если у жены, мамы, сына или кошки тоже есть договор с ТКС - повторяем пункты 1 и 2 от их имени.

Все 3 пункта вряд ли займут более 5-10 минут!!!


претензия в ЦБ РФ по уменьшению процентных ставок Тинькофф Банком
пример запроса документов по вкладам в Тинькофф Банке
жалоба в ФАС с упоминанием "письма счастья" от ТКС
Дополнение к предыдущему шаблону по поводу незаконных пунктов УБКО - обязательно добавьте в Ваши претензии, сделанные по предыдущим шаблонам
образец жалобы в ФАС, написанной пользователем Дмитрий29


Также спешу сообщить, что ФАС уже рассмотривало аналогичное дело в отношении другого банка и приняло решение в пользу вкладчиков. Так что не надо волноваться, Ваша дорога сейчас - ЦБ, ФАС, РПН.

P.S. Настоятельно рекомендую подписаться на мой блог (нажать одну кнопку). В этом случае Вы сможете максимально быстро узнавать о новых постах в моем блоге. А их, поверьте, в ближайшее время, будет немало. Если же у вас есть знакомые или друзья со вкладами в ТБ, пожалуйста, пришлите им ссылку на мой блог, читать его можно даже без регистрации на портале, ведь чем больше будет жалоб, тем сложнее не обратить на них внимание. Спасибо.

P.P.S. Модераторы по тихому стирают ссылку на мою группу вконтакте! Если вы хотите присоединиться и там или рассказать о ней Вашим друзьям вконтакте, то найти ее можно по имени - "Останови Тинькофф". Жду вас там.


Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь


Еще по теме "Рекомендации пострадавшим вкладчикам банка":

Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 1. 12.01.2016 17:29
Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!! 24.11.2015 17:44
Внимание! Всем, кто отправлял жалобы в ФАС и не получил письмо с запросом согласия на обработку информации! 19.07.2015 18:07
Как правильно заполнить ответ на запрос ФАС по делу банка Тинькофф 13.07.2015 12:54
Важные новости по ситуации с АО "Тинькофф Банк" по вопросу унификации ставок по вкладам 06.07.2015 09:00
Внимание всем, кто отправлял жалобы на АБ "Тинькофф" по изменению ставки 03.06.2015 20:43

Комментарии 46

Benefacio  (Benefacio)
#
Не хватает заявления в прокуратуру, ведь ТБ пытается своими действиями разрушить банковскую систему страны!
Ведь дурной пример заразителен и эту заразу надо остановить!
И лучше, если прокуратура в интересах государства займётся этим.
QualityControl  (QualityControl)
#
Обратите внимание, что на сайте ФАС написано следующее ( http://www.fas.gov.ru/citizens/feedback/ ):
8. Заявления и жалобы о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе следует подписывать собственноручной или электронной цифровой подписью и направлять в письменной форме, в том числе по факсу или на адрес электронной почты delo@fas.gov.ru
Константин Петров  (kpetrov)
#
Выложите пожалуйста также пример запроса в Роспотребнадзор.
Спасибо!
елена оя  (oja)
#
Добрый день, Константин! Меня зовут Елена. Я редактор радиостанции "Русская служба новостей". Мы пытаемся разобраться, в том законно ли решение банка "Тинькофф" уменьшить доходность для дополнительных взносов на открытые ранее пополняемые вклады. http://rusnovosti.ru/posts/375214 X
Хотели бы записать сегодня по телефону небольшое интервью с пострадавшими вкладчиками (не больше 8 мин), чтобы они разъяснили нам позицию вкладчиков. Со мной можно связаться через почту elen-shcherba@yandex.ru С уважением, Елена Оя
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Для запроса в РосПотребНадзор можно взять запрос в ФАС и поменять тему обращения на "Нарушение прав потребителей".
Илья Шошин
#
Скажите а письмо обязательно должно быть в бумажном варианте или можно по электронной почте?(это по поводу запроса в Тиньков документов по вкладам) и что там вначале за номер нужно проставить?=)
Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
#
Номер можете поставить любой. Если вы регулярно пишете письма - обычно вы ведете у себя сквозной учет.
Лучше письмо отправить в бумажном виде, т.к. ответ на электронный запрос не гарантирован + один из документов из списка они предоставляют только по письменному запросу.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Номер любой smile:-) Вроде бы банк требует письмо по почте РФ. Но вы можете попробывать распечатать письмо, ПОДПИСАТЬ, отсканировать и выслать в банк по эл. почте. Результат просьба описать тут.
Max  (Gmax)
#
Если Вам не сложно, добавьте в свои пост ссылку на решение ФАС по отмене пополнений (так, на всякий случай) http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_40482.html .

