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Сколько стоит 1 час счастья?

25.02.2015 22:14 26 1 434 просмотра
Накануне 23 февраля я вышел из дому как обычно рано. На работу спешил.

Мужчина шедший впереди меня что-то увидел под ногами, хотел вернуться и подобрать, но увидел меня и передумал. Пошёл дальше.
Дойдя до того места я тоже невольно обернулся: на снегу, чуть намокшие лежали 100 евро… Одной бумажкой…
Бумажка была сложена пополам, но от этого своей привлекательности не потеряла.

Я скромничать не стал. smile:ura: Наклонился и поднял. Рассматривать её на качество не было ни времени (на работу спешил), ни удобств (темновато в подмосковье по утрам) – положил в нагрудный карман рубашки.

Купюра была влажная и всю дорогу до офиса своей влагой «согревала» мне душу. Согласитесь – классный подарок на 23февраля.
Приехал, сел за рабочий стол, напялил очки – устроил осмотр. Всё-таки не настоящая! smile:nunu: Так и написано (по русски)- средством платежа не является. Жаль.

Но я ей (купюре) благодарен. Полтора часа чувствовал себя счастливым человеком. Не так уж и дорого… За полученное удовольствие…

Комментарии 26

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Если бы это были 500 евро, то в 5 раз счастливее был бы!))
Мара Самарская  (tamara1983)
#
Счастье такое зыбкое. Главное, что были счастливы smile:(
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Второй раз такое уже вряд ли повторится. smile:)
Найти можно. Но если опять "средством платежа не является"... Червячок прошлых сомнений испортит удовольствие. smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот в советское время такого не было. Что ни найдёшь - всё средство платежа. Найдёшь копейку - радость. А если вдруг десять - полное счастье. Можно сразу идти покупать мороженое. Но тогда тоже через час всё удовольствие закончится. smile:)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Я когда-то в глубоком детстве нашёл 12 рублей (4 трёшки разом). Тогда это было 1/5 средней зарплаты.
Матери отдал.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович на одну трёшку один раз два раза напился. smile:drink: А с евро облом. smile:(
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
"на одну трёшку один раз два раза напился"
Серьёзно? smile:o надо будет спросить, как это он умудрился... smile:notiam:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Конечно, запомнила. Но теперь вот тоже думаю: как это два раза? Исходя из цены бутылки. Или я не так поняла? smile:scratch:
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
В советское время Семеныч водку не пил - денег не хватало
Fantomas  (bank29061961)
#
Помню на первом курсе мат-меха пили какую-то хрень за рупь пятьдесят семь.
Так ее и называли пи-пополам. smile:)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Вот и ответ: как Семеныч умудрился дважды на 3 руб
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"пили какую-то хрень"
Ентого никогда не делал. Жил в приличном месте, пил приличные вещи. smile:shuffle: Они тогда были недороги и доступны.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Второй раз за время ведения блога на банки.ру моя заметка "повисев" в разряде "Популярные сообщения" оттуда удаляется, а потом появляется вновь...
К чему бы это? smile:yep:
Вроде и заметка рядовая... Личные впечатления. Может читателям общения не хватает? А?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы исчезаете из "Популярных", когда тот, кто запостил после Вас, набирает больше лайков, а места больше нет. А если потом у кого-то две недели заканчиваются и место освобождается, Вы можете опять попасть в «Популярные». Там всё автоматически, мне кажется.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В ваших словах ОЧЕНЬ много разумного. Но согласитесь, что
если бы этот процесс был ПОЛНОСТЬЮ автоматизирован, вы бы меня уже ДАВНО в рейтинге перегнали!
Как и многих других!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо за комплимент. smile:D Нет, я готова спорить, что робот. Даже на 100 евро. Настоящие. smile:) Уже давно пристально за этим наблюдаю. smile;) Там даже если у кого-то столько же лайков, но запостил позже, он попадёт, а Вы исчезнете.

А рейтинг здесь по принципу лучше меньше, да лучше. Поэтому никак. smile:(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Оль, Вы же помните, я за рейтингами никогда не гнался - не интересно мне это.
Но если они есть, должны ЧЕМУ-то соответствовать. smile:yep: Вручную их считают или на калькуляторе...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот насчёт РЕЙТИНГОВ спорить не рискну. Там какая-то более сложная формула. Но ручное вмешательство, кому оно ЗДЕСЬ нужно? И зачем? Это же не Живой Журнал, где некоторые блогами зарабатывают. Чем больше просмотров и комментариев, тем выше рейтинг. А число заметок где-то в знаменателе присутствует. Подписчики, не знаю, влияют или нет. Может, они подписываются и не читают. Хотя если много просмотров, тоже не факт, что действительно прочли. Правильно, что Вы не гонитесь. А я всё-таки неравнодушна. smile:) Когда растёт, радуюсь. Когда падает, вспоминаю Ваши мудрые советы. smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Удивлён, что в ЖЖ можно зарабатывать. Не задумывался никогда об этом.
Может переметнуться? smile;)
Много платят? smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Из моих наблюдений: всякой шушере 500 рублей за ссылку или даже меньше. А ТОПам десятки тысяч. Но надо писать рекламу. У Вас не получится. smile:)

Я тоже не хочу. А своими мыслЯми в ЖЖ не заработаешь. smile:|

Рейтинг, опять же, надо накручивать. Чем выше рейтинг, тем больше платят. Хотя если бы Вы там писали как здесь, у Вас был бы высокий. Выше чем у меня. И там тоже. Но что в ЖЖ своих вверх тянут, легко поверю. Написала вот Пинкод на память , когда меня из первых десяти тысяч под зад коленкой. Всё-таки дам ссылку. Название опять же для Банки.ру в тему. smile:oops:
XIIX  (XIIX)
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Везёт Вам... Я даже не настоящие не находил... smile:(
Иван Иваныч  (somewan)
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поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье! © Малыш
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