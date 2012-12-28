Эпилог на букву "Г"

Правильнее сказать - Вместо эпилога
Я затеял обсуждение ГБ, думал закончить в этом году…, а в ответ – тишина!
Сначала была мысль – не интересно. Теперь думаю - В ТОЧКУ!
Задумался народ! Не «вляпался» ли и он ненароком?
ГБ слово, конечно, противное. Наверное, не все, кого сейчас «оценивают» по моей методике, заслуживают этого? Может и не много их? ГБ-шников?
Хорошо бы!
Во всяком случае, давайте на пару недель забудем о плохом и начнём праздновать! Я уже начал! И до конца каникул меня не ищите! Не найдусь! «В деревню! В глушь! В Саратов!»- как призывал классик.
С наступающими праздниками и выходными! Успехов всем! Больших достижений в новом году! И полного отсутствия разочарований!
Комментарии 15
Я, честно говоря, тоже не ожидал.
Думал - набросятся... Костей не соберу...
Возникло чувство дежавю.
С чего бы это? Тру макушку.
Про ганобанки блог смотрю.
Картинка и… корона на старушке!
Ассоциаций целый ряд
Чего-то давнего, былого.
О чем мне знаки говорят?
Чего сказать хотят такого?
Каких-то кадров полоса
Стремглав бежит, как кинолента
А в них: «ложь, мусор и попса (с)»
А так же прочие моменты.
Как мог «простой экономист,
Тот Горбунков из Гипрорыбы»
Опять заполнить чистый лист
На путь встав «человека-глыбы»?
Кого и с кем куда мешать:
Кредиты, карты, штаб, фашисты
Как партизаны говорят: Не перевешать
Нас всех быстро.
На место одного придет другой
Под флагом обличительной сатиры
Поднимут снова гвалт такой,
Что затрепещут господа банкиры.
Про меня? Про скромного экономиста из Гипрорыбы?
Я не заслужил...
Ждем "продолжения банкета". Ну я типа про эпилог.
Только хотелось бы услышать отклики читателей. Без этого, эпилог - банальное подведение итогов.
Спасибо, Марина! И вам не хворать!
и успешный, и добрый... А веселый и Я сам!