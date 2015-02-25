Сколько стоит 1 час счастья?

Накануне 23 февраля я вышел из дому как обычно рано. На работу спешил.Мужчина шедший впереди меня что-то увидел под ногами, хотел вернуться и подобрать, но увидел меня и передумал. Пошёл дальше.Дойдя до того места я тоже невольно обернулся: на снегу, чуть намокшие лежали 100 евро… Одной бумажкой…Бумажка была сложена пополам, но от этого своей привлекательности не потеряла.Я скромничать не стал.Наклонился и поднял. Рассматривать её на качество не было ни времени (на работу спешил), ни удобств (темновато в подмосковье по утрам) – положил в нагрудный карман рубашки.Купюра была влажная и всю дорогу до офиса своей влагой «согревала» мне душу. Согласитесь – классный подарок на 23февраля.Приехал, сел за рабочий стол, напялил очки – устроил осмотр. Всё-таки не настоящая!(по русски)- средством платежа не является. Жаль.Но я ей (купюре) благодарен. Полтора часа чувствовал себя счастливым человеком. Не так уж и дорого… За полученное удовольствие…