Банковское кролиководство

mosoblbank_pr (mosoblbank_pr) 09.12.2010 23:30 # Вспомнилось сразу "Кролик - это не только ценный мех..." Но мех кролика - дешевый. Кролик никак не вызывает у меня ассоциации с богатством. А скоростью приумножения себе подобных знамениты и иные существа. Почему же именно кролики? 0
Комментарии 7
Но мех кролика - дешевый.
Кролик никак не вызывает у меня ассоциации с богатством.
А скоростью приумножения себе подобных знамениты и иные существа.
Почему же именно кролики?
Ллойдс у меня (наверное не только у меня) всегда ассоциировался в красивыми скакунами, никак не с кроликами
а ведь год не только кролика, но и кота - интресно, а кошки есть в банковской рекламе?
кейс 28
Парадокс, но лошади всречаются гораздо реже...
как же это я пропустила такую интересную тему...