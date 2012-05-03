Популярные сообщения

Елена Пушникова Алёна) Ура, я скоро стану автомобилистом... Наконец-то я решилась купить свой первый в жизни автомобиль.. на эту тему уже дискутирую со своими родственниками и друзьями. Особенно резонанс вызывает эта тема у мужчин, заранее считающих женщину за рулем взрывоопасной смесью))) не могу не согласиться, но могу добавить, что и среди мужчин встречаются такие экземплярчики. К покупке решила подготовиться основательно, права у меня пылятся на полке уже 8 лет. Пережив лобовое столкновение не могла себя заставить несколько лет даже сидеть на переднем сидении, не говоря уж о том, чтобы начать водить. Теперь вижу в ситуации скорее необходимость, т.к. очень много мест, куда бывает неудобно добираться общественным транспортом, и супруг далеко не всегда свободен. С мая начинаю занятия с инструктором, и к лету, надеюсь мой заветный автомобильчик будет стоять у меня под окнами. Страшно ужасно, психологический барьер за 8 лет трудно преодолеть, но буду пытаться. Родители за меня боятся, ставя в основное условие приобретение автомобиля 6 подушек безопасности))), супруг критикует, сложно в общем Машину решила взять новую, чтобы было за нее страшно и не расслабляться. Читать далее 3

Елена Пушникова Алёна) Перемен требуют наши сердца... В выходные по НТВ смотрела передачу "Кодекс мести". Немного задела за живое, захотелось обсудить. В передаче рассказывали про этаких "робин гудов" нашего времени, про борцов с несправедливостью. Особенно поразила молодая девушка, которая в одиночку пытается бороться с педофилами. Самое смешное, и одновременно, страшное в этой истории то, что нашей доблестной полиции, казалось бы, нет до этого никакого дела. Но как она это делает.. достойно всяческих похвал, ищет сайты, на которых тусуются эти самые педофилы, вступает с ними в переписку, узнает адреса, пароли, явки, и с пылу, с жару преподносит их готовеньких в полицию.. те благосклонно принимают... но лишний шаг делать отказываются: ну нет у них ни времени, интернета тоже нет для вычисления преступников, в общем, ненужное это занятие заниматься своей работой. Вот из этой передачи накануне выборов вынесла для себя одну мораль, что в нашем государстве, практически каждый пытается увильнуть от своих обязанностей, пытается переложить ответственность за что-то на плечи другого человека. Читать далее 4

Елена Пушникова Алёна) Мысли вслух или мой ответ новому формату блогов. Редко сейчас пишу из-за отсутствия времени, но последние события не могла не откомментировать, слишком задело, даже неприятно задело. Да, действительно, раньше было трудно стать блоггером, портал был заинтересован в интересных, мыслящих людях, часто ТОП-менеджерах. Наверное, я, как и некоторые, на тот момент весьма активные форумчане (кто с порталом практически с первых дней его открытия) в формат блогов в общем-то не очень вписывались, но блог мне открыли (за что я благодарна Филиппу и Катюше Суворовой), и мне казалось что меня читали, много комментировали, каждый раз пыталась найти интересную тему, а не просто отписаться. Получилось или нет, решать вам, но я старалась быть интересной, в некоторых кругах я даже стала весьма популярна)), но как человеку скромному от природы мне иногда такая популярность не льстила, а наоборот.. Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно. Читать далее 5

