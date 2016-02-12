Разговоры в пользу беднейших

Предварительный проект антикризисного плана правительства на 2016 год составлен Минэкономики; сегодня он, по данным “Ъ”, будет обсуждаться на совещании у президента Владимира Путина. В отличие от плана-2015, в этом году Белый дом намерен поддерживать преимущественно не банки, а регионы и промышленность. Основной нерешенный вопрос плана на 2016 год — социальный: проект предусматривает дискуссию о пенсионном возрасте в 2016 году. Предложения Минтруда о введении прогрессивного подоходного налога на высокие зарплаты и об ограничении уровня зарплат топ-менеджмента госкомпаний, как и предложения по перераспределению сверхдоходов глав госкомпаний в пользу беднейших сотрудников, Минэкономики не поддержало.



25 января министр экономики Алексей Улюкаев направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект антикризисного плана правительства на 2016 год. Документ составлен на основе предложений самого Минэкономики, а также Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минтранса, Минтруда и Минздрава, в нем пока нет соображений Минфина. Во вторник с министром Улюкаевым провел рабочую встречу президент Путин, сегодня, по данным “Ъ”, у главы государства намечено два рабочих совещания, на которых в той или иной мере будут обсуждаться ключевые положения антикризисного плана. Документ должен быть окончательно подготовлен и согласован к 5 февраля. После этих совещаний план будет обсуждаться в течение недели с профильными вице-премьерами, окончательное сведение плана и урегулирование разногласий вокруг него возложены на первого вице-премьера Игоря Шувалова.



Проект плана по состоянию на 25 января (есть в распоряжении “Ъ”) состоит из двух частей — включенные решением Минэкономики инициативы ведомств по нескольким направлениям (всего 96 пунктов) и предварительно отвергнутые (43 пункта). В условно одобренной части план стоит около 500 млрд руб., из которых 310 млрд руб. уже предусмотрены бюджетом на 2016 год: это бюджетные кредиты регионам. Прочие средства — и это собеседники “Ъ” в правительстве отмечают как главную особенность антикризисного плана — преимущественно ориентированы на поддержку нефинансового сектора (более 200 млрд руб.), в первую очередь машиностроения. Напомним, антикризисный план-2015 свелся в основном к докапитализации банковской системы на 800 млрд руб.— тогда стратегия Белого дома предполагала преимущественно косвенную поддержку промышленности через финансовый сектор. В проекте плана-2016 на докапитализацию банков планируется направить максимум 25 млрд руб. из остатков средств, выделявшихся еще в конце 2014 года. Отметим, впрочем, что вопрос о стоимости санации ВЭБа со второго квартала 2016 года — он фигурирует в плане вторым пунктом — вообще не решен, притом что это потенциально самые крупные антикризисные расходы 2016 года.



Подавляющее большинство из 96 условно одобренных на уровне Минэкономики пунктов плана-2016 формально не требуют прямого бюджетного финансирования (отдельно стоит отметить отсутствие там, в отличие от плана-2015, крупных инициатив по поддержке строительной отрасли) — однако, как в случае с блоком поддержки предпринимательства, идеи Белого дома могут сильно повлиять на расходы региональных и муниципальных бюджетов. Значительная часть крупных инициатив — как приватизация в 2016 году (не только крупных госактивов в виде акций, но и федеральной недвижимости), реформы в сфере правоохранительной деятельности и судебной системы, касающиеся предпринимательской тематики,— обнародовались ранее, а их перспективы неочевидны. Наиболее ярким регуляторным предложением Минэкономики в плане является идея физического ограничения числа проверок: 5 тыс. в год для федерального надзора, 200 — для регионального и 50 — для муниципального, а также мораторий на проверки для новых промпредприятий. В целом блок дерегулирования расписан Минэкономики достаточно подробно, и это преимущественно развитие идей антикризисного плана-2015.





Проект плана, в отличие от 2015 года, почти не предполагает действий по снижению налоговой нагрузки — Минэкономики ограничивается идеей замораживания ставок водных платежей, нулевого НДС в авиаперевозках, ряда мер по налоговой поддержке малого бизнеса. Довольно крупные предложения Минэнерго в нефтяной сфере и в сфере энергетики в план не включены — судя по всему, напрямую инициативы, существенно снижающие доходы бюджета, в план априори не вошли.



Около 50 млрд руб. на поддержку здравоохранения, включенные в проект плана, целиком предлагается найти не в антикризисных резервах Белого дома, а в средствах, сэкономленных на размере федеральной дотации Федеральному фонду ОМС в 2016 году.



Значимых предложений по крупным «структурным реформам», какой бы смысл в этот термин ни вкладывать, в проекте антикризисного плана немного — это кроме приватизации почти исключительно вопросы социальной сферы. Так, в документе зафиксирована необходимость в рамках плана обсудить в июне 2016 года варианты индексации пенсий и ограничений выплат пенсий работающим пенсионерам с относительно большим доходом, в марте 2016 года — вопрос о повышении требований к назначению досрочных пенсий, а в октябре — вопрос о «возможных сроках, границах и темпах повышения пенсионного возраста».



Наиболее крупные предложения внесены в проект в соответствии с требованиями Ольги Голодец. Это помимо индексации пенсий в 2016 году на фактический объем инфляции 2015 года (12,9%, цена вопроса — 286 млрд руб. с 1 апреля и 160 млрд руб. с 1 августа) и введение сроком на год выплат из материнского капитала размером 5 тыс. руб. в месяц с июня 2016 года. Не попала в предварительно одобренные пункты плана и самая громкая инициатива, исходящая от Минтруда,— ведомство Максима Топилина выступает с идеей обсуждения в 2016 году введения прогрессивного подоходного налога на «сверхвысокие» заработки. Этому же ведомству принадлежит еще одна пока отвергнутая инициатива — «упорядочивание» уровня оплаты топ-менеджмента госкомпаний и госкорпораций с направлением сэкономленных средств на оплату труда «наименее оплачиваемых работников», в этом же списке и новые ограничения зарплат руководству ГУПов и МУПов через федеральный закон.



Отвергнутые предложения Минпромторга в основном являются отраслевыми и ориентированы на поддержку крупных игроков в машиностроении и РЖД. Неподдержанные инициативы Минэнерго более разнообразны: это, например, приватизация непрофильных активов госкомпаний, стимулирование отказа от неиспользуемых энергомощностей. Впрочем, не включена в проект плана и вполне здравая идея ведомства Александра Новака по директивному ограничению благотворительной деятельности госкомпаний, как и идея Минсельхоза по компенсации агропроизводителям, имеющим валютные кредиты, потерь от девальвации рубля. Правительство пока готово обсуждать лишь поддержку физлиц, имеющих ипотечные валютные кредиты и в силу этого «находящихся в трудной жизненной ситуации»: правда, обсуждать этот вопрос Белый дом, согласно проекту антикризисного плана, готов лишь через год, в декабре 2016 года.



Дмитрий Бутрин, Денис Скоробогатько, Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков, Вадим Вислогузов