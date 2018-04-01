Популярные сообщения

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Иван 01.04.2018 18:30 magistr201
ТОП 5 ошибок пользователей кредитных карт Тинькофф Банка.
Если почитать Народный рейтинг, то не редко можно увидеть отзывы о кредитках банка «Тинькофф», написанные словно под копирку. Люди излагают свои злоключения, не задумываясь об их причинах. А зря, ибо причина большинства таких отзывов одна и зовётся она «Невнимательность», а если называть вещи своими именами, то попросту «Лень». На вопрос «Почему?» я отвечу в конце. Итак, ошибки (в порядке возникновения). 1. Кредитный лимит. Отзыв: «А-ааа, я просил (а) 200 000, а мне дали 5 000!!! Кошмар, знал (а) бы, не тратил (а) бы время». А кто мешал узнать? Банк одобряет сумму ДО максимума. Например, До 300 000. В чём обман? Кто мешал полистать интернет и посмотреть обзоры, которые лежат в общем доступе? Зачем усложнять себе жизнь? Если человек сумел дожить до 18-ти лет, то наверное, должен понимать, что в рекламе пишут только о плюсах и что любой продукт нужно изучать. Лимит банк устанавливает изначально невысокий. А потом его повышает. Например, мне повысили в четвёртом расчётном периоде. Читать далее
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