На графике:
черная линия - рыночная капитализация Morgan Stanley
оранжевая диаграмма - объем средств, одолженных Morgan Stanley Fed'ом во время кризиса
красная линия - отношение выданных Fed'ом средств к рыночной капитализации Morgan Stanley, в %
В наиболее экстремальных точках (октябрь-ноябрь 2008) капитализация банка падала до $10 млрд, в то время как объем кредита от ФРС превышал $100 млрд. Таким образом отношение кредита ФРС к капитализации MS в экстремальных точках превышало 750%.
Интересно, была ли у ФРС уверенность, что Morgan Stanley вернет все эти деньги примерно через полгода?
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