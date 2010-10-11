Вход
Профиль Блог Лента Активность

Про уверенность в завтрашнем дне

11.10.2010 11:20 5 1 237 просмотров

Как у вас обстоят дела с этим вопросом? Вы с уверенностью смотрите в будущее или есть какие-то факторы, которые мещают вам это делать? Посмотрел какой-то сюжет на тему того, что у потребителя уверенность падает: цены растут, а зарплаты нет, хотя, по-моему, и раньше так было, а было и хуже. Так что там с уверенностью? Понятно, что особых поводов для оптимизма нет. Но при этом уверенность должна быть всегда, иначе сложно чего-то добиться, по-моему.

Комментарии 5

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Уверенность-то имеется, но как-то не очень уверенно. Оптимизма намного больше. smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
уверенность должна быть всегда


Смелое заявление smile:o Напомнило об одном из симптомов маниакального синдрома с признаками эйфории smile:) Ну а люди, знакомые с понятием риск-менеджмент, действуют не исходя из субъективных ощущений вроде настроения, а на основе анализа объективных показателей. А этот анализ показывает, что сейчас валютные, сырьевые, фондовые рынки настолько волатильны, что спрогнозировать направление тренда на ближайшие годы практически невозможно. Ну и соответственно накопления надо держать преимущественно в консервативных инструментах, а входить в ипотеки, крупные кредиты только при жизненно важной необходимости smile:(
Вот как то так...
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Мы знаем, что изменений к лучшему не бывает, поэтому в будущее, конечно, смотрим с уверенностью.
Евгений  (Адреналин1)
#
Прочитал Ваш пост Артур и задумался, что уверенность действительно есть, так как на работе все стабильно и понятно. В случае чего, думаю смогу найти работу как минимум не с худшими условиями. А так в целом, планирую дорогостоящие покупки и т.д., в целом все достаточно ровно.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения