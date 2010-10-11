Про уверенность в завтрашнем дне



Как у вас обстоят дела с этим вопросом? Вы с уверенностью смотрите в будущее или есть какие-то факторы, которые мещают вам это делать? Посмотрел какой-то сюжет на тему того, что у потребителя уверенность падает: цены растут, а зарплаты нет, хотя, по-моему, и раньше так было, а было и хуже. Так что там с уверенностью? Понятно, что особых поводов для оптимизма нет. Но при этом уверенность должна быть всегда, иначе сложно чего-то добиться, по-моему.