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Банковское кролиководство

09.12.2010 13:35 7 1 950 просмотров
Новый 2011-й по восточному календарю будет годом кролика. Предлагаю подборку банковской рекламы с этим персонажем: белый кролик, кролики и капуста, кролики занимаются любовью и соответственно… очень много кроликов, как символ преумножения богатства.






Комментарии 7

mosoblbank_pr  (mosoblbank_pr)
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Вспомнилось сразу "Кролик - это не только ценный мех..." smile:D
Но мех кролика - дешевый.
Кролик никак не вызывает у меня ассоциации с богатством.
А скоростью приумножения себе подобных знамениты и иные существа.
Почему же именно кролики?

Фёдор  (Racer666)
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про каждый год говорят, что он принесет богатство. Кролик просто реален и можно в рекламе использовать фотографии.
Екатерина Володина  (VEI)
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забавно.
Ллойдс у меня (наверное не только у меня) всегда ассоциировался в красивыми скакунами, никак не с кроликами smile:)
а ведь год не только кролика, но и кота - интресно, а кошки есть в банковской рекламе?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Кошек в банковской рекламе несметное количество. Причем не только в ритейле, но и private banking. Вот для примера:
кейс 28
Парадокс, но лошади всречаются гораздо реже...
Артур Немезов  (Whitemute)
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Есть мнение, что 2011 год - год Белого Металлического Кота.
smile:-)
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