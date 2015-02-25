Сколько стоит 1 час счастья?

Накануне 23 февраля я вышел из дому как обычно рано. На работу спешил.
Мужчина шедший впереди меня что-то увидел под ногами, хотел вернуться и подобрать, но увидел меня и передумал. Пошёл дальше.
Дойдя до того места я тоже невольно обернулся: на снегу, чуть намокшие лежали 100 евро… Одной бумажкой…
Бумажка была сложена пополам, но от этого своей привлекательности не потеряла.
Я скромничать не стал. Наклонился и поднял. Рассматривать её на качество не было ни времени (на работу спешил), ни удобств (темновато в подмосковье по утрам) – положил в нагрудный карман рубашки.
Купюра была влажная и всю дорогу до офиса своей влагой «согревала» мне душу. Согласитесь – классный подарок на 23февраля.
Приехал, сел за рабочий стол, напялил очки – устроил осмотр. Всё-таки не настоящая! Так и написано (по русски)- средством платежа не является. Жаль.
Но я ей (купюре) благодарен. Полтора часа чувствовал себя счастливым человеком. Не так уж и дорого… За полученное удовольствие…
Комментарии 26
Найти можно. Но если опять "средством платежа не является"... Червячок прошлых сомнений испортит удовольствие.
Матери отдал.
Серьёзно? надо будет спросить, как это он умудрился...
Так ее и называли пи-пополам.
Ентого никогда не делал. Жил в приличном месте, пил приличные вещи. Они тогда были недороги и доступны.
К чему бы это?
Вроде и заметка рядовая... Личные впечатления. Может читателям общения не хватает? А?
если бы этот процесс был ПОЛНОСТЬЮ автоматизирован, вы бы меня уже ДАВНО в рейтинге перегнали!
Как и многих других!
А рейтинг здесь по принципу лучше меньше, да лучше. Поэтому никак.
Но если они есть, должны ЧЕМУ-то соответствовать. Вручную их считают или на калькуляторе...
Может переметнуться?
Много платят?
Я тоже не хочу. А своими мыслЯми в ЖЖ не заработаешь.
Рейтинг, опять же, надо накручивать. Чем выше рейтинг, тем больше платят. Хотя если бы Вы там писали как здесь, у Вас был бы высокий. Выше чем у меня. И там тоже. Но что в ЖЖ своих вверх тянут, легко поверю. Написала вот Пинкод на память , когда меня из первых десяти тысяч под зад коленкой. Всё-таки дам ссылку. Название опять же для Банки.ру в тему.