Елена Пушникова Алёна) Летнее настроение или куда поехать в отпуск. Близится лето, настроение не рабочее. Начали думать, куда бы податься. Эта проблема встает теперь перед нами каждое лето. Раньше ездили в Европу на экскурсии, были в Китае, Америке, в общем много где были. Сейчас ездим с сыном, ему еще нет 4 лет. Турция, Египет, Турция, Турция.... надоело... в прошлом году пытались освоить Болгарию. Привезли оттуда жуткую кишечную палочку у малыша. Потом стали ездить по России, были на Селигере, в Подмосковье. В этом году хочется что-то нового. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) "Добрые" воспитатели (польза или вред ребенку) Сегодня с утра мне позвонила моя мама и рассказала про передачу, которую показали сегодня с утра по ТВ. К сожалению, ни канала, ни названия я не запомнила. Весь смысл ее в том, что в 2010 году воспитателей детских садов и, соответственно, заведующих, наделили правами сообщать в органы опеки информацию, если на их взгляд ребенок плохо одет, голодает, содержится в неблагоприятных условиях, родители не успевают вовремя его забрать из сада. Все бы ничего, если бы все это не доходило до абсурда. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) У медали две стороны.. Эту историю рассказал мне мой друг Роман, о котором я как-то уже писала ранее в своем блоге. Месяц назад он был проездом в Швеции, летел в какую-то другую страну с коллегами. Как истинные дальневосточники, редко выбирающиеся в Европу, наслушавшись советов о том, что если это Европа, то брать надо только Евро, с собой они взяли только наличные Евро. Сразу с самолета ребята отправились на прогулку, естественно валюту на Кроны не обменяли. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Трудности трудоустройства молодых специалистов. Немного о наболевшем. Моя сестра в этом году защищает диплом. Учится самостоятельно, бесплатно. Остались гос.экзамены и диплом. Думаем, что получит его с отличием, т.е. красный. Начали потихоньку искать ей место в банке (помогаю в написании резюме и просматриваю отклики работодателей). Делаю вывод, что с момента, когда я окончила институт, ничего особо и не изменилось. Банки неохотно берут вчерашних выпускников, разве что только в продажи кредитов и кредитных карт (в основном в крупных ТЦ и магазинах). Я категорически бы не хотела, чтобы она этим занималась, на мой взгляд, это болото, из которого потом очень трудно вырваться. Хотелось бы спросить у вчерашних выпускников, много ли им пришлось приложить усилий, чтобы устроиться туда, куда бы им хотелось. И работодателей, почему многие так негативно относятся к человеку без опыта, ведь мы все когда-то были студентами, и нас также кто-то обучал. 1

Елена Пушникова Алёна) Не совсем новогодний пост. Несмотря на то, что скоро Новый год, тема у меня возникла не совсем радостная. Я не устаю поражаться человеческой злобе и жестокости. Я знаю, что меня после такого поста многие осудят, но молчать тоже не могу. На прошлой неделе убили молодого мальчика, участника известного шоу Дом-2. Убили жестоко, агрессивно, нанесли более 10 ножевых ранений. На самом деле передачу сейчас не смотрю, прочитала в новостях в Интернете об этом и естественное чувство, которое, на мой взгляд, возникло бы у любого здравомыслящего человека, возникло и у меня. Жалость, соболезнования родным и близким. Сразу начинаешь думать о незащищенности нашей перед всякими психопатами и маньяками. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Помощь детям В свете проявляющегося интереса некоторых блоггеров (Екатерины Трубниковой в особенности) и посетителей портала к вопросам благотворительности, а именно, реальной помощи детям, которые проживают в приютах или детских домах, решила выделить это в отдельный пост. В нем постараюсь дать ответы на интересующие вас вопросы и скоординировать, куда обращаться, если есть возможность и желание помогать; о видах помощи, которую можно оказывать детям. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Самый лучший концерт! Арии 25 лет! Вчера ходили на концерт моей любимейшей группы. АРИЯ! Эмоции не реальные! 25 лет! Столько хитов, полный Олимпийский, атмосфера искренности, живой звук, Кипелов и Беркут вместе на одной сцене. В общем, нет слов. Голос сорван, сидим слушаем песни и обсуждаем. С юбилеем! 1

Елена Пушникова Алёна) Беспредел сотрудников ГИБДД Недавно с моим супругом произошла история. Ехал себе домой, вечером, в среду кажется, остановили. Проверка документов. Дышим в трубочку. Показало какое-то количество промиллей. Кошмар, но он то знает точно, что ничего не пил, даже кефир)) Сказали, мол, документы отдавай, поедем на освидетельствование. Муж естесственно согласился. В итоге, гаишник ходил над душой, говорил, ну признайся, что выпил. Ну если не пил??? Промурыжил его час, наверное, потом отпустил. Это нормально? А если бы и правда накануне бутылку пива выпил. Все, капец? Как бороться с ними?? 1

Елена Пушникова Алёна) Кредитование ИП. Ваши вопросы, ответы... По просьбе одного из посетителей моего блога, Антона, публикую данный пост. Антон - индивидуальный предприниматель, работает на себя, производит продукт интеллектуальной деятельности. Бизнес достаточно успешно развивается, но, как у любого человека, у него периодически встает вопрос о привлечении дополнительных ресурсов. Иными словами, бывает необходим потребительский кредит. Вот тут и начинаются сложности с банками. Залога нет, справок о доходах тоже, что делать? Как вы, ИП справляетесь с данной проблемой и что представители банков могут предложить предпринимателям? 1

