Помимо известного market.yandex.ru (а также ozon, torg.mail.ru, price.ru), а также обширных по ассортименту магизинов типа Mvideo, Eldorado, Wildberries появился ещё один действительно отличный маркетплейс www.goods.ru с минимальными ценами:
- автомобильных масел (Castrol, Shell, Mobil, Amsoil, Eurol, Idemitsu, Kendall, Neste, NGN. Pennzoil, Petro-Canada, Valvoline и др.),
- инструментов, например Jonnesway, JTC, KingTony, Krafttool, Gross, Ombra, Sata, Stanley, Stayer, Hammer, Matrix, …
- электроники (телевизоров, смартфонов, и др.),
- компьютеров и планшетов,
- бытовой техники (холодильников, плит, встраиваемой техники и др.)
- и даже еды.
Доставка (обычно в течение 1-2 дней) от 1000р - символические 1руб, а также возможна за 1 руб. в многочисленные магазины Мвидео, пункты выдачи Boxberry и Pickpoint. Но не везде по стране: https://goods.ru/delivery/
Реальный поставщик каждого товара тоже виден (это особенно актуально например к автомобильным маслам).
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Указаны одни из минимальных по Москве цен, а также есть ещё и отличные промокоды и возможности уменьшения даже этой минимальной цены :
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1) Промокоды для первого заказа нового пользователя на 500 рублей от 2500 рублей. После покупки (а у Goods обычно и так минимальные цены) вы получите ещё и 7-12% кэшбека бонусными рублями от goods.ru. При меньшей сумме заказа его можно дополнить до 2500р. мелочёвкой, например свёрлами, битами, бумагой, сгущёнкой и т.п.
Промокод действует только для самого первого заказа пользователя после регистрации. Если оплачиваете сразу (а не при получении), то ещё и дополнительный бонус 5% за онлайн оплату.
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2) Персональные промокоды для действующих клиентов на 500 рублей (при заказе от 2000р), на 1000р (при заказе от 5000р), на 5000р (при заказе от 30000р) и т.п..
3) Гарантия лучшей цены на некоторые товары, обычно дорогие (на дешёвых товарах эта кнопка обычно недоступна). Несовместима с промокодами, но совместима с бонусными рублями.
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Перед подтверждением заказа сами оцените конечную цену при галочке "Гарантия лучшей цены" (эта цена указана в верхней правой части страницы) и цену без галочки "Гарантия лучшей цены", но у самого выгодного поставщика (цены всех поставщиков этого товара указаны в самом низу страницы товара!) и с промокодом и выбирайте что интереснее. Часто выгоднее в первый раз Гарантию лучшей цены не использовать, а использовать промокод первого заказа, после получить от первой покупки ещё и 7-12% бонусных рублей и при следующей покупке использовать все накопленные бонусные рубли (кешбек 12%+200р ко дню рождения, но только после первого полученного заказа) для частичной оплаты последующих заказов.
Вот для пояснения цена на полностью синтетическое масло на GTL основе Shell Helix Ultra (оно же Pennzoil Ultra Platinum) 0W-20 made in USA:
https://goods.ru/catalog/details/maslo-motornoe-shell-helix-ultra-0w20-sn-550040603--100000375128/
С галочкой "Гарантия лучше цены: - 424р/л. А также получаете 63 бонуснызх рубля за каждый литр.
Со снятой галочкой "Гарантия лучшей цены" наименьгая цена поставщиков 525рублей, с промокодом 5 литров обойдутся по 385р/л в первом заказе, а во втором заказе при применении накопленных бонусов литр обойдётся в 263руб).
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Неверное, лучше до регистрации и оформления заказа в goods.ru разобраться детально во всех применимых скидках (смс. выше), чтобы потом не переживать …
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После первого полученного заказа в Goods (c применением промокода на первую покупку) вы сможете использовать для последующих заказов:
— кешбек (до 12%, а по многим товарам под Новый год- до 45%) от уже полученных заказов.
— 200 баллов ко дню рождения (но только после первого полученного заказа!)
— разные промокоды на скидку.
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Ну и наконец, можно сделать заказ, перед заказом впервые зарегистрировавшись на www.cash4brands.ru (и получив бесплатно собственный премиальный эккаунт с заметно повышенным кэшбеком, введя при регистрации код приглашения PR_87753 ), после регистрации найдя на cash4brands в списке магазинов магазин Goods и зайдя оттуда на сайт Goods а после заказа получить себе дополнительный кешбек, не забудьте только предварительно очистить корзину Goods.ru и закрыть все окна броузера, кроме одного — это обшее правило для всех кешбек- сервисов.
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