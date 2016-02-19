В банк со свинными почками

Банк ВТБ24 прокомментировал сегодняшний визит валютных заемщиков со свиными почками в свой офис на Лесном проспекте."Да, действительно, сегодня в офисе ВТБ24 на Лесном проспекте, 63, в 16.00 появилась группа примерно из 40 человек, которые сразу же развернули плакаты с различными лозунгами, касающимися валютной ипотеки, и стали раскладывать на столах сотрудников субпродукты, – заявил Иван Макаров, представитель ВТБ24 в СЗФО. – После почти часа переговоров с директором допофиса и сотрудниками полиции данные граждане покинули офис, продолжив свою акцию на улице. Всего ими было подано около десяти заявлений, которые были должным образом зарегистрированы и в ближайшее время будут переданы руководству ВТБ24. Со своей стороны, мы в очередной раз хотели бы подчеркнуть, что банк продолжит работать в индивидуальном порядке с каждым из проблемных ипотечных заемщиков, в том числе и с теми, кредитные обязательства которых номинированы в валюте".Справка:Прийти в офис ВТБ24 на Лесном, 63, заемщики решили после того, как, по их словам, одному из них сотрудник именно этого отделения якобы предложил расплатиться по возросшему в 2 – 3 раза кредиту, продав почку.