Оцениваем сайт СвязьБанка

Сайт выполнен в соответствии с фирменным стилем, это сразу бросается в глаза и это большой плюс. Дальше глаза начинают разбегаться – на сайте огромное количество пунктов меню, в том числе дублирующих.
Центральный блок сайта – большой коллаж, он также красиво выполнен в фирменном стиле, но тем не менее блок пустой и нефункциональный. А ведь это самое видное место сайта, которое можно было бы использовать с большей эффективностью, если, скажем, поместить туда оперативно заменяемый баннер, слоган, побуждающий к покупке или другой графический коллаж, иллюстрирующий преимущества партнерства с Банком.
Под центральным блоком находятся вкладки с выпадающим меню – меню появляется слева, что в общем-то не совсем очевидно при первоначальных кликах.
При попытке взять кредит взору пользователя предстает огромное количество текстов, под которыми внизу спрятаны маленькие иконки - заявка на получение кредита и калькулятор. Эти интерактивные элементы сайта ни в коем случае не нужно прятать! Лучше спрятать длинные невыразительные тексты.
Чтобы сделать вклад , сначала нужно изучить все разновидности вкладов Банка. От этого утомительного процесса пользователя можно было бы избавить, если сразу на странице «вклады» разместить калькулятор или интерактивный тест (что вы ожидаете от вклада, на какой срок, какие суммы) – это помогло бы пользователю сразу изучить именно тот продукт, который ему оптимально подходит.
Карта сайта невероятно огромная! Ее нужно было разбивать на блоки по разделам или изобразить схематично.
Как и на многих банковских сайтах здесь мелкие шрифты и огромное количество текстов. В целом необходима небольшая коррекция дизайна и основательная проработка юзабилити.
Комментарии 3
Гламурные тона вообще напрягают