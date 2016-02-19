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В банк со свинными почками

19.02.2016 19:39 2 630 просмотров
Банк ВТБ24 прокомментировал сегодняшний визит валютных заемщиков со свиными почками в свой офис на Лесном проспекте.

"Да, действительно, сегодня в офисе ВТБ24 на Лесном проспекте, 63, в 16.00 появилась группа примерно из 40 человек, которые сразу же развернули плакаты с различными лозунгами, касающимися валютной ипотеки, и стали раскладывать на столах сотрудников субпродукты, – заявил Иван Макаров, представитель ВТБ24 в СЗФО. – После почти часа переговоров с директором допофиса и сотрудниками полиции данные граждане покинули офис, продолжив свою акцию на улице. Всего ими было подано около десяти заявлений, которые были должным образом зарегистрированы и в ближайшее время будут переданы руководству ВТБ24. Со своей стороны, мы в очередной раз хотели бы подчеркнуть, что банк продолжит работать в индивидуальном порядке с каждым из проблемных ипотечных заемщиков, в том числе и с теми, кредитные обязательства которых номинированы в валюте".

Справка:

Прийти в офис ВТБ24 на Лесном, 63, заемщики решили после того, как, по их словам, одному из них сотрудник именно этого отделения якобы предложил расплатиться по возросшему в 2 – 3 раза кредиту, продав почку.

Комментарии 2

Юлия Миронова  (ucha22)
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Не надо с больной головы на здоровую перекладывать: раньше "типа" умные такие взяли ипотеку в долларах (шут с ним, что были 90-ые, забыли пОходя, что с курсом бывает), процент-то по-меньше - рискнём-может пронесёт. Рискнули - не пронесло. Отвечать надо за свои поступки, а не ныть и шоу теперь устраивать: то почки, то наручники. Что за манера в обществе утвердилась: набрать денег - набрали: итопеку, кредиты, а отдавать за чей счёт собрались? Не за счёт ли добросовестных налогоплательщиков! Коллекторов полностью поддерживаю: пока жестко не надавишь на "заёмщиков", вообще не рыпнуться, а по суду - не смешите, с них и взять-то нечего... Ещё выход: не могут деньги отдавать - пусть "дуют" на каменоломню, черезчур уж у нас законы мягкие для таких паскуд.
Юрий Максимов  (mcsimov)
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поддерживаете методы коллекторов с сжиганием подъездов и жилых домов?))) или замки всего подъезда залитые монтажной пеной? на счет ипотеки в долларах - народ верил обещаниям луноликого, что жить стало лучше, жить стало веселее... плюс не все банки давали ипотеку в рублях на момент заключения договора. а жилищный вопрос решать надо. вообще если государство хочет решать проблему с жильем оно строит дома, а не мутит с льготной ипотекой. сейчас вместо поддержки производства, сельского хозяйства наша власть в первую очередь поддерживает банки. сейчас выделили 600 млрд, которые будут тупо разворованы и списаны на премии топ - менеджерам.
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