Еще в жалобу для ФАС хорошо вставить кусок из упоминаемого Вами прецедентного решения ФАС: "Мы очень просим граждан, которые сталкиваются с подобной практикой, не оставлять ее без внимания и обращаться в Московское УФАС России», - отметил руководитель Московского Управления Федеральной антимонопольной службы России Рачик Петросян".
Max  (Gmax)
#
Цитата
Так у меня уже есть такая ссылка в последнем абзаце

Константин


Я по ошибке сначала не ту ссылку поставил, речь идет об отмене пополнений (как возможный шаг ТБ).
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Давайте добавлю, когда и если до этого дойдет. Пока преждевременно, как мне кажется, но ссылка хорошая, спасибо.
Обновил шаблон жалобы в ФАС с учетом писем счастья, благодарю пользователя Gmax.
Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
#
Забавно, но банк прислал следующий ответ на мой запрос новых тарифов:
Банк согласно Договору информирует клиентов об изменениях в тарифных планах, новый тарифный план клиент может запросить после вступления его в силу. Более того, Тинькофф Банк заранее (более чем за месяц) предупредил клиентов об изменениях, которые вступают в силу 01.07.2015.

Т.е. банк еще и отказывается предоставлять клиенту новые тарифы.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Ну чему тут удивляться. Банк уже год игнорирует некоторые официальные письма от меня, отправленные по почте РФ с уведомлением о вручении. Тут уж даже юристы опытные удивляются...
Андрей Строков  (novnik)
#
Мне кажется, в Роспотребнадзор надо изменить текст заявления - найти какую нибудь ссылку на решения самого РПН (я не нашел).
Виктор Рудометов  (rudometov)
#
Спасибо за шаблоны! Подскажите, стоит ли у банка запросить бумажные договора на вклады? Что еще стоит заодно запрашивать?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Не волнуйтесь, у РПН юристы хорошие, я уже проверил smile:-)
Обязательньо бумажные с ЖИВЫМИ печатями.
В этом посте есть ссылка на примерный запрос - в нем есть список чего запрашивать.
imlazycat  (imlazycat)
#
Цитата
Внимание: если вы публикуете отзыв БЕЗ ОЦЕНКИ то он не идет банку в рейтинг и банк так и будет якобы один из самых клиентоориентированных на портале. Даже если вы УЖЕ опубликовали отзыв без оценки просто попросите модератора поменять ее на ту, которая Вам кажется подходящей для банка.

Модераторы удаляют плохие оценки, мотивируя это тем, что "по правилам рейтинга содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается".

Поэтому пишите модераторам (можно сразу в тексте отзыва), что в данном случае негативная оценка ставится за то, что банк НЕ СОБЛЮДАЕТ ранее заявленные им условия предоставления продуктов и услуг, которыми он заманивал вкладчиков в тяжелое для всех банков время.
Ruslan  (bubusiki)
#
Создайте какую-нибудь группу "Вконтакте" для увеличения числа тех, кто сюда не заглядывает, но сидит "Вконтакте" и тоже хочет защитить свои права. Там аудитория намного больше.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Сделал по быстрому. Теперь вопрос - как рассказать о ней людям в контакте?
Я не очень силен в контакте, может кто запустить репост? Или какие там есть группы такой тематики?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения