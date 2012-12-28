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Эпилог на букву "Г"

28.12.2012 12:21 15 1 681 просмотр
Правильнее сказать - Вместо эпилога

Я затеял обсуждение ГБ, думал закончить в этом году…, а в ответ – тишина!
Сначала была мысль – не интересно. Теперь думаю - В ТОЧКУ!

Задумался народ! Не «вляпался» ли и он ненароком?


ГБ слово, конечно, противное. Наверное, не все, кого сейчас «оценивают» по моей методике, заслуживают этого? Может и не много их? ГБ-шников?
Хорошо бы!


Во всяком случае, давайте на пару недель забудем о плохом и начнём праздновать! Я уже начал! И до конца каникул меня не ищите! Не найдусь! «В деревню! В глушь! В Саратов!»- как призывал классик.

С наступающими праздниками и выходными! Успехов всем! Больших достижений в новом году! И полного отсутствия разочарований!

Комментарии 15

И Денисов  (барбос)
#
Это называется "Облом Иванович" smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
А вы такого не ожидали?
Я, честно говоря, тоже не ожидал.
Думал - набросятся... Костей не соберу... smile:achtung:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Удачных праздников!
piramidon  (piramidon)
#
smile;)
Возникло чувство дежавю.
С чего бы это? Тру макушку.
Про ганобанки блог смотрю.
Картинка и… корона на старушке!

Ассоциаций целый ряд
Чего-то давнего, былого.
О чем мне знаки говорят?
Чего сказать хотят такого?

Каких-то кадров полоса
Стремглав бежит, как кинолента
А в них: «ложь, мусор и попса (с)»
А так же прочие моменты.

Как мог «простой экономист,
Тот Горбунков из Гипрорыбы»
Опять заполнить чистый лист
На путь встав «человека-глыбы»?

Кого и с кем куда мешать:
Кредиты, карты, штаб, фашисты
Как партизаны говорят: Не перевешать
Нас всех быстро.

На место одного придет другой
Под флагом обличительной сатиры
Поднимут снова гвалт такой,
Что затрепещут господа банкиры.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы это серьёзно? smile:o

Про меня? smile:) Про скромного экономиста из Гипрорыбы?
smile:shuffle: Я не заслужил...
И Денисов  (барбос)
#
А где же кавычки? Они же были.
Ждем "продолжения банкета". Ну я типа про эпилог. smile:o
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не вопрос.

Только хотелось бы услышать отклики читателей. Без этого, эпилог - банальное подведение итогов. smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
C Новым Годом, Семён Семёнович! Желаю, чтобы он был для Вас добрым, успешным и, конечно же, весёлым! smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а я не понял про что это? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X это в Саратове за Вами подсматривали? smile:-X
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