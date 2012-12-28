Эпилог на букву "Г"

Правильнее сказать -ГБ, думал закончить в этом году…,Сначала была мысль – не интересно. Теперь думаю -Задумался народ! Не «вляпался» ли и он ненароком?ГБ слово, конечно, противное. Наверное, не все, кого сейчас «оценивают» по моей методике, заслуживают этого? Может и не много их? ГБ-шников?Во всяком случае,! Я уже начал! И до конца каникул меня не ищите! Не найдусь! «!»- как призывал классик.С наступающими праздниками и выходными! Успехов всем! Больших достижений в новом году! И полного отсутствия разочарований!