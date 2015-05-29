Примеры претензий на действия АО "Тинькофф-Банк" по поводу понижения ставки вкладов

Благодаря пользователю alex-khokhlov, рад представить Вам примеры претензий на недавние действия банка по уменьшению процентной ставки. Вы просто скачиваете, добавляете свои данные и отправляете. Времени на это нужно не многим больше, чем на написание очередного сообщения в ветке вклады в Тинькофф.
Рекомендованый план действий такой:
1. Пишите на портале отзыв о банке в Народном Рейтинге - мы же не хотим, чтобы после всего этого банк для несведующих людей был очень хороший, клиентоориентированный и вообще на 4ом месте, учитывая что уже были жалобы пользователей на пропажу их отрицательных отзывы советую сделать скриншот его, а также запомнить в броузере прямую ссылку на него. Внимание: если вы публикуете отзыв БЕЗ ОЦЕНКИ то он не идет банку в рейтинг и банк так и будет якобы один из самых клиентоориентированных на портале. Даже если вы УЖЕ опубликовали отзыв без оценки просто попросите модератора поменять ее на ту, которая Вам кажется подходящей для банка. Модераторы могут удалять плохие оценки, мотивируя это тем, что "по правилам рейтинга содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается".
Поэтому пишите модераторам (можно сразу в тексте отзыва), что в данном случае негативная оценка ставится за то, что банк НЕ СОБЛЮДАЕТ ранее заявленные им условия предоставления продуктов и услуг, которыми он заманивал вкладчиков в тяжелое для всех банков время.
2. Берем ниже образцы претензий, добавляем свои данные и отправляем в ЦБ, ФАС, РПН (в РПН идет тот же шабло, что и в ФАС, меняете только заголовок на УЩЕАМЛЕНИЕ ПРАВ ПОРТЕБИТЕЛЕЙ - желательно по почте заказным письмом, но, если совсем уж влом то через интернет. Но лучше не полениться и проходя мимо почты потратить 5 минут на отправку, все госструктуры значительно больше уважают бумажки с живой подписью.
3. Если у жены, мамы, сына или кошки тоже есть договор с ТКС - повторяем пункты 1 и 2 от их имени.
Все 3 пункта вряд ли займут более 5-10 минут!!!
претензия в ЦБ РФ по уменьшению процентных ставок Тинькофф Банком
пример запроса документов по вкладам в Тинькофф Банке
жалоба в ФАС с упоминанием "письма счастья" от ТКС
Дополнение к предыдущему шаблону по поводу незаконных пунктов УБКО - обязательно добавьте в Ваши претензии, сделанные по предыдущим шаблонам
образец жалобы в ФАС, написанной пользователем Дмитрий29
Также спешу сообщить, что ФАС уже рассмотривало аналогичное дело в отношении другого банка и приняло решение в пользу вкладчиков. Так что не надо волноваться, Ваша дорога сейчас - ЦБ, ФАС, РПН.
P.S. Настоятельно рекомендую подписаться на мой блог (нажать одну кнопку). В этом случае Вы сможете максимально быстро узнавать о новых постах в моем блоге. А их, поверьте, в ближайшее время, будет немало. Если же у вас есть знакомые или друзья со вкладами в ТБ, пожалуйста, пришлите им ссылку на мой блог, читать его можно даже без регистрации на портале, ведь чем больше будет жалоб, тем сложнее не обратить на них внимание. Спасибо.
P.P.S. Модераторы по тихому стирают ссылку на мою группу вконтакте! Если вы хотите присоединиться и там или рассказать о ней Вашим друзьям вконтакте, то найти ее можно по имени - "Останови Тинькофф". Жду вас там.
Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите здесь
Еще по теме "Рекомендации пострадавшим вкладчикам банка":
Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 1. 12.01.2016 17:29
Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!! 24.11.2015 17:44
Внимание! Всем, кто отправлял жалобы в ФАС и не получил письмо с запросом согласия на обработку информации! 19.07.2015 18:07
Как правильно заполнить ответ на запрос ФАС по делу банка Тинькофф 13.07.2015 12:54
Важные новости по ситуации с АО "Тинькофф Банк" по вопросу унификации ставок по вкладам 06.07.2015 09:00
Внимание всем, кто отправлял жалобы на АБ "Тинькофф" по изменению ставки 03.06.2015 20:43
Комментарии 46
Ведь дурной пример заразителен и эту заразу надо остановить!
И лучше, если прокуратура в интересах государства займётся этим.
Еще бы скан документа ,где указана доходность с учетом капитализации
8. Заявления и жалобы о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе следует подписывать собственноручной или электронной цифровой подписью и направлять в письменной форме, в том числе по факсу или на адрес электронной почты delo@fas.gov.ru
http://web.archive.org/web/20150116141149/https://www.tinkoff.ru/deposit/tariffs/
Спасибо!
Хотели бы записать сегодня по телефону небольшое интервью с пострадавшими вкладчиками (не больше 8 мин), чтобы они разъяснили нам позицию вкладчиков. Со мной можно связаться через почту elen-shcherba@yandex.ru С уважением, Елена Оя
Лучше письмо отправить в бумажном виде, т.к. ответ на электронный запрос не гарантирован + один из документов из списка они предоставляют только по письменному запросу.
Еще в жалобу для ФАС хорошо вставить кусок из упоминаемого Вами прецедентного решения ФАС: "Мы очень просим граждан, которые сталкиваются с подобной практикой, не оставлять ее без внимания и обращаться в Московское УФАС России», - отметил руководитель Московского Управления Федеральной антимонопольной службы России Рачик Петросян".
Константин
Я по ошибке сначала не ту ссылку поставил, речь идет об отмене пополнений (как возможный шаг ТБ).
Обновил шаблон жалобы в ФАС с учетом писем счастья, благодарю пользователя Gmax.
Банк согласно Договору информирует клиентов об изменениях в тарифных планах, новый тарифный план клиент может запросить после вступления его в силу. Более того, Тинькофф Банк заранее (более чем за месяц) предупредил клиентов об изменениях, которые вступают в силу 01.07.2015.
Т.е. банк еще и отказывается предоставлять клиенту новые тарифы.
Обязательньо бумажные с ЖИВЫМИ печатями.
В этом посте есть ссылка на примерный запрос - в нем есть список чего запрашивать.
Модераторы удаляют плохие оценки, мотивируя это тем, что "по правилам рейтинга содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается".
Поэтому пишите модераторам (можно сразу в тексте отзыва), что в данном случае негативная оценка ставится за то, что банк НЕ СОБЛЮДАЕТ ранее заявленные им условия предоставления продуктов и услуг, которыми он заманивал вкладчиков в тяжелое для всех банков время.
Я не очень силен в контакте, может кто запустить репост? Или какие там есть группы такой тематики?