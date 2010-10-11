Про уверенность в завтрашнем дне
11.10.2010 11:20
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Как у вас обстоят дела с этим вопросом? Вы с уверенностью смотрите в будущее или есть какие-то факторы, которые мещают вам это делать? Посмотрел какой-то сюжет на тему того, что у потребителя уверенность падает: цены растут, а зарплаты нет, хотя, по-моему, и раньше так было, а было и хуже. Так что там с уверенностью? Понятно, что особых поводов для оптимизма нет. Но при этом уверенность должна быть всегда, иначе сложно чего-то добиться, по-моему.
Комментарии 5
Смелое заявление Напомнило об одном из симптомов маниакального синдрома с признаками эйфории Ну а люди, знакомые с понятием риск-менеджмент, действуют не исходя из субъективных ощущений вроде настроения, а на основе анализа объективных показателей. А этот анализ показывает, что сейчас валютные, сырьевые, фондовые рынки настолько волатильны, что спрогнозировать направление тренда на ближайшие годы практически невозможно. Ну и соответственно накопления надо держать преимущественно в консервативных инструментах, а входить в ипотеки, крупные кредиты только при жизненно важной необходимости
Вот как то так...