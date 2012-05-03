Популярные сообщения

Редко сейчас пишу из-за отсутствия времени, но последние события не могла не откомментировать, слишком задело, даже неприятно задело.
Да, действительно, раньше было трудно стать блоггером, портал был заинтересован в интересных, мыслящих людях, часто ТОП-менеджерах. Наверное, я, как и некоторые, на тот момент весьма активные форумчане (кто с порталом практически с первых дней его открытия) в формат блогов в общем-то не очень вписывались, но блог мне открыли (за что я благодарна Филиппу и Катюше Суворовой), и мне казалось что меня читали, много комментировали, каждый раз пыталась найти интересную тему, а не просто отписаться. Получилось или нет, решать вам, но я старалась быть интересной, в некоторых кругах я даже стала весьма популярна)), но как человеку скромному от природы мне иногда такая популярность не льстила, а наоборот..
Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно.
Читать далее