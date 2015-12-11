Как не встретить Новый год с замороженным счетом: несколько рекомендаций

Здравствуйте, дорогие друзья!
За окном декабрь, очень хочется праздника и уже совсем не хочется решать сложные проблемы – мы решали их весь год и порядком устали.
Тем не менее, хочу рассказать об одной событии, которое в случае своего наступления может слегка омрачить настроение перед Новым годом. Называется это событие «Арест / взыскание денежных средств, находящихся на счете»
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Арест может быть наложен на денежные средства, находящиеся на счету абсолютно любого банка, но, разумеется, мы понимаем, что в Сбербанке обслуживается большинство населения России, а соответственно, и неприятных историй может возникать больше.
Расскажу вам о том, почему это событие может произойти, что делать, если оно случилось, и как предотвратить появление ареста или взыскания.
Итак, что такое арест и что такое взыскание?
Суть ареста:
блокировка денег на счете клиента, при этом счет клиента не заблокирован, клиент может пользоваться денежными средствами сверх заблокированной суммы.
Суть взыскания:
списание денег со счета клиента. Провести взыскание банк может по решению суда, которое будет зафиксировано в исполнительном листе. Существуют и другие органы, которые могут выпустить исполнительный документ.
По каким причинам могут налагаться аресты?
Самые распространенные причины – это:
• неуплата штрафов ГИБДД
• неуплата налогов
• уклонение от уплаты алиментов
• неуплата платежей за ЖКХ
Закономерный вопрос – какое отношение имеет банк к моему взаимодействию с государственными органами?
Давайте смоделируем ситуацию.
1. У гражданина возник один из видов обязательных платежей. Это может быть налог, штраф, алименты.
2. Гражданин проигнорировал уплату этого платежа в установленный законом срок.
3. По истечении установленного срока Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) возбуждает исполнительное производство и направляет запросы в соответствующие организации (в том числе банки) на розыск имущества данного гражданина.
4. ФССП получает информацию о наличии остатков на счетах в банках (в том числе в Сбербанке).
5. ФССП накладывает арест или взыскание на данные счета, банк присылает СМС-оповещение клиенту. При этом Сбербанк всегда указывает тип: арест или взыскание, сумму и доступный лимит по карте после ареста / взыскания.
По действующим законам банк – всего лишь исполнитель распоряжений уполномоченных государством органов. Мы понимаем, что иногда наши клиенты не выполняют свои обязательства не в силу злого умысла, а в связи с разными обстоятельствами, но не выполнить распоряжение об аресте мы не можем. Просто потому, что не имеем такого права – при нарушении требований закона банк будет нести ответственность.
Но, разумеется, в наших силах сделать так, чтобы клиент получил максимально качественную консультацию по вопросу «и что же мне делать?».
Итак, что делать, если наложен арест или взыскание
Все подробности о наложенном аресте или произведенном взыскании денежных средств на ваших счетах, а также контакты судебного пристава-исполнителя вы можете уточнить, обратившись в ту самую ФССП РФ:
• по бесплатному телефону 8-800-250-39-36 Центра телефонного обслуживания ФССП РФ;
• на официальном сайте ФССП РФ www.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».
Что нужно знать
Арест банк производит по решению суда – оно фиксируется в исполнительном листке.
Необходимо помнить, что государственные органы власти обязаны вас проинформировать о том, что на вас подан иск за неуплату штрафа или налога.
При этом может случиться, что из-за рассинхронизации данных в системах госорганов арест будет наложен неправомерно. Например, клиент счета оплатил, а государство информацию об этом не получило. К сожалению, так бывает. Нужно просто произвести необходимые действия по снятию ареста. Согласно ст. 129 ГПК РФ, судья обязан отменить судебный приказ, если должник предоставит возражения касательно его исполнения в 10-дневный срок после даты, когда документ был им получен. Обычно подобные уведомления приходят заказными письмами вместе с прочими счетами.
Итак, если у вас имеется подтверждение оплаты вашего штрафа/налоги, вы всегда можете написать заявление об отмене судебного приказа и отправить его судье заказным письмом или по электронной почте. Подтверждением может служить чек-ордер из интернет-банка «Сбербанк Онлайн».
И, пожалуй, самое главное:
Как сделать, чтобы аресты и взыскания не накладывались на мои счета?
Простой ответ – регулярно оплачивать все свои счета и обязательства.
Расширенный ответ – на всякий случай регулярно просматривать данные о своих обязательствах.
1. Данные о долгах по налогам можно получить с помощью специального сервиса Федеральной налоговой службы https://lk2.service.nalog.ru/lk/
.
Для этого нужно лишь ввести свою фамилию и ИНН. Сервис также позволяет распечатывать платежные документы и налоговые уведомления.
2. Проверить наличие неуплаченных штрафов по данным транспортного средства можно на http://www.gibdd.ru/check/fines/
.
3. Проверка задолженности за жилищно-коммунальные услуги Москвы работает в любом многофункциональном сервисном центре http://md.mos.ru/contacts/info/
.
И еще раз повторюсь – в банке данных исполнительных производств на сайте http://fssprus.ru/iss/ip/
можно получить полную информацию о долгах, которые уже переданы в судебные производства.
Подстрахуйте себя – пройдите по этим ссылочкам в оставшиеся дни декабря.
Желаю вам подготовиться к встрече Нового года без долгов, и пусть вашей единственной заботой в праздничную ночь будут брызги от шампанского!
Комментарии 3
Чужими деньгами распоряжаются как своими. Что-то там про решение суда пишите, а сами (Сбербанк например) списываете деньги со счетов граждан (клиентов) без его наличия.
Судя по выводу, который вы сделали, данную колонку вы читали очень невнимательно.