Елена Пушникова Алёна) Мечты сбываются, и не сбываются... Я, пожалуй, продолжу тенденцию многих блоггеров, говорить о работе, но не совсем, о жизни, но затрагивая работу. Хотелось бы поговорить о мечтах и о том, исполнились ли они? Каждому человеку свойственно мечтать. О чем? Ну конечно же о лучшей жизни, о детях, деньгах, карьере, о хорошем здоровье и т.д. и т.п. Вообще то хотелось бы спросить у посетителей, о многом ли они мечтают и что им надо для счастья? Вопрос, конечно же интимный в какой то мере, но попробую ответить на него сама. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Семейное торжество Просто захотелось поделиться. Сегодня мои родители отмечают 32 года со дня бракосочетания. Вот смотрю я на них, как будто одно лицо одни мысли на двоих, слова, поступки. С утра мне торжественно об этом сообщили, я сделала вид, что забыла, расстроились... поздравила конечно на словах, сейчас вот жду, когда вернутся с работы, будет им доставка цветов и поздравления от нас.. У каждого из нас есть родители, как часто мы говорим им, что любим? не часто.. Бывают и ссоры и споры, и ругаю себя потом за это, ведь жизнь такая короткая, родители не вечные, надо успеть сказать им, что мы их любим. В общем, с праздником, мамочка и папочка!!! 1

Елена Пушникова Алёна) Бюро кредитных историй: миф или реальность? В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ, кредитные организации с 1 июня 2005 года обязаны были заключить договор с бюро кредитных историй на предоставление им информации о заемщиках, вернее информации о кредитных историях заемщиков. Схема взаимодействия с БКИ "проста")): Заемщик обращается в банк за кредитом, Банк запрашивает разрешение заемщика на получение его кредитной истории из БКИ, Заемщик дает банку письменное разрешение, Банк делает запрос в БКИ, с которым у него заключен договор на информационное обслуживание. БКИ формирует кредитный отчет на основании информации, предоставленной теми банками, которые являются его клиентами, и представляет отчет банку. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Немного о кредитовании бизнеса, малого и не только. Учитывая огромный интерес посетителей портала, немного хотелось бы сказать об осуществлении кредитования бизнеса в банках, о практической так сказать стороне. За все банки говорить не берусь, так же как и за те кредитные организации, которые работают по системе ЕБРР, т.к. в таких банках не работала. Многие задаются вопросом, почему же об этом так много говорят (о кредитовании в смысле), но так мало на самом деле выдается кредитов, кто-то думает, что банкиры кредитуют исключительно знакомых, родственников и т.д. На самом деле все не так просто. Боюсь, одного поста вряд ли хватит, чтобы раскрыть истинную картину, но попробую доступным языком хотя бы о чем то рассказать. Читать далее 1

Елена Пушникова Алёна) Кем быть? Почти как у Маяковского У меня растут года, скоро 31 здорово это все, но подходя к этой черте я не уверена, что хочу заниматься тем, на что училась. Но страшно, страшно то, что годы потрачены на карьеру, на то, что именно благодаря своей работе я могу выжить, хотелось бы видеть в своей работе другое... не хочу пока много говорить, хотелось бы спросить у посетителей, кто-нибудь менял кардинально сферу деятельности и что из этого получилось? 1

Елена Пушникова Алёна) Делайте добро открыто! С недавнего времени я являюсь волонтером. Как мне пришло это в голову? Даже не знаю, что и сказать. Случайно увидела передачу про детские дома, про условия содержания деток там и в связи с моим недавним материнством сердце дрогнуло. Нашла в интернете отказники.ру, зарегистрировалась, прошла собеседование с психологом, и о, чудо! вчера состоялась моя первая поездка к детям. Расскажу немного, ибо это такие эмоции, держать в себе которые невозможно. Читать далее 2

Елена Пушникова Алёна) Жизнь провинциала в Москве или "понаехали". Несколько месяцев назад ко мне проездом заезжал мой школьный друг Роман. Он живет в Хабаровске (моем родном городе) и часто бывает по делам в Москве. Мы давно не виделись, за обедом встретились, разговорились. Он много рассказывал о себе, своей семье, работе. Оказывается, и на Дальнем ВОстоке можно нормально работать и получать достойную зарплату. Роман был искренне удивлен, когда рассказывал о том, что его хороший приятель бросил приличную квартиру в Хабаровске, уехал в Москву и живет тут в грязной коммуналке с тараканами и надеждой, что однажды все изменится. И, действительно, подумала я, а могла бы и я также?? Сама, одна, без помощи родителей, уехать в незнакомый город, без прописки, друзей, родственников? Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, этого надо действительно очень хотеть или находиться ну уж в очень затруднительном положении. Читать далее 1