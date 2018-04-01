Популярные сообщения

Если почитать Народный рейтинг, то не редко можно увидеть отзывы о кредитках банка «Тинькофф», написанные словно под копирку. Люди излагают свои злоключения, не задумываясь об их причинах.
А зря, ибо причина большинства таких отзывов одна и зовётся она «Невнимательность», а если называть вещи своими именами, то попросту «Лень». На вопрос «Почему?» я отвечу в конце.
Итак, ошибки (в порядке возникновения).
1. Кредитный лимит.
Отзыв: «А-ааа, я просил (а) 200 000, а мне дали 5 000!!! Кошмар, знал (а) бы, не тратил (а) бы время».
А кто мешал узнать? Банк одобряет сумму ДО максимума. Например, До 300 000. В чём обман? Кто мешал полистать интернет и посмотреть обзоры, которые лежат в общем доступе? Зачем усложнять себе жизнь? Если человек сумел дожить до 18-ти лет, то наверное, должен понимать, что в рекламе пишут только о плюсах и что любой продукт нужно изучать.
Лимит банк устанавливает изначально невысокий. А потом его повышает. Например, мне повысили в четвёртом расчётном периоде.
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