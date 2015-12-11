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Как не встретить Новый год с замороженным счетом: несколько рекомендаций

11.12.2015 16:05 3 1 415 просмотров


Здравствуйте, дорогие друзья!

За окном декабрь, очень хочется праздника и уже совсем не хочется решать сложные проблемы – мы решали их весь год и порядком устали.

Тем не менее, хочу рассказать об одной событии, которое в случае своего наступления может слегка омрачить настроение перед Новым годом. Называется это событие «Арест / взыскание денежных средств, находящихся на счете».

Арест может быть наложен на денежные средства, находящиеся на счету абсолютно любого банка, но, разумеется, мы понимаем, что в Сбербанке обслуживается большинство населения России, а соответственно, и неприятных историй может возникать больше.

Расскажу вам о том, почему это событие может произойти, что делать, если оно случилось, и как предотвратить появление ареста или взыскания.

Итак, что такое арест и что такое взыскание?

Суть ареста: блокировка денег на счете клиента, при этом счет клиента не заблокирован, клиент может пользоваться денежными средствами сверх заблокированной суммы.

Суть взыскания: списание денег со счета клиента. Провести взыскание банк может по решению суда, которое будет зафиксировано в исполнительном листе. Существуют и другие органы, которые могут выпустить исполнительный документ.

По каким причинам могут налагаться аресты?

Самые распространенные причины – это:
• неуплата штрафов ГИБДД
• неуплата налогов
• уклонение от уплаты алиментов
• неуплата платежей за ЖКХ

Закономерный вопрос – какое отношение имеет банк к моему взаимодействию с государственными органами?

Давайте смоделируем ситуацию.

1. У гражданина возник один из видов обязательных платежей. Это может быть налог, штраф, алименты.

2. Гражданин проигнорировал уплату этого платежа в установленный законом срок.

3. По истечении установленного срока Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) возбуждает исполнительное производство и направляет запросы в соответствующие организации (в том числе банки) на розыск имущества данного гражданина.

4. ФССП получает информацию о наличии остатков на счетах в банках (в том числе в Сбербанке).

5. ФССП накладывает арест или взыскание на данные счета, банк присылает СМС-оповещение клиенту. При этом Сбербанк всегда указывает тип: арест или взыскание, сумму и доступный лимит по карте после ареста / взыскания.

По действующим законам банк – всего лишь исполнитель распоряжений уполномоченных государством органов. Мы понимаем, что иногда наши клиенты не выполняют свои обязательства не в силу злого умысла, а в связи с разными обстоятельствами, но не выполнить распоряжение об аресте мы не можем. Просто потому, что не имеем такого права – при нарушении требований закона банк будет нести ответственность.

Но, разумеется, в наших силах сделать так, чтобы клиент получил максимально качественную консультацию по вопросу «и что же мне делать?».

Итак, что делать, если наложен арест или взыскание

Все подробности о наложенном аресте или произведенном взыскании денежных средств на ваших счетах, а также контакты судебного пристава-исполнителя вы можете уточнить, обратившись в ту самую ФССП РФ:

• по бесплатному телефону 8-800-250-39-36 Центра телефонного обслуживания ФССП РФ;
• на официальном сайте ФССП РФ www.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Что нужно знать

Арест банк производит по решению суда – оно фиксируется в исполнительном листке.

Необходимо помнить, что государственные органы власти обязаны вас проинформировать о том, что на вас подан иск за неуплату штрафа или налога.

При этом может случиться, что из-за рассинхронизации данных в системах госорганов арест будет наложен неправомерно. Например, клиент счета оплатил, а государство информацию об этом не получило. К сожалению, так бывает. Нужно просто произвести необходимые действия по снятию ареста. Согласно ст. 129 ГПК РФ, судья обязан отменить судебный приказ, если должник предоставит возражения касательно его исполнения в 10-дневный срок после даты, когда документ был им получен. Обычно подобные уведомления приходят заказными письмами вместе с прочими счетами.

Итак, если у вас имеется подтверждение оплаты вашего штрафа/налоги, вы всегда можете написать заявление об отмене судебного приказа и отправить его судье заказным письмом или по электронной почте. Подтверждением может служить чек-ордер из интернет-банка «Сбербанк Онлайн».

И, пожалуй, самое главное:

Как сделать, чтобы аресты и взыскания не накладывались на мои счета?

Простой ответ – регулярно оплачивать все свои счета и обязательства.

Расширенный ответ – на всякий случай регулярно просматривать данные о своих обязательствах.

1. Данные о долгах по налогам можно получить с помощью специального сервиса Федеральной налоговой службы https://lk2.service.nalog.ru/lk/.
Для этого нужно лишь ввести свою фамилию и ИНН. Сервис также позволяет распечатывать платежные документы и налоговые уведомления.

2. Проверить наличие неуплаченных штрафов по данным транспортного средства можно на http://www.gibdd.ru/check/fines/.

3. Проверка задолженности за жилищно-коммунальные услуги Москвы работает в любом многофункциональном сервисном центре http://md.mos.ru/contacts/info/.

И еще раз повторюсь – в банке данных исполнительных производств на сайте http://fssprus.ru/iss/ip/ можно получить полную информацию о долгах, которые уже переданы в судебные производства.

Подстрахуйте себя – пройдите по этим ссылочкам в оставшиеся дни декабря.

Желаю вам подготовиться к встрече Нового года без долгов, и пусть вашей единственной заботой в праздничную ночь будут брызги от шампанского!

Комментарии 3

Андрей Виноградов  (wvina)
#
Чужими деньгами распоряжаются как своими. Что-то там про решение суда пишите, а сами (Сбербанк например) списываете деньги со счетов граждан (клиентов) без его наличия.
Никита Кителев  (nekitelev)
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Цитата
Андрей Виноградов пишет:
Чужими деньгами распоряжаются как своими. Что-то там про решение суда пишите, а сами (Сбербанк например) списываете деньги со счетов граждан (клиентов) без его наличия.

Судя по выводу, который вы сделали, данную колонку вы читали очень невнимательно.
Фарида Хамзина  (хфа)
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К сожалению ни служба судебных приставов , ни банк не оповещают клиента о факте снятия. Случай из моей практики. Я имею в банке несколько депозитов, долгосрочных вкладов. Открыла в свое время разными периодами, для пополнения вклада после закрытия предыдущего. Срок первого настал. Пошла перекладывать, а вместо моего депозита текущий счет. Первоначально вклад был открыт на 5 т.р. для дальнейшего пополнения. Оказалось , что 40 дней назад служба судебных приставов сняла с меня штраф ГИБДД 1500 рублей. Банк не стал разбиратьс снял с депозита. Хорошо, что не со старого,где было 2млн.рублей. Потом видимо приставы разобрались, что ошиблись вернули деньги обратно, но при этом удержали комиссионные. Банк все успешно повесил на текущий счет,который он открыл без моего ведома на остатки 3500 (5000-1500). Прихожу, а у меня вместо вклада на 5 т.руб. с 15% годовых, текущий счет без% на сумму 4950 рублей Меня еще начали ругать, что я должна следить за штрафами ГИБДД. Мой вопрос зачем мне это надо,если у меня нет машины? Это никого не интересовало. Меня направили к приставам доказать, что у меня нет машины. Самого постановления у банка нет. Есть только ссылка на номер и дату. Я закрыла все депозиты и переложила их в другой банк. Вы считаете, что не имея ни долгов, ни машины , я должна ежемесячно по всем службам просматривать свои долги?
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